Diễn văn Khai Mạc của Giáo Sư Phạm Vân Bằng trong dạ tiệc kỷ niệm Đệ Nhất Chu Niên Trung Tâm Sinh Họat Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự tại Seafood World ngày 29 tháng 9 năm 2019

Trên Facebook, nhiều người khi thấy bài đăng của người khác có rất nhiều Like, có thể sẽ thấy ghen tị. Còn nếu bài đăng của họ chỉ có một vài người Like, họ sẽ cảm thấy buồn. Và khi chạy theo những lượt Like, nhiều người sẽ phải “sống ảo” nhiều hơn và ngày càng xa rời thực tế. Đó là thực trạng đáng buồn đang xảy ra trên mạng xã hội Facebook.