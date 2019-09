20 Nhân Chứng Không Được Phỏng Vấn Tố Giác Chống Kavanaugh

WASHINGTON - Sách sắp phát hành của 2 ký giả New York Times cho hay: các nhà điều tra ứng viên Tối Cao Pháp Viện Brett Kavanaugh (do TT Trump đề cử) không phỏng vấn hơn 20 người có bằng chứng về các khai báo của nhân vật thứ nhì tố giác ông Kavanaugh xâm phạm tình dục thời sinh viên.

2 phóng viên Robin Pogrebin và Kate Kelly viết : ban điều tra cũng có thể đã bỏ qua hoàn toàn 1 nạn nhân khác, theo tin ABC. Bài viết của NYT tập trung vào cuốn “The education of Brett Kavanaugh: an investigation” tập trung vào bạn học của Kavanaugh tại trường Yale là Deborah Ramirez. Các tố giác của bà này được mô tả chi tiết trên báo NYT chưa tới 1 tuần sau phát biểu của bà Blasey Ford. Trong chuyện kể với báo New Yorker, bà Ramirez xác nhận: trong 1 buổi tiệc tối tại đại học xá niên khóa 1983-84, Kavaugh đưa dương vật tới sát mặt bà, và đụng chạm vì không thể tránh.

Kavanaugh phản bác với xác quyết “Những người biết tôi biết rằng điều đó không xẩy ra”. Trong buổi điều trần tại ủy ban pháp chế Thượng Viện, ứng viên TCPV Kavanaugh tiếp tục chối cãi. Thông qua phát ngôn viên tòa án, Kavanaugh từ chối bình luận về bài báo ngày chủ nhật của NYT.

Nhà báo nhắc lại: trong tiến trình điều tra các tố giác chống lại ứng viên Kavanaugh hồi Tháng 10-2018, TT Trump cho FBI nới lỏng các hạn chế với sưu tra an ninh về Kavanaugh, theo yêu cầu của ủy ban pháp chế. FBI gửi Báo cáo cho ủy ban pháp chế vào đầu Tháng 10. Sau khi xem xét, chủ tịch của ủy ban là NS Chuck Grassley tuyên bố: các tố giác không thể kiểm nhận, ủy ban và FBI không thể tìm phe thứ 3 có thể chứng minh. Kavanaugh được Thượng Viện chuẩn thuận với 50 phiêú yes.

Theo sách của 2 nhà báo NYT, FBI không điều tra thấu đáo. Ban pháp lý của bà Ramirez cung cấp 1 danh sách 25 nhân chứng và không ai được phỏng vấn. NYT xác nhận: FBI thấy bà Ramirez là khả tín, nhưng Thượng Viện cưỡng chế các hạn chế nghiêm ngặt với cuộc điều tra.

Tập sách sắp phát hành của phóng viên điều tra đã khiến TT Trump lên tiếng. Ông mô tả thẩm phán Kavanugh là vô tội, các tố giác là lừa dối.

Các chuẩn ứng viên TT của đảng DC hô hào cách chức Kavanaugh. Các nghị sĩ Cory Booker và Kamala Harris, cựu thị trưởng Buttigieg và cựu bộ trưởng Castro viết twitter hô hào luận tội Kavanaugh. Với nghị sĩ Amy Klobuchar, tiến trình chuẩn thuận Kavanaugh là đáng hổ thẹn.

ABC không thể tiếp cận ủy ban pháp chế Thượng Viện để phỏng vấn.