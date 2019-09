Lễ Kỷ Niệm Cựu Chiến Binh Vietnam War Tại Tacoma “For Your Service, For Your Sacrifice, We Honor You”

Hình kỷ niệm các quân nhân QLVNCH sau khi nhận Huy Hiệu Vietnam War

Toán ORTC Lincoln High School thực hiện nghi thức chào Quốc Kỳ VNCH

Ông Phú Bùi, SQ Cảnh Sát Đặc Biệt, Chủ Biên VBMN bắt tay ông Ted Hunt

Tacoma, Wash. Một buổi Lễ Kỷ Niệm Cựu Chiến Binh trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam Veteterans Commemoration) đã được Hãng Humana tổ chức lúc 1 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 14/9/2019 tại Seattle Insurance Group-Tacoma, 750 S 38th Street, Suite C, Tacoma, WA 98418. Buổi Lễ đầy ý nghĩa, trang trọng, tràn ngập cảm xúc của tất cả các cựu chiến binh tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam và những quan khách tham dự

Nhà báo Bùi Quốc Hùng cùng điều hợp buổi Lễ.

Quan khách gồm có tất cả các Cựu Chiến Binh đã tham gia cuộc Chiến tranh Việt Nam: Trung Úy Nguyễn Quốc Nam từ Seattle xuống; Từ Olympia lên có Thiếu Tá Trần Văn Minh và các vị cùng đi: Đại Úy Trần Thu, Trung Úy Bùi Tế, hai Thiếu Úy Phan Bằng và Phạm Huân, Cựu binh Nguyễn Dõng; tại địa phương Tacoma: Giáo Sư Thiếu Tá Chu Văn Hải, Thiếu Tá Trần PhụngTư, Đại Úy Phạm Phan, quý vị Trung Úy Mai Bảy, Đặng Công Minh, Võ Văn Vân, Chung Văn Thọ, Nguyễn Thành Công, Bùi Quốc Hùng; HQ Trung Úy Nguyễn Văn Thảo, Trung Úy Bảo Trì KQ Nguyễn Ngọc Châu, Thiếu Úy Lê Anh Dũng, Ông Bùi Phú, SQ. Cảnh Sát Đặc Biệt, Ông Nguyễn Xuân Ba, SQ.CSQG...

1 giờ 18 chiều, Ban Tổ Chức chào mừng quan khách:

“ Kính chào quý vị! Cảm ơn quý vị đã đến với chúng tôi trong buổi lễ ngày hôm nay. Hôm nay, chúng ta hiện diện ở đây để vinh danh một số cá nhân đặc biệt, những người đã phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam hoặc giữa năm 1955 và 1975, bất kể địa điểm nào. Để bắt đầu buổi lễ hôm nay, tôi trân trọng chào mừng Tacoma Veterans Foreign War (VFW) Post và Toán Chào Kính Quốc Kỳ Quân Sự Học Đường (ROTC Lincoln High School.”

Kế tiếp là nghi thức chào Quốc Kỳ- Quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa do Toán Chào Kính Quốc Kỳ ROTC Lincoln High School thực hiện.

Nghi thức chào quốc kỳ chấm dứt, Toán Chào Kính quốc kỳ rời vị trí.

Tiếp theo, ông Ted Hunt và ông Ken Phan phụ trách bản nhạc Amazing Grace và Cầu Nguyện; Bản Amazing Grace trổi lên trong một không gian im lặng, trầm, buồn, chậm, kéo dài, tha thiết như ngậm ngùi, như thương tiếc.

