Chủ tiệm Nail và nhà hàng lớn rất dễ bị rắc rối vì luật lao động

Tại Hoa Kỳ lâu nay đã có rất nhiều người gốc Việt thành công và phát đạt nhờ làm chủ các doanh nghiệp, mà đặc biệt là tiệm Nail và nhà hàng. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều nguời trong số đó vì những lý do khác nhau đã không giữ đúng các luật lệ lao động quy định bởi liên bang và tiểu bang. Và hậu quả là từ nhiều năm vừa qua, hàng loạt chủ tiệm Nail và nhà hàng vì phạm luật lao động đã và đang liên tiếp bị phạt vạ khá nặng nề qua những đợt kiểm tra của các cơ quan lao động tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ.





Gần đây, ngoài tình trạng bị phạt vạ bởi các cơ quan lao động liên bang và tiểu bang, một số chủ tiệm Nail và nhà hàng người Việt tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ còn gặp thêm một thứ nạn dẫn đến những thiệt hại rất nặng nề về mặt tài chánh: Đó là những vụ thưa kiện của người làm công liên quan đến luật lao động. Theo luật hiện hành, chủ doanh nghiệp bị kiện vì phạm luật lao động, nếu thua kiện sẽ phải trả toàn bộ phí tổn luật sư của phía nhân viên đi kiện cùng với tiền bồi thường do tòa án ấn định (và dĩ nhiên là cũng phải trả tiền luật sư đại diện cho mình). Vì lẽ đó và bởi những vụ kiện này thường kéo dài hàng năm trời rất tốn kém, hầu hết những chủ doanh nghiệp sau khi bị kiện đều dàn xếp nội vụ bằng cách trả một khoảng bồi thường theo đòi hỏi của phía đi kiện để giảm thiểu mức tốn hao khó lường trước nếu phải theo đuổi vụ kiện. Và với đà này, người ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy những vụ thưa kiện của người làm công nhắm vào những chủ nhà hàng và tiệm Nail có thu nhập cao sẽ ngày càng thêm phổ biến tại nhiều nơi trên nước Mỹ. Riêng tại California, một số những vụ kiện của người làm công nhắm vào chủ doanh nghiệp là do tác động của đạo luật ‘Labor Code Private Attorneys General Act of 2004’ (California Labor Code §§ 2698-2699).





Vài dòng về đạo luật ‘Labor Code Private Attorneys General Act’ tại California





Labor Code Private Attorneys General Act (PAGA) là một luật ra đời vào năm 2004 cho phép mọi người làm công tại California có quyền thay mặt cho cơ quan lao động của tiểu bang (Labor and Workforce Development Agency – LWDA) kiện chủ doanh nghiệp vì các vi phạm liên quan đến luật lao động, và người làm công đi kiện sẽ được hưởng 25% tổng số tiền phạt mà chủ doanh nghiệp phải trả cho LWDA vì các vi phạm này. Trước khi muốn khởi kiện, PAGA buộc người làm công phải gửi thông báo cho chủ doanh nghiệp và LWDA, nêu rõ những cáo buộc cho thấy chủ doanh nghiệp đã vi phạm luật lệ lao động với bằng chứng xác thực. Và người làm công chỉ có thể tiến hành vụ kiện nếu LWDA không xúc tiến điều tra nội vụ trong thời hạn 33 ngày sau đó.





Theo luật PAGA, chỉ cần một người làm công đứng ra kiện chủ, người này có thể được xem là đại diện cho tập thể những người làm công khác đang làm việc hoặc đã thôi làm việc cho người chủ bị kiện, và đã cùng chịu những thiệt hại bởi vi phạm của người chủ đó. Vì vậy, ví dụ nếu chủ bị một người làm công kiện theo luật PAGA vì không làm bảng lương đúng quy định của luật lao động, tiền phạt mà người chủ này phải trả trong vụ kiện đó sẽ nhân lên theo tổng số người làm công đang làm việc hoặc đã nghỉ việc trong 12 tháng qua mà đã không nhận được bảng lương theo đúng quy định.





