Nước sắp mất, chúng ta phải làm gì?

Nguyễn Quang Hồng Nhân

Những dấu chỉ chế độ cộng sản Hà Nội đến hồi cáo chung, qua hình ảnh không một lãnh tụ cộng sản nào trước đại hội XII, không bêu xấu nhau và nay đến đại hội XIII, họ đào huyệt chôn sống đồng chí mình cho bất đắc kỳ tử về các tội danh tham nhũng, dâm ô... quả thật, trong khi đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản những người cộng sản tự chôn chính mình. Cộng sản Trung Quốc đang nuốt chửng Cộng sản Việt Nam!

Viện nhân quyền Việt Nam trong muc tiêu góp phần cứu nước, chuẩn bị cho thời hậu cộng sản, xin phổ biến tài liệu xây dựng các Hội đồng Nhân quyền Quốc gia.

Dân tộc Việt Nam đang sống dưới “chế độ của con cáo tự do trong chuồng gà tự do”!

Dân chủ trở thành vô nghĩa nếu người dân không được phổ biến rộng rãi các kiến thức về việc làm thế nào để thực hiện được dân chủ! Cũng không thể có được nền dân chủ phổ quát nếu nhà cầm quyền mỵ dân chỉ truyền bá dối trá thứ dân chủ giả hiệu! Hậu quả dù phe nào thắng thế ở Ba đình, chỉ có người dân là thiệt hại.

Nhân quyền gắn liền với dân chủ, thật vậy nếu các công dân bị bịt kín thông tin, không có tự do ngôn luận, hội họp…không có đối thoại sẽ không biết rõ được đâu là những quyền con người!

Khoa đại hoặc nhân danh biến nhân quyền thành giá trị tiền tệ trao đổi buôn bán vũ khí càng thảm hại hơn! Nhân quyền đang bị miệt thị ở Bắc Kinh, Hà Nội… kẻ hứng chịu chính là người dân cùng khổ vì nạn nhân không biết khi sinh ra làm người ‘ngoài ý muốn của cha mẹ’ theo quan niện hiện sinh, càng không rõ mình có được những quyền cơ bản nào! Càng hoang mang khi kẻ này được thả ra và nhiều nhà bảo vệ nhân qyền khác bị bắt gấp bội hơn để tiếp tục ngã giá! Đây là bài học rất đắt giá với các tù nhân lương tâm trong chế độ Cộng sản!



Người dân tại Việt Nam, Trung Quốc ngày nay nghe đến các từ Nhân Quyền, Tự Do… đều sợ, con người chạy trốn thân phận chính mình mà đáng lý ra họ được hưởng và không trở thành nạn nhân của số phận, họ tìm cách né tránh cho khỏi phiền phức với chính quyền toàn trị!



Vậy, quyền con người bắt đầu từ đâu?



-Quyền con người bắt nguồn từ gia đình.



Con người trong chế độ CS cũng như dưới bất cứ chế độ độc tài nào, người dân thường phải sống bằng hai bộ mặt khác nhau như trên thị trường với quốc doanh và chợ đen! Ra đường phải mang mặt nạ - quan niệm của Descartes, nên của tin còn một chút này, đó là gia đình như thành lũy cuối cùng trong sự đối kháng để tồn tại!



Gia đình là tế bào của xã hội đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam và nay sau nửa thế kỷ dưới chủ trương của học thuyết CS xóa tan nền tảng này đến đại đồng vẫn không thể thành công! Đây là đặc điểm của Gia đình Việt Nam! Việc phá tan nhà cửa, ruộng vườn, ao hồ của nông dân trên khắp mọi miền đất nước, nơi nào cũng có dân oan, đó là hiện tượng nọc độc nơi cái đuôi con rắn Cộng sản vẫn còn luôn mãi! Và lòng tỵ hiềm, tham lam, đố kỵ trong mỗi người Việt chúng ta hãy còn nhiều lắm, cho nên cái vỏ Cộng sản mới còn đất sống đến ngày hôm nay!

Nhưng lương tri trong mỗi người Việt vẫn còn mạnh mẽ thể hiện như một phong trào lên tiếng cho dân oan!