Sau đó, Cô Samantha, Giám đốc tiếp thị của Humana khai mạc buổi Lễ. Cô nói: “ Một lần nữa xin cảm ơn ông Hùng, VFW Post, Lincolmn High School ROTC và ông Ted Hunt. Kỷ Niệm Chiến Tranh Việt Nam được Tổng Thống và Quốc Hội thành lập năm 2012 để kỷ niệm 50 năm Chiến Tranh Việt Nam. Chương trình nhằm cám ơn và tôn vinh các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Việt Nam, những người đã không được chào đón khi về nhà theo cách tương tự như các cựu binh ngày nay. Theo Bộ Cựu Chiến Binh, 9 triệu người Mỹ đã phục vụ tích cực trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam; khoảng 7 triệu người đang sống ngày hôm nay. Để đạt được số lượng lớn này, chương trình đã được sự giúp đỡ của hàng ngàn tổ chức hợp tác Kỷ niệm ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia để tiến hành các sự kiện và hoạt động nhận ra các cựu chiến binh Việt Nam và gia đình của họ trong cộng đồng địa phương. Humana tự hào là tổ chức hợp tác Kỷ Niệm và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện này ở đây hôm nay! Chúng tôi rất vui mừng khi quý vị có thể tham gia với chúng tôi hôm nay chào đón các chiến binh trở về quê nhà. Trước khi chúng tôi bắt đầu Buổi Lễ, tôi muốn chào đón một số vị khách danh dự đang ở đây với chúng tôi hôm nay. Chào mừng và cảm ơn bất kỳ giới chức nào của thành phố đến tham dự buổi lễ hôm nay.Tôi muốn cảm ơn các cộng đồng hợp tác của chúng tôi: Tập đoàn bảo hiểm Seattle - Tacoma VFW Post # 969 và ROTC - Hãng bảo Hiểm Iora - Shawn Durnan và Nine9Line VRG mang đến cho chúng tôi Hội chợ Tài nguyên Cựu chiến binh hàng năm tại Tacoma.

Lúc 2 giờ 25, một tiết mục vô cùng cảm động diễn ra, bài Thơ Tưởng Niệm Người Chiến Binh Mất Tích và Phút Mặc Niệm do ông Ted Hunt trình bày. Không gian lắng đọng, thời gian như ngừng trôi. Tất cả cử tọa theo dọi bài thơ “Chiếc Bàn Tưởng Nhớ Người Chiến Binh Mất Tích” do ông Ted Hunt trình bày và trông về góc phải phía trên: một chiếc bàn tròn trải khăn trắng, một quốc kỳ Hoa Kỳ, một lọ hoa cắm một đóa hoa hồng với một ruy băng vàng quấn quanh lọ hoa, một ngọn nến đang cháy, một chiếc đĩa trắng đựng một lát chanh, một nhúm muối, một bộ dao- nĩa -muỗng, một chiếc ly úp ngược, một quyển Thánh kinh và một chiếc ghế màu đen với vải bọc chỗ dựa màu đen, trên ghi hàng chữ POW và MIA, một vọng gác, một hình bán thân người linh màu đen trong vòng tròn nền trắng và hàng chữ You Are Not Forgotten.

“Khi bạn bước vào phòng, bạn có thể nhận thấy một chiếc bàn đặc biệt. Nó được dành để tôn vinh các chiến binh của chúng ta mất tích trong chiến đấu. Tưởng Nhớ - Chiếc bàn tròn để thể hiện mối quan tâm muôn đời của chúng ta. Tưởng Nhớ- Khăn trải bàn có biểu tượng màu trắng - tượng trưng cho lòng mong muốn thuần khiết của họ khi đáp lời kêu gọi làm bổn phận công dân. Tưởng Nhớ - Chiếc hoa hồng đỏ đơn độc, được trưng bày trong một chiếc bình, nhắc nhở chúng ta về cuộc sống của mỗi người mất tích và những người thân yêu của họ và bạn bè của những người Mỹ này giữ niềm tin, đang chờ câu trả lời. Tưởng Nhớ - Chiếc bình được buộc bằng một dải ruy băng màu vàng... Tưởng Nhớ - Một lát chanh trên đĩa bánh mì là để nhắc nhở chúng ta về số phận cay đắng của những người bị bắt và mất tích ở một vùng đất xa lạ. Tưởng Nhớ -Một nhúm muối tượng trưng cho những giọt nước mắt... Tưởng Nhớ - Ngọn nến thắp sáng phản ảnh hy vọng của chúng ta cho sự trở lại của các chiến binh mất tích...Tưởng Nhớ- Kinh thánh đại diện cho sức mạnh có được nhờ đức tin ...Tưởng Nhớ - Chiếc ly bị đảo ngược, tượng trưng việc họ không thể nướng bánh với chúng ta. Tưởng Nhớ - Chiếc ghế trống - Các chiến binh đang mất tích.” Bài thơ chấm dứt ở đây. Ông Ted Hunt mời tất cả quan khách dành một phút mặc niệm.

