New York Tuyên Bố Tình Trạng Y Tế Khẩn Cấp Cấm Bán Hầu Hết Các Dạng Thuốc Lá Điện Tử

New York Cấm Bán Hầu Hết Các Dạng Thuốc Lá Điện Tử

Trong buổi họp báo khoảng đầu tháng 09/2019, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã thông báo sẽ tiến hành lệnh cấm toàn bộ các dạng thuốc lá có mùi ngoại trừ vị thuốc lá truyền thống và vị bạc hà. Hiện có đến 68% sản phẩm thuốc lá điện tử là loại có các dạng hương vị khác nhau và lý do của lệnh cấm là bởi các sản phẩm có mùi vị làm cho thanh niên tò mò muốn thử hơn các mùi vị khác.

Điều này có nghĩa là là các sản phẩm thuốc lá điện tử như dòng vape sẽ bị cấm vì hiện chỉ có các dạng tinh dầu mới có nhiều kiểu mùi vị, dạng thuốc lá truyền thống thường chỉ có vị gốc hoặc thêm bạc hà là chính, các vị kiểu cam, dâu không phải là phổ biến. Chắc chắn những hãng sản xuất vape như Juul sẽ không thích điều này, vì họ chính là mục tiêu đang được ngắm tới bởi kiểu quảng cáo dụ thanh niên sử dụng sản phẩm của mình bất kể họ chưa từng hút thuốc trước đó.

Bang New York là bang thứ 2 sau Michigan ban hành lệnh cấm các dạng thuốc lá điện tử có mùi vị, và điều này được chính phủ ủng hộ bởi chính quyền liên bang của ông Trump, cũng đang chuẩn bị cho ra 1 điều luật bắt buộc các hãng sản xuất e-cigarette phải loại bỏ các lựa chọn mùi vị ra khỏi sản phẩm của mình. Lý do để bang New York chưa cấm vị bạc hà chỉ vì theo đánh giá, vị bạc hà có thể giúp người hút có động lực bỏ thuốc hơn, sau này cũng có thể đến lượt vị bạc hà lên thớt nếu việc cấm các hương vị khác có hiệu quả.

Vào tháng 07/2019, bang New York cũng đã đưa ra luật mới nâng độ tuổi có thể mua tất cả các sản phẩm từ thuốc là lên từ 18 tuổi thành 21 tuổi.

Sau những hành động quyết liệt của các bang, căn bệnh viêm phổi bí ẩn bị nghi có liên quan đến vape được kỳ vọng sẽ giảm. Và từ đó cũng mong các nơi trên thế giới sẽ có các động thái rõ ràng hơn để ngăn ngừa tất cả các dạng của hút thuốc, từ thuốc truyền thống đến vape đến iqos cũng nên được loại bỏ khỏi tầm mắt, nhất là đối với những người trẻ tuổi.

Nguoivietphone.com.