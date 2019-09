Cẩm Nang Thẩm Mỹ:Nám Da Tàn Nhang

Nám da là gì?

Khi sắc tố da (melanin) hoạt động bất thường, tạo thành những đốm màu nâu lợt, nâu đậm, đôi khi màu đen, trên da. Nám da còn có nguyên do khác như ảnh hưởng bởi tia cực tím, hay có sự rối loạn trong giai đoạn tái tạo da, kích thích tố.

Những loại nám

-Đốm màu do lão hoá

Đây là những đốm màu nâu lợt, hay đậm, thường có hình dạng tròn, nhỏ, to, kích thước từ vài mm tới vài cm, nguyên do tích tụ sắc tố màu (melanin) khi da lão hóa, thường xuất hiện ở phần gò má, trán, gia tăng thêm do tia cực tím.

Nên dùng kem chống nắng mọi khi mọi lúc trước khi ra ngoài đường, tránh ánh nắng gay gắt lúc giữa trưa. Những đốm này rất khó biến mất, có thể diều trị bằng tia laser.

-Tàn nhang

Thường xuất hiện ở tuổi vị thành niên, tuổi dậy thì. Những đốm tàn nhang thường có trên sóng mũi, phía dưới mắt, gò má, có nhiều hình dạng khác nhau như tam giác, dài, vuông…hầu hết có màu nâu. Tàn nhang bị nhiều thêm khi dang nắng thường xuyên.

Chăm sóc da bằng kem chống nắng. Có thể điều trị bằng tia laser, thông thường tự biến mất.

-Nám da do ảnh hưởng kích thích tố.

Loại nám này thường xuất hiện ở độ tuổi 30-40, nguyên do có sự mất thăng bằng kích thích tố. Bị căng thẳng thần kinh, hay đang mang thai kỳ cũng có thể xuất hiện những vết nám này, sẽ biến mất sau khi khích thích tố hoạt động bình thường, hay không bị căng thẳng thần kinh nữa.

Nên đến bác sĩ để chữa trị nếu cần, và dùng kem chống nắng.

Ngày nay, những mỹ phẩm làm trắng da, dùng bôi ngoài da có thể hiệu quả trong việc chữa trị nám, thúc đẩy bài tiết sắc tố màu (melanin), dùng thêm sinh tố C cũng có hiệu quả trị nám.

Ăn uống: Nên dùng nhiều rau cải tươi, những thực phẩm có chứa nhiều sinh tố C, A và E .

Điều trị ở những trung tâm chuyên trị bịnh ngoài da, hay những thẩm mỹ viện có uy tín chuyên chăm sóc da, dưỡng da. Thông thường những mỹ phẩm bán ngoài thị trường không trị được nám mà cần phải điều trị bởi bác sĩ bịnh ngoài da. Có thể trị nám da bằng tia laser, IPL.

Ở những “Clinic” có chuyên viên dùng những loại thuốc nồng độ cao như tritincin, hydroquinone để chữa nám da, kèm theo những phương pháp lột da bằng hóa chất.

Sau cùng, chăm sóc, dưỡng ẩm da, dùng kem chống nắng, là những cách ngăn ngừa nám da sớm.

VB Ngọc Anh