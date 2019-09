Công An Đặc Biệt TC Tới Cali Đe Dọa Hoa Kiều; Cali Điều Tra Công An Đặc Biệt TC Xuất Hiện

Cảnh sát California đang điều tra ít nhất 2 trường hợp người đóng giả công an Trung Quốc lái xe hơi có dấu hiệu của Công An Vũ Trang Nhân Dân (PAP) của Đảng Cộng Sản TQ.

Phát ngôn viên Nha Kiểm Soát Xa Lộ California (CHP) là Florentino Olivera nói rằng một người đàn ông Á Châu đã bị bắt hôm 10 tháng 9 sau khi có nhiều báo cáo ông này đã giả dạng một công an của Công An Vũ Trang Nhân Dân lái chiếc xe Audi A4 màu đen với dấu hiệu của PAP và một biểu tượng quốc gia TQ.

Các tấm hình của chiếc xe được phổ biến trên trang Facebook CHP với ghi chú rằng cảnh sát đã đáp ứng nhiều khiếu nại liên quan đến một nam tài xế Á Châu giả dạng một công an của Công An Vũ Trang Nhân Dân TQ.

“Người tài xế đã bị bắt và bị truy tố với việc giả dạng một viên chức hòa bình và sở hữu một con dấu lừa đảo,” theo ghi chú cho biết.

Cảnh sát đang tìm một chiếc xe màu trắng thứ 2 cũng được báo cáo mang các dấu hiệu của PAP trong cùng khu vực của thành phố Irvine, miền Nam California. Irvine là thành phố có 42% người Mỹ gốc Á, và nhiều cư dân ở đây là người Mỹ gốc TQ.

“Chúng tôi nghĩ rằng sự việc này còn lớn hơn ở đây,” theo Olivera cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Không có chi tiết về động lực đối với các hoạt động của người bị bắt hôm 10 tháng 9 được cung cấp. Các nhà điều tra vẫn còn đang điều tra xem có phải những người giả dạng có liên quan đến chính quyền TQ hay không.

Vụ bắt tại miền nam California đến giữa lúc có nhiều tường trình của những người giả dạng công an TQ khác tại Úc, miền Bắc California, và tiểu bang Washington.

Các chuyên gia tình báo nói rằng các hoạt động này có vẻ liên quan đến các nỗ lực của chính quyền TQ được che giấu, để đe dọa người TQ hải ngoại, bị Bắc Kinh xem là những người bất đồng chính kiến hay chống đối Đảng Cộng Sản TQ.

Các hình ảnh mới đây cho thấy những công an của Công An Vũ Trang Nhân Dân TQ, mặc đồng phục với cùng những chữ TQ đối với Công An Đặc Biệt, lùa những người Duy Ngô Nhĩ bị bịt mặt và xiềng vào xe lửa.

Đối với người Trung Quốc ở hải ngoại, những chiếc xe công an dấu hiệu là Công An Đặc Biệt sẽ tương tự như những chiếc xe được trang trí phù hiệu SS của Đức Quốc Xã.