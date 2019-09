Hải Quân Hoa Kỳ: Video UFO Là Có Thật

Hải quân Hoa Kỳ vừa xác nhận 3 video công khai trên mạng cho thấy UFOs (vật thể bay không nhận diện được, hay thường được gọi là “dĩa bay”) là xác thực. Viên chức cho biết những video trên được ghi hình bởi phi công của hải quân, cho thấy “hiện tượng không gian không thể giải thích được”. Nhưng viên chức này cũng xác nhận rằng những video này không nên được tung ra cho công chúng một cách rộng rãi.

Ba video đang bị nghi vấn có tên là “FLIR1”, “Glimbal”, và “GoFast”. Chúng cho thấy hai lần đối đầu giữa chiến đấu cơ hải quân và UFOs.

Một video được ghi hình trong năm 2015 và ngoài khơi vùng biển miền Đông Hoa Kỳ, bởi một chiến đấu cơ phản lực F/A- 18F, sử dụng thiết bị ghi ảnh hồng ngoại tuyến (ATFLIR) AN/ASQ-228 của Raytheon. Một video khác cũng được ghi hình bằng ATFLIR, xảy ra vào năm 2004 ở ngoài khơi California. Người ghi hình là một phi công của hàng không mẫu hạm USS Nimitz. Trong đoạn video này có ghi âm đoạn phi hành đoàn tranh cãi đó là cái gì, và nó từ đâu tới.

Những đoạn video này đã được phổ biến ra công chúng bởi New York Times và To The Stars Academy of Arts & Sciences, một nhóm chuyên nghiên cứu UFO.