Tóm lại, bởi cơ quan lao động tại California không đủ nhân lực để kiểm tra những chủ doanh nghiệp vi phạm luật lao động, luật PAGA ủy quyền cho mọi người làm công ai cũng có thể thay mặt cho cơ quan lao động LWDA nhờ luật sư kiện chủ doanh nghiệp, và người làm công sẽ được hưởng 25% trên tổng số tiền phạt mà chủ doanh nghiệp phải trả khi phạm luật, giới hạn trong vòng một năm trước đó. Cũng theo luật PAGA, mặc dầu số người làm công đi kiện chỉ được chia nhau 25% tổng số tiền phạt mà chủ doanh nghiệp phải trả cho LWDA vì phạm luật lao động, luật sư đại diện cho người đi kiện sẽ được hưởng 100% luật sư phí mà chủ doanh nghiệp bị thua kiện phải trả. Và đây cũng là lý do khá hấp dẫn khiến nhiều luật sư sẵn sàng giúp người làm công kiện chủ doanh nghiệp mà không cần lấy trước thù lao.





Chủ doanh nghiệp phải làm gì để tránh bị kiện?

Luật lệ lao động tại Hoa Kỳ có nhiều chi tiết rất phức tạp, nhưng không vì vậy mà chủ doanh nghiệp có thể viện cớ không hiểu luật để biện minh khi bị phạt vạ bởi cơ quan lao động, hay khi phải đối mặt với một vụ kiện trước tòa án. Dựa vào các quy định của luật lao động liên bang và tiểu bang, chủ doanh nghiệp rất dễ bị kiện vì rất nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, nguyên nhân của hầu hết những vụ kiện này thường là vì chủ doanh nghiệp không thấu hiểu những quy định phức tạp của luật lệ lao động trong vấn đề thuê mướn nhân công, mà chủ yếu là vấn đề lương bổng.

Trong tình hình ngày nay, các chủ doanh nghiệp có nhiều người làm công nên cảnh giác và sớm tìm sự trợ giúp của giới chuyên môn trong vấn đề luật lệ lao động để biết cách hoàn chỉnh việc tổ chức và điều hành doanh nghiệp của mình, tránh những sơ xuất có thể dẫn đến phạt vạ từ các cơ quan lao động, hoặc những vụ thưa kiện của người làm công. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, không nên chờ đến khi bị phạt hay bị kiện rồi hối tiếc thì đã quá muộn. Thêm vào đó, phải hết sức cẩn thận trong vấn đề lương bổng của người làm công, đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà quên sự thiệt hại rất lớn khi bị phạt vạ hay bị thưa kiện.





Nên lưu ý rằng người làm công dầu không có đủ giấy tờ cư trú hợp pháp, không có phép làm việc ở Mỹ, không có bằng hành nghề, hoặc đi làm chui được chủ trả bằng tiền mặt không phải đóng thuế, v.v…, tất cả đều có quyền khiếu nại với cơ quan lao động hay kiện chủ ra tòa vì phạm luật lao động, và cũng sẽ được hưởng tiền bồi thường của chủ khi thắng kiện. Và chủ doanh nghiệp sau khi thua kiện mà không trả tiền bồi thường cho nhân viên cũng có thể bị đi tù. Nhiều năm trước đây, chủ nhân tiệm Babi Nails tại Long Island, New York đã bị bắt giữ vì chần chừ không chịu trả số tiền bồi thường và luật sư phí gần $500,000 cho 6 thợ Nail theo lệnh của tòa án sau một vụ kiện liên quan đến luật lao động của những người thợ này.





Cần thêm thông tin, có thể liên lạc Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh, điện thoại (949) 943-4396.

T.Huynh@1stcounsel.com