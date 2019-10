Ô Nhiễm, Dân Số, Lội Nước, Cao Tuổi

Ngày cxàng khó thổ tại Hà Nội, khó thở tới sinh bệnh đủ thứ…

Báo Giao Thông kể: Theo các chuyên gia, Hà Nội đang trải qua đợt ô nhiễm không khí kéo dài, kể từ 13/9 tới nay. Ngay trong sáng Chủ Nhật (29/9), chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được từ các trạm quan trắc ở Hà Nội cũng ở mức kém từ 131 tới 174, ngưỡng gây hại sức khỏe đối với nhóm người nhạy cảm như mắc các bệnh hô hấp, tim mạch, người già và trẻ em...

Trước đó, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Tạ Ngọc Sơn, Phó phòng Tổng hợp, Chi cục Môi trường Hà Nội cho biết ngoài nguyên nhân quá trình đô thị hóa, mật độ các phương tiện tham gia giao thông lớn…còn bởi đang là thời điểm giao mùa, điều kiện khí tượng không thuận lợi, toàn thành phố luôn bị bao phủ bởi lớp sương mù làm giảm khả năng phân tán, phát tán bụi.

Báo An Ninh Thủ Đô kể: Dân số Việt Nam hiện hơn 96,2 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số từ trên 2%/năm 1993 đã giảm xuống còn 1,07% năm 2017. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) là trên 24,2 triệu người. Trung bình mỗi năm dân số Việt Nam tăng thêm khoảng gần 1 triệu người.

"Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm cả nước có 300.000-350.000 ca phá thai. Cứ 100 ca phá thai của phụ nữ có gia đình ở độ tuổi từ 15-49 thì tới 62 ca mang thai ngoài ý muốn. Phá thai không an toàn cũng là nguyên nhân dẫn đến vô sinh thứ phát... theo Bộ Y Tế.

Zing kể chuyện Sài Gòn lội nước: Triều cường lên cao, người Sài Gòn lội nước về nhà… Triều cường lên cao đạt 1,66 m khiến Xa lộ Hà Nội (quận 2) và các tuyến đường thấp trũng tại TP.SG bắt đầu ngập sâu. Ngày 28/9, triều cường tại các vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh khiến nhiều tuyến đường, khu vực thấp trũng tại TP.SG bắt đầu ngập.

Báo Pháp Luật VN kể: Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, đến 31/12/2018, cả nước có hơn 11,3 triệu người cao tuổi (NCT), trong đó có gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên (chiếm 17,5% tổng số NCT), khoảng 5,7 triệu NCT nữ (chiếm khoảng 50,7%), khoảng 7,2 triệu NCT đang sống ở khu vực nông thôn (chiếm 65%). Theo dự báo, đến năm 2050, tỷ NCT ở nước ta là khoảng 27 triệu người, chiếm 1/4 tổng dân số cả nước.

...với tuổi nghỉ hưu như hiện nay thì rất nhiều NCT vẫn còn sức khỏe và khả năng để làm những công việc phù hợp mang lại thu nhập cho bản thân, gia đình. Từ đó, câu hỏi đặt ra là: Làm gì để không lãng phí “tài sản” gần 12 triệu NCT?

Báo Đầu Tư Chứng Khoán đưa ra thống kê trong 9 tháng: Thiệt hại gần 1.060 tỷ đồng vì hỏa hoạn… Đây là con số thiệt hại ghi nhận từ các vụ cháy nổ 9 tháng đầu năm. Chỉ riêng vụ cháy xảy ra tại khu vực kho 87 Hạ Đình của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cách đây tròn một tháng đã gây ra thiệt hại ước tính 150 tỷ đồng. Nhiều vụ cháy xảy ra vì chập điện.

Số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 28/9 cho biết tính đến tháng 9 vừa qua, trên địa bàn cả nước xảy ra 2.959 vụ cháy, nổ từ đầu năm đến nay. Các vụ hỏa hoạn làm 76 người chết và 124 người bị thương, thiệt hại ước tính hơn 1.057 tỷ đồng.

Vietnam Finance kể: Theo thống kế của Tổng cục Hải quan, tổng lượng ô tô nhập cảng nguyên chiếc cả nước trong 15 ngày đầy tháng 9/2019 đạt 6.124 xe, với tổng kim ngạch 122,24 triệu USD.

Cũng theo số liệu thống kế của Tổng cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập cảng đã lên đến 102.059 chiếc, tổng kim ngạch gần 2,26 tỷ USD.

VOV kể: Doanh nghiệp kiện quyền sở hữu trí tuệ tăng đột biến… Trong 9 tháng năm 2019, số đơn khiếu kiện của doanh nghiệp về vi phạm thương hiệu tăng 1,5 lần so với năm 2018. Hiện cả nước có khoảng 715.000 doanh nghiệp đang hoạt động, mỗi năm có thêm 100.000 doanh nghiệp thành lập mới. Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu nhỏ và vừa, mới chỉ có 1088 đơn nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống quốc tế.

Người Lao Động kể: Bị đụng trong quán karaoke, nam thanh niên cự cãi rồi đánh người nhưng lại bị người này chém tử vong. Ngày 29-9, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Long, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Nam (26 tuổi; ngụ xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi giết người.

