Nguồn gốc tham nhũng tại Việt Nam

Con người không còn xem những quyền cơ bản như những quyền bẫm sinh nhưng do đảng, nhà nước, thậm chí do một lãnh tụ vĩ đại nào đó ban phát! Nhân vị con người không có trong thế giới đại đồng của Mác, và một khi con người không còn biết tôn trọng chính mình cũng như tôn trọng tha nhân: Tất cả trên sự nhân danh cái chung tối thượng đầy hư ảo để tồn tại cái riêng ngụy tín xấu xa! Đó là yếu tính của tham nhũng!

Một chính phủ không tự do như vậy các công dân sẽ có tự do nhiều hơn, song tại Việt Nam ngược lại với một chính quyền hoàn toàn chuyên chính độc tài cho nên người dân không có một quyền nào hết từ quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do lập hội, vẫn chưa phải là sự liệt kê đầy đủ các quyền mà các công dân có được trong một nền dân chủ.