VN: Bắt 16 Người Trộm Chó, Giải Cứu 51 Con Chó; Sài Gòn Kêu Gọi Người Dân Đừng Ăn Thịt Chó Để Tạo Hình Ảnh Tốt Cho Đất Nước

HANOI - 16 thành viên băng đảng đã bị bắt và 51 con chó được giải cứu như một phần của cuộc điều tra trộm cướp hàng ngàn con chó tại miền bắc Việt Nam, theo công an cho biết hôm 17 tháng 9, được báo DPA tường trình.Nhà chức trách đã thẩm tra hơn 40 nghi can liên quan đến đường dây và đã bắt 16 người.“Đường dây này đã hoạt động từ lâu, đánh cắp nhiều con chó và gây ra phẫn nộ cho người dân địa phương,” theo một công an địa phương là người từ chối nêu tên với với báo DPA.Vào chiều tối Chủ Nhật, công an đã bắt Le Thi Phuong, 34 tuổi, Tran Van Thang, 33 tuổi, và Lai Khac Hung, 38 tuổi, là những người được nhận dạng là các thủ lãnh của băng đảng chịu trách nhiệm thực hiện hàng chục vụ trộm chó.Băng đảng này được báo cáo đã chạy xe mô tô qua các khu dân cư vào ban đêm để ăn trộm chó sử dụng súng, đồ mồi và bao.Theo luật Việt Nam, chỉ trộm cắp món đồ trị giá hơn 86 đô la là bị đối xử như tội phạm hình sự, có nghĩa là những người trộm chó có thể thường tránh bị buộc tội.Đầu tuần này, các viên chức an toàn thực phẩm tại Sài Gòn đã kêu gọi người dân địa phương đừng ăn thịt chó trong nỗ lực cải thiện hình ảnh quốc gia.Thịt cho được xem là ngon bởi nhiều người tại Việt Nam.