Báo Thanh Niên kể: Ước tính, mỗi năm có hơn 1,8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra tại Việt Nam nhưng chỉ 27% trong số đó được tái chế. Việt Nam cũng đang đối mặt với nguy cơ trở thành bãi tập kết rác toàn cầu với lượng rác thải nhựa tăng đến 200% trong năm qua. Lượng tiêu thụ nhựa tính trên đầu người ở Việt Nam qua mỗi năm đã tăng mạnh từ 3,8 kg lên mức 41,3 kg/người trong giai đoạn từ 1990 - 2018.

Việc lạm dụng sử dụng túi ni lông khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa, đặc biệt là đồ nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả khôn lường đối với môi trường.

Báo Dân Việt kể: Giá trị xuất cảng thủy sản 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt 5,52 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2018. Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập cảng hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019, chiếm 56,5% tổng giá trị xuất cảng thủy sản.

Theo báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT), 8 tháng năm 2019, kim ngạch xuất cảng thủy sản sang Trung Quốc đạt 560,9 triệu USD (tăng 5,7%), hiện có 680 doanh nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam trong danh sách được phép xuất cảng vào Trung Quốc.

Báo The Leader kể: Tổng cục Thống kê vừa cho biết Việt Nam tiếp tục là điểm đến thu hút khách quốc tế với tổng cộng 12,9 triệu lượt người trong chín tháng đầu năm 2019, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng trưởng năm nay đã giảm mạnh so với năm trước, khi cùng kỳ năm 2018, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017. Mặc dù vậy, tháng 9 là tháng thứ tư kể từ đầu năm đến nay và là tháng thứ hai liên tiếp có lượng khách quốc tế đạt trên 1,5 triệu lượt người.

Báo Công An kể: Ông chủ của 3 công ty ở TP.SG bị bắt vì lừa cả trăm người… Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.SG cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Anh Kiệt (SN 1982, ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

...Thấy hoạt động rầm rộ của các doanh nghiệp do Kiệt giật dây điều khiển, nhiều người đã lầm tưởng doanh nghiệp của Kiệt làm ăn uy tín, có chức năng kinh doanh du lịch lữ hành nên tin tưởng đặt tour, chuyển tiền vào tài khoản của Kiệt theo yêu cầu của Kiệt và nhân viên. Sau khi khách hàng nộp tiền, Kiệt không thực hiện theo cam kết. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.SG đã tiếp nhận đơn của 95 bị hại tố giác Võ Anh Kiệt chiếm đoạt hơn 9,5 tỷ đồng, 13 cây vàng SJC, 1.000 USD.

TTXVN kể: Cao Bằng là tỉnh miền núi, có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để trồng và phát triển diện tích trồng cây trúc (trúc sào). Tại nhiều địa phương ở Cao Bằng, loại cây này đã trở thành cây trồng đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân.

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng có trên 3.500 ha trúc, mỗi năm khai thác trên 150 ha. Cây trúc được trồng tại các huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Thông Nông, Hòa An.. Đặc điểm của cây trúc sào là thân thẳng, to, tròn đều, mắt ít nối; vỏ thân có màu từ vàng tranh đến xanh thẫm… Có nhiều sản phẩm được chế biến từ cây trúc sào, trong đó có chiếu trúc sào. Năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp Giấy chứng nhận đăng kí chỉ dẫn địa lý cho cây trúc sào và chiếu trúc sào tỉnh Cao Bằng.

Báo Đại Đoàn Kết kể: Từ những con bò gầy trơ xương chỉ sau vài tháng chăm sóc theo phương thức “cho ăn cỏ, uống nước lã, ở nhà mát” đã tăng trọng lên hàng chục kg, đem lại doanh thu hàng chục triệu đồng/con. Đây là cách làm mới đang được nhiều hộ chăn nuôi ở huyện miền núi Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận áp dụng.

Theo các hộ nuôi bò tại địa phương, nuôi bò vỗ béo theo phương thức nuôi bán tự nhiên hoặc nhốt hoàn toàn, người nuôi cần chủ động diện tích cỏ trồng; đồng thời tận dụng thêm phụ phẩm ngành nông nghiệp để bổ sung thức ăn cho đàn bò. Nếu chăm sóc tốt, mức tăng trọng bình quân đạt trên 857 gram/con/ngày, trọng lượng cao, bò mướt, đẹp, dễ bán. Đây là mô hình đang mang lại nguồn thu khá cho nông dân nên cần được hỗ trợ để phát triển.

Báo Lao Động kể: Những ngày cuối tháng 9, nước thượng nguồn sông Mekong đổ về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhích lên, nhưng so với mọi năm vẫn thấp hơn nhiều. Nước về muộn, lại ở mức thấp, kéo theo lượng phù sa và nguồn lợi thủy sản ít hơn trước. Đi dọc quốc lộ 91 từ TP.Cần Thơ đến tỉnh An Giang, gặp những người dân lâu nay gắn bó mưu sinh mùa nước nổi, ai cũng lo lắng.

Trường hợp ông Tư Cương (54 tuổi, trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu) chỉ có 2 vợ chồng và đứa cháu nội. Mùa nước nổi, vợ chồng ông Tư Cương sống nhờ đánh bắt cá và hái bông điên điển trên cánh đồng Phú Hữu. “Nước lũ về muộn, cá đánh bắt ít quá. Chuột lại nhiều, đến đám điên điển cũng bị chuột phá, phải đến tháng 2 điên điển mới phục hồi lại” - ông Tư Cương nhìn ra cánh đồng mùa nước nổi, thở dài.