Google Gửi Thư Mời Sự Kiện Ra Mắt Pixel 4

Khoảng giữa tháng 09/2019, Google gửi thư mời cho một sự kiện ra mắt thiết bị phần cứng mới, sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2019 tại thành phố New York. Tại sự kiện, Google sẽ ra mắt bộ đôi smartphone Pixel 4 và Pixel 4 XL, bên cạnh đó là chiếc laptop Pixelbook 2 và loa thông minh Google Home mới.

Thư mời với dòng chữ: “Come see a few new things Made by Google”. Hãng đã và đang đạt được những thành công nhất định trong mảng kinh doanh thiết bị phần cứng, và càng nghiêm túc hơn trên chặng đường sắp tới.

Năm 2019, Google đã có một động thái bất thường, khi xác nhận sự tồn tại của Pixel 4 và công bố rất nhiều thông tin trước khi sự kiện ra mắt diễn ra. Có vẻ như Google cũng biết rằng không thể ngăn cản các nguồn thông tin, do đó đã tự mình tiết lộ thiết kế và các tính năng mới của Pixel 4 cho người dùng. Pixel 4 sẽ có một tính năng nhận diện gương mặt giống Face ID, với một loạt các cảm biến mới để quét gương mặt với độ chính xác cao. Pixel 4 cũng sẽ hỗ trợ các thao tác điều khiển bằng cử chỉ mà không cần chạm tay lên màn hình cảm ứng.

Bên cạnh đó, Pixel 4 sẽ có thay đổi về thiết kế và cải tiến với camera kép. Các thuật toán chụp ảnh cũng được Google nâng cấp, và sẽ có một chế độ chụp đêm hoàn toàn mới. Pixel 4 cũng sẽ ra mắt cùng Android 10, được xem là sự khởi đầu hoàn toàn mới của hệ điều hành Android. Đây có thể xem là sự kiện đáng mong đợi nhất của Google từ trước đến nay.

