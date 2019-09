Nhà Thơ Phật Ocean Vương Được Giải Thiên Tài MacArthur

Nhà thơ và nhà văn người Mỹ gốc Việt Ocean Vương đã được vinh danh là một trong những nghiên cứu sinh năm 2019 của Quỹ MacArthur Foundation – giải thưởng được biết như là “Genius Grant,” [Giải Thiên Tài] là tôn vinh “sự độc đáo phi thường,” theo bản tin của trang mạng Lionsroar.com cho biết hôm 25 tháng 9.

Vương, 30 tuổi, là tác giả của “On Earth We’re Briefly Gorgeous”, là “tiểu thuyết tự truyện lãng mạn” được viết như một lá thư từ một người con trai của người di dân Việt Nam gừi cho người mẹ mù chữ của anh ấy.

Vương là người con của hai vợ chồng nông dân trồng lúa mù chữ từ miền quê Việt Nam và đến Hoa Kỳ như người tị nạn với gia đình khi anh ấy mới có 2 tuổi.

Như trang mạng của Quỹ MacArthur đã viết, thơ của anh “được rót vào với nhịp điệu, âm điệu, và hình ảnh của câu chuyện truyền khẩu ở miền đồng quê Việt Nam phối ngẫu với sự thử nghiệm không ngừng nghỉ với tiếng Anh.”

Học bổng “giải thiên tài” của MacArthur trao tặng 625,000 đô la cho những người được nhận được phân phát trong 5 năm.

Vương là một trong những nghiên cứu sinh trẻ nhất được chọn trong năm nay, cùng với nhà nghệ sĩ 30 tuổi Cameron Rowland.

Trong cuốn video được phổ biến bởi Quỹ MacArthur công bố học bổng của Vương, anh ấy nói tới sự thực hành Thiền Phật Giáo của mình.

“Trong sự thực hành Thiền Phật Giáo của tôi, một trong những trạng thái ưu việt nhất của tâm thức là chưa phải chuyên môn, chưa phải là bậc thầy, nó được gọi là tâm của người mới bắt đầu,” Vương nói thế.

“Tâm của người sơ cơ là tâm tiếp cận thế giới tự nhiên, và các hiện tượng trong nó, với sự tò mò tối đa. Và tôi nghĩ một trong những sức mạnh vĩnh cửu nhất của tâm thức nghệ thuật là kinh ngạc và ngạc nhiên trước thế giới,” anh ấy phát biểu như vậy.

Vương cũng là tác giả của các tập thơ Burnings và No. Tập thơ đầu tay của anh ấy là cuốn Night Sky with Exit Wounds [Bầu Trời Đêm và Những Vết Thương Mở] đã được xuất bản vào năm 2016. Hiện anh đang là phụ tá giáo sư trong Chương Trình MFA Program for Poets and Writers tại Đại Học University of Massachusetts, Amherst.