LHQ Họp Về Biến Đổi Khí Hậu, Biểu Tình Làm Kẹt Xe Tại DC

WASHINGTON D.C - Biểu tình đòi hỏi hành động khẩn cấp về hạn chế ô nhiễm không khí truớc hội nghị thượng đỉnh khí hậu họp tại LHQ gây tắc nghẽn lưu thông tại thủ đô Hoa Kỳ từ sáng sớm Thứ Hai 23/09.

Cùng ngày, trên 60 quốc gia dự hội nghị này. Cuộc xuống đường gọi là Shut Down D.C. có liên lạc với Metro D.C., chi hội của Democratic Socialists of America và Black Lives Matter D.C. đã ký tên tham gia vào tối Chủ Nhật. Phát ngôn viên của Shut Down D.C. nói “Chúng tôi hy vọng có thể đánh động dư luận về vấn đề này”.

Cảnh sát Metro D.C. đã chuẩn bị sẵn sàng, và yêu cầu công chúng cảnh giác về mọi tín hiệu khác thường. CBS đưa tin: sự hiện diện của cảnh sát gia tăng tại trung tâm thủ đô.

Giới trẻ là chủ lực của phong trào. Nữ sinh Thụy Điển Greta Thunberg 16 tuổi đã đến New York trong tuần qua và lên tiếng tại LHQ. Hàng triệu người xuống đường tại nhiều nơi trên thế giới.

Từ năm 2017, TT Trump loan báo đơn phương giải kết với thỏa ước khí hậu Paris. Ông Trump không tin vào việc khí thải công nghiệp làm biến đổi khí hậu, khuyến khích tái khởi động ngành công nghiệp than đá tại Hoa Kỳ.