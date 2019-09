TT Trump Kêu Gọi Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo

Từ trái sang phải, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, Phó TT Hoa Kỳ Mile Pence và Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo tham dự cuộc họp về tự do tôn giáo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm 23 tháng 9 năm 2019 tại Thành Phố New York. Trong khi hàng trăm nhà lãnh đạo trên thế giới tụ tập để họp thượng đỉnh về khí hậu trong thời gian Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, TT Trump tính bỏ qua phiên họp này nhưng cuối cùng ông đã có mặt. Hôm Thứ Hai, TT Trump thúc giục cộng đồng thế giới bảo vệ những người theo tôn giáo khỏi bị áp bức. Chính phủ Trump nhấn mạnh đến việc ủng hộ tự do tôn giáo, đặc biệt đối với tín đồ Thiên Chúa Giáo dù tổng thống đã có đề cập đến các niềm tin khác hôm Thứ Hai. (Photo AFP/Getty Images)