Tiếp theo chương trình, ông Ken Phan trình chiếu Slide Show về Humana và Cựu chiến binh Vietnam War. Cử tọa được xem những slide quý báu về những chiến binh Hoa Kỳ tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam, khi bị bắt ngoài chiến trường, khi được trơ về nhà, thân nhân ra đón. Tất cả đã là dĩ vãng, thật hào hùng nhưng cũng thật đau buồn.

Cô Samantha George, Giám Đốc Tiếp Thị của Humana nói về việc làm của Humana, hợp tác lâu năm với Bộ Quốc Phòng trong chương trình Department odf Defense’s TRICARE đối với hơn 6 triệu binh sĩ đang tại ngũ, cựu chiến binh và gia đình của họ ở khắp 32 tiểu bang gồm có Texas. Từ năm 1996, Humana hợp tác với chính phủ để nỗ lực cải thiện cuộc sống, được ủy thác để chăm sóc cho cựu chiến binh. Humana Kể từ năm 2011, Humana đã thâu nhận hơn 4,000 cựu binh, vợ hoặc chồng làm việc. Hợp tác với Feeding America để giúp chấm dứt nạn đói, tập trung vào việc giúp đỡ các cựu chiến binh. Humana là người cộng sự liên kết quốc gia của Cựu chiến binh chiến đấu ở nước ngoài (VFW) và nhà tài trợ của Entrepreneurship Bootcamp cho Cựu chiến binh bất khiển dụng (EBV).

Phần nói chuyện của các vị khách mời và diễn giả bắt đầu. Mở đầu là vị khách mời; Trung Úy Nguyễn Quốc Nam. Ông Nam chân thành cám ơn các quân nhân Hoa Kỳ đã sát cánh chiến đấu bên người lính VNCH để ngăn chặn Chủ Nghĩa Cộng Sản lan tràn khắp Châu Á. Sự hy sinh của các quân nhân Hoa Kỳ và Đồng Minh mãi mãi tỏa sáng trong lịch sử chiến đấu cho sự do của VNCH và Thế Giới Tự Do. Ông Nam khẳng định QL/VNCH là một trong những quân đội dũng mãnh hàng đầu thế giới, đánh thắng VC trên khắp các mặt trận trong suốt chiều dài cuộc chiến 20 năm. Đặc biệt, mùa hè năm 1972, VC tấn công trên khắp 3 quân: Quân Khu 1 với mặt trận Quảng Trị, Quân Khu 2 với mặt trận Kontum và Quân Khu 3 với mặt trận An Lộc. Kết quả là VC đã hoàn toàn hất bại trên cả ba mạt trận.

Diễn giả chính thứ hai là Giáo Sư Thiếu Tá Chu Văn Hải. Thiếu Tá Hải đặc biệt ca ngợi sự anh dũng hy sinh của các chiến bính Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông trinh bày hai phần. Phần thứ nhất, Ông bày tỏ lòng cám ơn chính phủ và người dân Hoa kỳ đã mở rộng vòng tay cho người Việt tị nạn và tất cả các cựu tù của VC được tái định cư tại Hoa Kỳ. Phần thứ hai, Ông nói về CSVN với những tuyên truyền xảo trá, lừa bịp cùng những thủ đoạn tàn ác, phi nhân, cho đến ngày nay vẫn còn có những người nhẹ dạ cả tin vào sự lừa dối của chúng.

