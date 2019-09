UB Tự Do Tôn Giáo Mỹ Thăm HT Quảng Độ

Hôm 18 tháng 9, phái đoàn của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ đã đến Chùa Từ Hiếu tại Sài Gòn để thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 19 tháng 9.

Bản tin VOA cho biết chi tiết như sau.

Phái đoàn Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã đến thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và gặp gỡ với các đại diện của Hội đồng Liên tôn Việt Nam hôm 18/09, theo tin từ các tổ chức tôn giáo độc lập và không được chính quyền công nhận.

Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, trụ trì chùa Từ Hiếu ở thành phố Hồ Chí Minh, người tham dự cuộc gặp giữa phái đoàn Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) do Uỷ viên Anurima Bhargava dẫn đầu và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nói với VOA:

“Phái đoàn đến vấn an Đức Tăng Thống, hỏi rằng từ lúc ngài về ở chùa Từ Hiếu đến nay có bị ai làm khó dễ gì hay không? Ngài đáp rằng ngài vẫn khỏe, không có ai làm khó dễ gì cả. Ngài nói ngài 92 tuổi rồi, ngài muốn sống tại chùa Từ Hiếu cho đến ngày viên tịch. Đức Tăng Thống đáp lại như vậy.”

Hòa Thượng Thích Nguyên Lý cho biết thêm rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã đưa ra các kiến nghị với phái đoàn nhằm gây áp lực để chính quyền Việt Nam giảm bớt vi phạm tự do tôn giáo.

“Phái đoàn hỏi Đức Tăng Thống rằng có nhờ đoàn đưa ra các kiến nghị can thiệp với nhà nước? Ngài đưa ra 3 kiến nghị nhờ phái đoàn can thiệp: Tách tôn giáo ra khỏi chính quyền, vì chính quyền gắn kết với tôn giáo thì không có tự do dân chủ; không ép buộc tu sĩ Phật giáo tham gia vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, bởi vì làm như vậy là sai với giáo luật nhà Phật; can thiệp để Việt Nam có tự do dân chủ, vì nếu vẫn còn độc đảng thì Giáo hội không thể nào sinh hoạt được.”

Vào tháng 4/2019, USCIRF ra phúc trình thường niên năm 2019 nhấn mạnh rằng tình hình vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục “có khuynh hướng tiêu cực” và “tình trạng chung của các nhóm tôn giáo xấu đi trong năm 2018.”

Trong hình, Phái đoàn USCIRF thăm Đức Tăng thống Hòa thượng Thích Quảng Độ, ngày 18/09/2019. Photo Thich Nguyen Ly