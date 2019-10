Lệnh Cấm Hợp Tác Với Huawei Sẽ Không Bị Tạm Hoãn Thêm Nữa

(Xem: 394)

Vào một ngày Thứ Hai đầu tuần ở Tòa An Giao Thông & Đô Thị Thành Phố New Orleans- thành phố nổi tiếng với tệ nạn say xỉn nơi công cộng và phá rối trị an- người ta thấy có 52 người bị bắt, mặc áo liền quần màu vàng và nâu sẫm