‘Sao Các Người Lại Dám Làm Như Vậy?’, Greta Thunberg

Greta Thunberg, 16 tuổi, em gái người Thuỵ Điển tranh đấu cho vấn đề khí hậu bị thay đổi, đọc một bài diễn văn nẩy lửa và đầy xúc động trước hằng trăm lãnh tụ thế giới hôm thứ Hai 23/09, tại New York City cho họ biết là những lời nói vô giá trị và sự thiếu hành động của họ là một điều đáng xấu hổ. Câu nói của em: “Sao các người lại dám làm như vậy?” làm vang rền cả hội trường.

Sau đây là bài phát biểu của Greta Thunberg:

“Lời nhắn gởi của tôi là chúng tôi – thế hệ trẻ - đang theo dõi quý vị... quý vị chỉ nói về tiền bạc, và về những chuyện thần tiên hay sự tăng trưởng kinh tế bất tận. Sao các người lại dám làm như vậy? [How dare you? sic].

Đã hơn 30 năm rồi, khoa học đã cho thấy thật rõ ràng sự thể. Sao các người có can đảm tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ và đến ngồi đây nói rằng các người đã làm đầy đủ khi đường lối chính trị và những giải pháp cần thiết không thấy đâu cả.

Các vị nói là các vị có nghe lớp trẻ chúng tôi nói và hiểu được sự khẩn cấp của vấn đề. Cho dù tôi buồn đến đâu và giận đến đâu, tôi không muốn tin điều đó. Vì rằng nếu các vị thật sự thấu hiểu thực trạng mà vẫn không chịu làm gì thì các vị biểu hiện cho cái xấu. Tôi không muốn tin là vậy.

Ý kiến thông thường của việc cắt giảm đi phân nửa khí thải trong 10 năm chỉ cho ta 50% cơ hội ở dưới mức 1.5 độ C và nguy cơ chận đứng sự đảo ngược lại ảnh hưởng dây chuyền là ngoài khả năng kiểm soát của nhân loại.

Năm mươi phần trăm có thể là điều các vị chấp nhận, nhưng con số đó lại không kể đến điểm an toàn cuối cùng, những chênh lệch khí hậu, sự ô nhiễm khí độc trong không khí che dấu đi sự hâm nóng địa cầu hay những phương diện khác mà luật pháp đòi hỏi. Những độc hại trên sẽ đặt lên vai thế hệ trẻ chúng tôi làm công việc thu hút đi hằng tỷ tấn CO2 của các vị đã tạo ra trong không khí với những kỹ thuật mà hiện giờ chưa thấy có. Cho nên mức 50% đầy rủi ro này chúng tôi không chấp nhận. Thế hệ trẻ chúng tôi là người phải sống với hậu quả rủi ro này.

Nếu có được 67% cơ hội giữ dưới 1.5 độ đang lên của điạ cầu – con số gần chính xác nhất đưa ra bởi Uỷ Ban về Thay đổi Khí hậu – thì thế giới có con số CO2 thải ra hồi 1, thánh Giêng 2018 là 420 tỷ tấn. Ngày nay, con số ấy đã xuống ít hơn 350 tỷ tấn. Thì làm sao các vị cho rằng vấn đề này có thể được giải quyết như là” công việc như thường lệ” chỉ với một vài giải pháp kỹ thuật? Với mức phát ra hơi độc hiện nay, ngân sách dành cho việc làm giãm khi CO2 sẽ hết sạch trong vòng tám năm rưỡi.

Sẽ không có bất cứ giải pháp hay chương trình nào đối phó cho phù hợp với những con số trên của ngày hôm nay. Vì chúng quá đáng cho ta lo ngại, và các vị vẫn không đủ nghiêm chỉnh để nói lên sự thật này.

Các vị đã làm chúng tôi thất vọng. Giới trẻ chúng tôi bắt đầu hiểu ra sự bội tín của các vị. Con mắt của các thế hệ tương lai đang nhìn vào các vị và nếu các vị chọn cách làm chúng tôi thất vọng , tôi nói rằng: “ Chúng tôi không bao giờ tha thứ các vị.” Chúng tôi không để cho các vị lẩn tránh vấn đề. Tại đây, ngay bây giờ, là nơi chúng tôi vạch ra lằn mức cuối cùng. Thế giới đang bừng tỉnh và sự thay đổi đang đến, dù cho các vị có muốn hay không.

Cảm ơn các vị.

Xin được chia sẻ cùng các bạn vài ý tưởng về Greta Thunberg qua bài thơ song ngữ sau đây:

Greta Greta

Greta Thunberg Greta Thunberg

What a name!

Một cái tên đáng nhớ!

I can’t believe

Tôi không tin được

A sixteen year old girl một cô gái mười sáu tuổi

rocks the world làm chấn động thế giới

with her noble cause với lý do cao cả của mình

“You steal my dreams and childhood” “ Các người cướp đi ước mơ và tuổi thơ của tôi”

“How dare you?” “Sao các người lại dám làm như vậy?”

In tears and choking indignation trong nước mắt và phẫn nộ nghẹn ngào

You shouted to the faces em la to vào mặt

of those brazen faces những bộ mặt chai lì

who called “ leaders of the world” được gọi là “ lảnh tụ của thế giới”,

or they should be named: hay ta nên gọi họ là:

“The greedy and insensible ones, “Những kẻ tham lam và mất đi sự suy xét,

The enemy of the younger generation” Kẻ thù của Thế hệ Trẻ.”

“Wake up you leaders! “Hãy thức tỉnh đi các vị lảnh tụ!

Listen to this sixteen year old girl Hãy lắng nghe em gái mười sáu tuổi này

She’s the light and the hope for mankind Em là ánh sáng và hy vọng cho nhân loại

Wake up you guys!” Hãy thức tỉnh đi các người!”

ttt Sept. 27 ’19

TT Trumpt đơn phương rút Hoa kỳ ra khỏi Hiệp ước chống biến đổi Khí hậu Paris, và cho đó chỉ là một biạ đặt - có bất ngờ đến ngồi dưới hàng ghế người tham dự và sau đó có đánh cái tweet với. lời lẻ “xách mé” về Greta Thunberg: “ Thunberg có vẻ là một cô gái hạnh phúc đang hướng tới một. tương lai tươi sáng và tuyệt vời.” Greta đánh tweet dùng cùng lời lẽ để phản pháo lại ngài TT ngay: “ Đây là một cô bé có tương lai tươi sáng và tuyệt vời.”!

Nguồn: www. yahoo.com/news/greta-thunberg-attack-world-leaders - 9/23/19F