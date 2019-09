S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Dự Kiến Một Buổi Lễ Báo Công





Người của Trung cộng làm gì ở Việt Nam? Đánh bạc ở Hải Phòng. Sản xuất ma túy trên Tây Nguyên. Tổ chức làm phim đồi trụy tại Đà Nẵng. Chỉ đạo ở Hà Nội. Thế thì còn lĩnh vực tội ác nào chả có bàn tay của người Trung Quốc?

Sau khi đi quanh một vòng thế giới, tôi vô cùng ái ngại khi ngồi lại trong sổ tay của mình dòng chữ ngắn ngủi sau: không xứ sở nào mà lại có lắm thứ lễ lạt như ở nước mình.

Coi:

- Lễ Đón Nhận Danh Hiệu Anh Hùng

- Lễ Đón Nhận Danh Hiệu Đoạt Chuẩn Quốc Gia

- Lễ Trao Tặng Vinh Dự Nhà Nước

- Lễ Trao Tặng Dụng Cụ Cho Học Sinh Nghèo

- Lễ Trao Tặng Huy Hiệu Đảng

- Lễ Đón Nhận Bằng Khen

- Lễ Tôn Vinh Doanh Nghiệp Xuất Sắc & Doanh Nhân Tiêu Biểu

- Lễ Tôn Vinh Thương Hiệu Phát Triển Bền Vững

- Lễ Tiếp Nhận Cán Bộ Chuyên Trách Về Công Tác

- Lễ Tiếp Nhận Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm

- Lễ Vinh Danh Các Doanh Nghiệp Du Lịch Hàng Đầu

- Lễ Vinh Danh Báo Cáo Thường Niên Tốt

Lễ lạt phong phú và đa dạng tới mức ngay cả đến báo Nhân Dân mà cũng đâm ra … lo lắng:

“Thời gian qua, tình trạng tổ chức tràn lan lễ kỷ niệm các ngày thành lập, ngày truyền thống, festival… ở nhiều bộ, ngành và địa phương trong cả nước đã trở thành ‘phong trào’; kéo theo đó là không ít sự rình rang, tốn kém; chưa nói đến những khuất tất phía sau.”

Phần “khuất tất” chắc hẳn nằm ở “công đoạn” thâm lạm khi có cớ để mua sắm, nhất là những khoản chi tiêu mà không ai dám “dị nghị” gì ráo trọi, như trong những dịp Lễ Báo Công Dâng Bác chả hạn:

· Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ báo công dâng Bác

· UBND huyện Đông Anh tổ chức Lễ báo công dâng Bác

· Đoàn đại biểu Học viện Quân y báo công dâng Bác

· Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam báo công dâng Bác

· Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động báo công dâng Bác

· Ban Công tác Phụ nữ Bộ Công an báo công dâng Bác

· Công an tỉnh Thanh Hoá báo công dâng Bác

· Hơn 300 cán bộ chiến sĩ CATP Hà Nội báo công dâng Bác

· BĐBP Nghệ An báo công dâng Bác tại Quảng trường Hồ Chí

· Đảng ủy Phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

· Báo Công an Nghệ An dâng hoa báo công với Bác

Vậy mà cái vụ “thu giữ lô hàng 1 tấn ma túy đá tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu” lại không thấy công an tỉnh Nghệ An báo công với ai ráo trọi. Mấy địa phương khác cũng vậy luôn. Trang mạng Soha cho hay:

“Bộ Công an đã triệt phá thành công sào huyệt và đường dây của nhóm sản xuất ma túy với quy mô cực khủng. Qua đó, bắt 7 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, thu giữ 13 tấn hóa chất để sản xuất ma túy tại khu nhà xưởng thuộc Cty xuất nhập khẩu Đồng An Viên (do ông Trần Ngọc An làm đại diện) ở Khu làng nghề tổ dân phố 3B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum….

Cũng trong tháng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CO4 khám xét hai kho chứa hóa chất dùng điều chế ma túy ở phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn, Bình Định), thu gần 290 thùng và trên 300 bao hóa chất, bắt giữ 6 người (trong đó có 4 người Trung Quốc).”

RFA tổng kết: “Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã thu giữ 7 tấn ma túy các loại, trong khi con số của cả năm 2018 chỉ có 2,2 tấn.” Cứ thế, qua tới tháng 12 thì con số dám lên tới 20 tấn như không. Gần gấp 10 năm trước. Thiệt là quá tải nên (tôi đoán) có lẽ Đảng và Nhà Nước quyết định đợi cuối năm rồi rồi báo luôn một thể, cho nó tiện việc sổ sách, chớ báo liền liền (sợ) Bác mệt. Chịu gì thấu. Sức Người có hạn thôi chớ bộ.

Số lượng ma túy hàng vài chục tấn này (thay vì tẩu tán) nếu mang bán để trả nợ công thì số nợ dám giảm hơn phân nửa, chứ chả bỡn đâu. Chỉ cẫn giữ lại “700 KG ma túy bắt được tại Nghệ An” cũng dư sức cho người dân địa phương “xoá đói giảm nghèo” rồi. Thiệt là ơn Bác. Nếu không nhờ Người tìm đường qua nước bạn để nhận chỉ thị từ Mao Chủ Tịch, hồi giữa thế kỷ trước, nay làm sao có lối khiến cả tấn ma túy lọt vô được quê choa!

Lễ Báo Công Dâng Bác cuối năm nay, bởi thế, hẳn phải vô cùng hoành tráng. Tất cả các chiến sỹ công an chắc chắn đều sẽ được thăng cấp, kể cả Đại Tướng Tô Lâm – cho dù ông có (hơi) lem nhem chút đỉnh trong vụ AVG và MobiFone chăng nữa.





Chỉ còn vấn đề nho nhỏ, cỡ con thỏ thôi, là VN có quyền tài phán hay không? Chớ còn để cho người nước Lạ trộm cướp, cờ bạc, lạm dụng tình dục, sát nhân, buôn người, thao túng thị trường chứng khoán, sản xuất cả chục tấn ma túy … ngay trên lãnh thổ của mình mà chỉ xử phạt hành chính qua loa, rồi thả tội phạm trở về cố quốc thì còn bẩm báo làm (ccc) gì nữa cho Bác thêm lo! Cứ thế này, không chóng thì chầy, rồi cũng đến lúc chúng lấy luôn lăng của Người làm nơi sản xuất ma túy cho xem!





Tưởng Năng Tiến