Diễn giả chính thứ ba là ông Comrade Paul Herrera, State Surgeon. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến tất cả các cựu binh Hoa Kỳ đã tham gia Việt Nam War. Cám ơn và tôn vinh các cựu bính đã chiến đấu can đảm cho quốc gia, bảo vệ sự độc lập; chiến đấu chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới.

Sau đó, tiết mục gắn Huy Hiệu Kỷ Niệm Việt Nam War bắt đầu.

MC Hùng trân trọng xướng danh từng cựu binh, lên phía trước nhận huy hiệu, một bản mô tả Vietnam Veteran Lapel Pin, một bản Tuyên bố của Tổng Thống Donald Trump ký ngày 10/11/2017 nhân dịp Kỷ Niệm 50 Năm Vietnam War.

Người đầu tiên là Thiếu Tá Trần Văn Minh, người cuối cùng là Thiếu Úy Phan Bằng. Tất cả các cựu binh sau khi nhận huy hiệu đã được mời cùng chụp hình kỷ niệm.

Cô Samantha trân trọng giới thiệu Huy Hiệu Cựu Chiến Binh Vietnam War: Hôm nay, quý vị sẽ nhận được một Huy HIệu Cựu Chiến Binh Việt Nam. Huy hiệu có một con Đại bàng ở mặt trước đại diện cho lòng can đảm, danh dự và sự phục vụ tận tâm cho quốc gia của chúng ta. Đằng sau con đại bàng là lá cờ Mỹ. Vòng tròn màu xanh ở mặt trước bao quanh đại bàng biểu thị sự cảnh giác, kiên trì và công bằng. Vòng hoa nguyệt quế đại diện cho chiến thắng, tính toàn vẹn và sức mạnh. Sáu ngôi sao phía trước đại diện cho sáu đồng minh đã phục vụ, hy sinh và chiến đấu cùng nhau. Ở mặt sau là thông điệp: “Quốc Gia Biết Ơn, Cám Ơn và TônVinh Bạn.”

Được biết, đây là lần đầu tiên, Humana, người tổ chức Lễ Ký Niệm Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Việt Nam dành cho các Cựu Binh QLVNCH tại Tacoma, Washington. Trên toàn quốc Hoa Kỳ, những buổi lễ Kỷ Niệm Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Việt Nam chỉ dành riêng cho Cựu Binh Hoa Kỳ.

Humana là một tổ chức bảo hiểm sức khỏe dạng như HMO, PPO và PFFS, hoạt động ở hầu hết các tiểu bang Hoa Hỳ. Từ năm 1996, Humana hợp tác với chính phủ, được ủy thác để nỗ lực cải thiện cuộc sống và chăm sóc cho cựu chiến binh. Kể từ năm 2011, Humana đã thâu nhận hơn 4,000 cựu binh, vợ hoặc chồng làm việc.

Sau chót, Ban Tổ Chức mời quan khách thưởng thức một bữa ăn chiều với cơm chiên thập cẩm, chả giò, mì xào, gỏi cuốn, bành mì kẹp thịt, các loại bánh ngọt và các loại nước giải khát.

Buổi Lễ Cựu Chiến Binh trong cuộc tranh Việt Nam diễn ra đầy ý nghĩa, trang trọng, tràn ngập cảm xúc của tất cả các cựu chiến binh tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam và những quan khách tham dự, đặc biệt là các cựu Chiến Binh QLVNCH đã anh dũng chiến đấu trước địch quân, chịu đọa đày lâu dài trong ngục tù cộng sản, và hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ

Buổi Lễ Kỷ Niệm Cựu Binh Việt Nam War chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

Bùi Quốc Hùng- Từ bàn viết Tacoma, ngày 15/9/2019