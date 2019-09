VN Sẽ là Nạn Nhân Thương Chiến Mỹ-TQ, Nếu Không Bắt Kịp Nhu Cầu Đang Gia Tăng Về Sửa Đổi Luật Lệ, Cải Tiến Hạ Tầng Cơ Sở

Việt Nam đang thấy rằng thật khó để chiến thắng cuộc chiến thương mại ngay cả khi các doanh nghiệp nước ngoài đang cố gắng trao chiến thắng cho đất nước này, theo Bloomberg cho biết hôm 17 tháng 9.Sự phát triển của đất nước đầu tàu Đông Nam Á này có giới trẻ và giai cấp trung lưu đang gia tăng, hàng loạt các thỏa thuận tự do mậu dịch, và sự bùng nổ kỹ nghệ sản xuất. Doanh nghiệp thì có Google, Crate & Barrel Holdings Inc. đang xếp hàng đầu tư vào Việt Nam khi chuỗi cung ứng di cư từ láng giềng TQ, mà đã đóng vai trò là hãng xưởng của thế giới trong 2 thập niên.Nhưng VN đang bắt đầu nhận thấy kỳ vọng vượt xa thực tế. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp phàn nàn về các hải cảng và đường sá tắt nghẽn, chi phí gia tăng đối với đất đai và lao động, và luật lệ không nới lỏng nhanh đủ. Công ty Tapestry Inc., là chủ của thương hiệu Coach và Kate Spade, đã than thở đầu tư cơ sở hạ tầng không đủ khiến cho nhiều thùng hàng bị tồn đọng ngoài biển. Eclat Textile Co., nhà cung cấp cho Nike Inc, nói rằng họ cần đa dạng hóa ngoài VN gồm địa điểm rẻ hơn.Nếu VN không thể theo nhanh kịp tiến bộ trong việc xóa bỏ những thiếu sót cơ sở hạ tầng, thì đất nước này có nguy cơ mất tình trạng “TQ nhỏ” của nó mà đã thu hút rất nhiều khách hàng cung cấp đồ chơi hàng đầu của Bain & Co. đã ở đó từ năm 2015, theo Gerry Mattios, phó chủ tịch của công ty có trụ sở tại Singapore của Bain cho biết.Phí tổn có thể vượt quá lợi nhuận, khiến cho các nhà sản xuất sẽ thích Sri Lanka hay Cam Bốt, theo ông cho biết tiếp.Hiện nay, tiền vẫn tiếp tục chảy vào. Tổng số đầu tư trực tiếp của ngoại quốc đã gia tăng 6.3% tới 12 tỉ đô la trong 8 tháng đầu năm nay so với cùng thời kỳ năm 2018, theo số liệu của chính quyền cho biết, với số dự án xin phép mới gia tăng 25% tới 2,406.