Phụ Nữ Giàu DC: Đánh Trump Bằng Cử Tri Thiểu Số, Da Màu

SCOTSDALE, Arizona - Giới giàu không thường mời diễn giả có lập trường xã hội lên tiếng tại các sinh hoạt chính trị.

Với hệ thống “Way to Win”, tập trung các nhà tài trợ giàu, gồm đa số là phụ nữ thì khác, không thích hợp với thành phần góp quỹ vận động chính trị bằng những khoản tiền lớn.

Way to Win khuyến cáo đích đến của góp quỹ đã giao trên 30 triệu cho các hội đoàn và các ứng viên từ ngày thành lập, năm 2017 và định mở rộng dự chi tới 50 triệu.

Định hướng của nhóm là thay đổi đảng DC bằng cách tài trợ các nhóm địa phương nhỏ tập trung đa số người da màu.

Hội nghị ngày Thứ Hai 23-9 của Way to Win ở Arizona là về chiến lược đánh bại TT Trump, bác bỏ nội dung tranh cử của các ứng viên DC là thu phục cử tri da trắng làm nông tại Rust Belt là đa số cảm tình viên của Trump. Thay vào đó, Way to Win vận động cử tri thiểu số và da màu đi bầu đông đảo, tại các nơi thân đảng DC như các tiểu bang đa dạng chủng tộc gồm Aroizona, Georgia, North Carolina, Texas, Fliorida.

Kế hoạch của hội nghị Way to Win tại Arizona là hỗ trợ các nỗ lực tổ chức hạ tầng cơ sở, với hy vọng giúp đảng DC thắng từ hội đồng học khu tới Bạch Ốc bằng cách đưa cử tri mới đến phòng phiếu.

Ông Tory Gavito, giám đốc sáng lập Way to Win nói “Trump có chiến lược, chúng ta cũng phải có”.