Tây Ban Nha: Bắt 9 Người Hoạt Động Ly Khai Catalonia

BARCELONA - Vào ngày 23/09, cảnh sát Tây Ban Nha bắt 9 người tình nghi âm mưu bạo động nhân dịp kỷ niệm lần thứ nhì ngày trưng cầu dân ý về tách rời vùng Catalonia.

9 nghi can được mô tả là các nhà tranh đấu ly khai, dự định tấn công ngày 1-10. Tòa kết luận: trưng cầu dân ý về Catalonia là trái luật.

Tin cảnh sát ghi: 1 số vật liệu bị thu giữ trong các vụ bắt giữ tại 10 địa điểm từ 5 giờ sáng Thứ Hai 23/09.

9 người bị bắt là thành viên của “đội ứng phó kỹ thuật” thuộc Committees For the Defense of the Republic (CDR) của phong trào ly khai. Họ chưa từng âm mưu hay thực hiện bạo động từ khi thành lập, 1 tháng trước trưng cầu dân ý.