Hiện tại, Việt Nam đang bại vong, nhưng sẽ vượt qua nếu sớm nhận thức và biến đổi ngay từ mỗi gia đình là cái nôi nhân quyền phát huy nhân cách đạo đức!

Người Việt Nam trong và ngoài nước đang làm việc hết sức mình để vượt qua những thử thách thực tại nơi đang sống – dù vậy, nhiều và rất nhiều đều nhớ đến truyền thống dân tộc, quê nhà, nơi đồng bào ruột thịt đang sống dưới một chế độ không có sự tôn trọng con người! Nghĩa là vẫn luôn giữ cái tinh anh truyền thống!



Xin ghi lại điều này vì “Nước Mỹ là quốc gia do hàng chục triệu con người không yêu tổ quốc mình hợp thành, nhưng họ đều rất yêu nước Mỹ…” Theo học giả Lưu Á Châu qua bài viết Sự Đáng Sợ của Nước Mỹ ?



Tại quốc nội, một khi thẩm quyền về tay người dân, các Hội Đồng Nhân Quyền từ địa phương đến trung ương hình thành như các tổ chức xã hội dân sự, với sự tham gia của hầu hết các công dân nhằm thực thi và giám sát quyền con người theo trình tự phân định của Kế hoạch hành động trên phạm vi quốc gia về nhân quyền. Điều này đã đang diễn ra một cách tốt đẹp với các nước độc tài tại Bắc Phi và Trung Đông…Uganda!

Kế hoạch này được phổ biến rộng rãi đến mọi gia đình nhằm nâng cao việc cổ xúy tôn trọng và bảo vệ quyền làm người khả dĩ con người có thể đạt được trong tương quan đến Nhà nước, xã hội dân sự ngõ hầu mang lại sự thay đổi toàn diện tình hình nhân quyền trong nước.



Trước tình trạng đến công an xã không chết cũng bị thương, việc buôn bán ma túy cùng bạo lực tràn lan trong học đường, xảy ra hầu hết tại Việt Nam từ nông thôn đến thành thị! Nhưng các nạn nhân cũng như kẻ gây tội phạm đều bảo không biết đó là vi phạm quyền con người và ngay cả các viên chức công an cũng không nắm vững các nguyên tắc chữa trị con người, họ đã dùng súng bắn vào người dân như tại Bình Phước vừa qua, trưởng công an đã bắn vào dân và người dân cũng sẵn sàng dùng xe tải, xe con, xe máy… húc vào công an mỗi khi vi phạm trên đường bị truy bắt! Như tại Thanh Hóa Công an bẫy lưới bắt dân làm sao thì dân cũng đánh võng trả thù làm vậy!



Nên thiết yếu mọi phương tiện truyền thông phải phổ biến rộng rãi trong một thời gian và thường xuyên về các quyền cơ bản của con người, đó mới là bước đầu cho một nền dân chủ lành mạnh.

Chúng ta thường nói đến dân chủ, nhân quyền trên phạm vi thật to lớn như nhằm lật đổ một chính quyền độc tài nào đó, quả thật là đúng như vậy trong ý nghĩa toàn cục, nhưng thực tế rất đơn giản, đó là triết lý sống nhận ra nhau trong bộ mặt con người! Tất cả đã sinh ra làm người đều đáng kính trọng! Cũng như sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa!

Các tài liệu cần ngắn gọn như kinh bổn ghi rõ những cam kết của chính phủ và bổn phận công dân trong xã hội dân sự.

Mục tiêu chính của kế hoạch phổ biến nhân quyền để người dân hiểu rõ các quyền con người và nhờ công nghệ thông tin hiện đại ai cũng có điện thoại di động, máy tính cá nhân… sự liên lạc giữa cá nhân với nhau và cộng đồng nhanh chóng sẽ dễ dàng để một xã hội lành mạnh hóa tính minh bạch công khai.



Kế hoạch quốc gia về giáo dục nhân quyền bao gồm:



- Quyền bình đẳng giữa các công dân khi sinh ra là con người, quyền phụ nữ, quyền không được phân biệt đối xử, các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, cũng như trong cuộc chiến chống đói nghèo! Các công dân được phổ cập và có quyền lên tiếng mà không bị phân biệt đối xử hay bị trừng phạt!

