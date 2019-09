Jeff Bezos Sẽ Đóng Thuế $9 Tỉ/Năm Theo Kế Hoạch Thuế Của Sanders

Theo như kế hoạch đánh thuế đề nghị bởi chuẩn ứng viên tổng thống Dân Chủ Bernie Sanders, nhà tỉ phú Amazon sẽ phải đóng thuế lên đến $9 tỉ trong năm nay!

Như là một phần của kế hoạch tranh cử của ông Bernie Sander, nhằm cạnh tranh với đối thủ ngang tầm hiện nay là bà Elizabeth Warren, vào ngày Thứ Ba 24/09 đã công bố kế hoạch đánh thuế nhà giàu. Theo kế hoạch này, nhà tỉ phú CEO của Amazon- Jeff Bezos- có thể sẽ đóng thuế tương đương với tổng tài sản của người giàu thứ 50 của Hoa Kỳ trong danh sách Forbes.

Ông Sanders đã nói với New York Times rằng ông không nghĩ là những nhà tỉ phú nên tồn tại.

So sánh giữa kế hoạch đánh thuế nhà giàu của bà Warren và ông Sanders, cả hai người đều muốn đánh thuế những tỉ phú mạnh hơn nhiều so với những “trăm triệu phú”. Tuy nhiên, ông Sanders lại muốn đánh mạnh hơn nữa vào những tỉ phú ở trên đỉnh. Bà Warren muốn đánh thuế 2% vào tài sản trên $50 triệu, và 3% vào tài sản trên $1 tỉ. Trong khi đó, ông Sanders khởi đầu ở mức tài sản hơn, 1% vào tài sản trên $32 triệu. Như vậy, kế hoạch của ông Sanders sẽ ảnh hưởng đến 180,000 triệu phú, so với 75,000 của bà Warren. Kế hoạch của ông Sanders cũng tăng thuế mạnh hơn với tài sản trên $500, mức thuế lên 4%. Còn đối với những người có trên 10%, mức thuế này sẽ là 8%, cao hơn 4 lần so với mức thuế mà các quốc gia Châu Âu đã từng áp dụng. Với mức thuế cao như vậy, ông Sanders sẽ có mức thu thuế là $4.35 ngàn tỉ trong 10 năm, so với $2.6 ngàn tỉ của bà Warren.