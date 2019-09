William Nguyễn Bị Bắt Vì Mang Súng Vào Cal State Fullerton

Khoảng cuối tháng 09/2019, một hội đồng Hạ viện Mỹ ban hành dự luật nhằm cấp ngân sách 1 tỷ USD cho các nhà mạng không dây nhỏ và hoạt động tại vùng nông thôn để thay thế thiết bị mạng của các công ty như Huawei Technologies Co Ltd và ZTE Corp bằng các nhà cung cấp khác. Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng, thiết bị của các công ty gây ra mối đe dọa về an ninh quốc gia.