- Chính sách quốc gia về nhà ở từ nông thôn đến các đô thị, quyền về tự do ngôn luận, tự do cư trú, an toàn thực phẩm, nước sạch, vệ sinh công cộng !

Kế hoạch này là kết quả tham vấn rộng rãi và toàn diện từ các chuyên viên về nhân quyền, từ các chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, nhằm bảo đảm thực thi có kết quả quyền con người.

Tất nhiên trên sự đồng thuận về các giá trị phổ quát, nhưng mỗi quốc gia với những thách thức riêng của mình nên ưu tiên các mục tiêu trước sau, nhưng căn bản vẫn là tôn trọng con người nhằm thỏa mãn các khát vọng chính đáng diễn ra trong trật tự với các tổ chức xã hội dân sự được hoan nghênh và trân trọng!

Ngay từ gia đình phải giải quyết ngay các vấn đề bất bình đẳng, nạn bạo lực gia đình, tệ phân biệt đối xử nhằm xây dựng một nền văn hóa nhân quyền và an ninh cho con người. Sự phổ biến nhân quyền giúp mọi người tôn trọng, không phân biệt đối xử với các sắc dân, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người lớn tuổi, dân tộc thiểu số, vấn đề tình dục, và người di cư.

Tăng cường thúc đẩy đối thoại giữa các thành phần khác nhau của xã hội và mở rộng sự tham gia của công chúng trong sự phát triển của chính sách nhân quyền. Chính các công dân là động lực quan trọng để xác định các ưu tiên nhân quyền trong nước và thiết lập các mục tiêu ràng buộc theo thời gian và các chương trình hầu đáp ứng chúng. Kế hoạch luôn ngắn gọn và thực tế giúp các địa phương xác định các đề nghị ưu tiên và các giải pháp cụ thể dễ dàng có nhiều khả năng thành công.

Xác định đường hướng rõ ràng qua Kế Hoạch Nhân Quyền Quốc gia, tất yếu sẽ dẫn theo ngay tức khắc bộ mặt văn minh của Việt Nam trên trường quốc tế, như vậy nhân quyền từ chỗ bị lạm dụng như chiêu bài chính trị, chúng ta từ thân phận con người bị bạc đãi bách hại mà biến nhân quyền thành điểm mấu chốt từ khát vọng sâu thẳm của quyền được làm người!



Trung Quốc càng bá đạo bao nhiêu chúng ta tôn trọng con người bấy nhiêu, hiện nay người Hán đang thâm nhập ồ ạt vào Việt Nam và không tránh khỏi lực lượng tình báo qui mô đang tràn ngập đất nước của chúng ta và việc Trung Quốc lật đổ chế độ Hà Nội để nắm trọn quyền như Tây Tạng, Tân Cương chỉ là công việc của tùng giờ! Nhưng chúng ta sẽ thoát khỏi ngàn năm nô lệ thời mới này chính là nhờ cùng nhau nhanh chóng biết xây dựng yếu tính dân tộc trên nền tảng nhân quyền!

Và chính chúng ta, trên nền tảng Nhân Quyền, điều này sẽ làm sáng hẳn lên tính chính danh tải đạo làm người của giòng giống Lạc Hồng mà vốn trên nền tảng truyền thống chúng ta đã có triết lý An Vi của Việt Nho siêu việt từng bỏ hẳn Hán gian phía sau!

Nhân quyền không phải là làm những chuyện ‘vĩ đại’ như cướp chính quyền, bằng mọi cách ưu tiên nắm quyền lực, nhưng nhân quyền chính là làm những gì có thể nhỏ và rất nhỏ, nhưng mang lại hạnh phúc cho con người! Đó là triết lý sống của một dân tộc bắt đầu biết tôn trọng nhân quyền, nhất là đối với những người đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam.

Nguyễn Quang Hồng Nhân

.

* Kế hoạch hành động quốc gia nên tham khảo Tuyên bố Vienna và Chương trình hành động được thông qua tại Hội nghị Thế giới về Nhân quyền ở Vienna vào năm 1993, đề nghị rằng "... mỗi Nhà nước xem xét mong muốn xây dựng một kế hoạch hành động quốc gia xác định các bước theo đó mà Nhà nước sẽ cải thiện việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. " Vienna Declaration and Programme of Action