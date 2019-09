“Đây là một trong những bài ca làm ta rúng động cả toàn thân và phải ngước mắt lên nhìn trời để rồi nước mắt trào ra.” ttt

* “Trước khi tôi chết, tôi muốn được nghe bài ca này.” – Lời của một thính giả trên Youtube.

Vâng, hãy cho tôi một phút huy hoàng, lời của bài ca mang tên “A Moment in Time” đã được làm bất hủ qua giọng ca vô cùng truyền cảm và lảnh lót của cố nữ ca sĩ lừng danh Whitney Houston và đã được chọn tượng trưng cho tinh thần bất khuất của các lực sĩ Thế Vận Hội với hơn hai chục triệu người xem clip này trên Youtube.

Đây không phải là một bản tình ca mà là một bài ca nói lên ước vọng vươn lên để sống một cuộc đời đáng sống và tạo được một phút huy hoàng để đời mình mang một ý nghĩa vĩnh cửu mãi về sau.

Ngoài Whitney Houston, bài ca này đã được nhiều ca sĩ lừng danh trình bày như qua giọng ca điêu luyện của nữ ca sĩ lừng danh ở trời Âu, người gốc Bỉ, là Dana Winner làm người nghe phải rung động đến rơi lệ. Riêng mình đã ghi tâm khi nghe bài này do Whitney trình bày cách đây rất lâu nhưng sau khi nghe Dana Winner ca mới đây rôì lại được nghe tay guitar điện tên Earnst Burns chơi thì baì ca này đã nhập thật sâu vào tâm mình.

Tối hôm qua lên Youtube tình cờ mình vào chương trình thi ca tên X Factor của Úc thì bổng sửng sờ vì một nữ thí sinh, ba mươi tám tuổi thì phải, tên Sami Brooke, diễn ca bài này thật quá xuất sắc, quá nhiệt thành và được cả bốn giám khảo đứng lên vỗ tay nhiệt liệt khen ngợi.

* Các bạn có thể vào Youtube, bấm tên các ca sĩ và nhạc sĩ này để thưởng thức bài Một Phút Huy Hoàng: Whitney Houston – Dana Winner - Burns Eanrst/giutar – Sami Brooke the X Factor One moment in time.

Có thể nói một bài ca có lời hay, một ca sĩ diễn tả được hết tinh thần của bài ca thể hiện ngay ở nốt đầu khi giọng ca vừa được trổi lên. Và ở những lời vút lên cao lúc cuối bài để nói lên niềm vui cực điểm khi ước vọng đã hình thành. Lời của bài The Moment in Time và các ca sĩ diễn ca bài này có được cả hai yếu tố đó.

Một nữ sinh trung học tên Margot Plater, trình bày bài ca này trong buổi lễ ra trường, khán/thính giả, các thầy cô và bạn đồng môn của em thấy nước mắt trào lên mi vì xúc động, trên người mình nổi ‘gai ốc’ vì ý nghĩa của lời bài ca, vì ước vọng và vì giọng ca tinh khiết và đầy chân thành của em. (để nghe em hát, xin mời bạn vào Youtube và bấm: a moment in time 1989 high school graduation.) … Sáng nay mình vào Youtube để nghe lại em Plater ca thì tình cờ khi đọc phần bình phẩm của khán/thính giả mình mới được biết là em đã lìa đời năm 2017. Tôi thật là bàng hoàng. Có lẽ là Bề Trên đã rước em đi sau khi em đã đạt được một khỏang khắc huy hoàng khi mình trình bày bài ca này cho các bạn cùng trừơng của mình vào Ngày Lễ Ra Trường. Em đã để lại cho cac bạn đồng môn mình một lý hướng vươn lên và và ý chí tự mình làm chủ đời mình. Margot Plater ơi, cầu mong linh hồn của em được an bình nơi miền Vĩnh Cửu.).

Sau đây là ý chính của bài A Moment in Time, xin được gởi đến các bạn:

...Mỗi ngày tôi sống, tôi muốn được là một ngày cống hiến hết phần hay nhất của mình. Tôi là một nhưng không phải chỉ có mình tôi. Ngày huy hoàng nhất của tôi vẫn chưa đến. Trái tim tôi có tan nát khi chiến đấu cho mỗi phần mình có được. Để nếm vị ngọt tôi phải đối đầu với đớn đau. Đời tôi có thăng và có trầm nhưng trải qua hết, tôi vẫn còn lại được chút này đây...

Tôi muốn có được một thoáng huy hoàng khi tôi vượt lên khỏi con người của mình... khi mà tất cả những ước mơ của tôi chỉ kề trong gang tấc và câu trả lời là do chính tôi định đoạt... Hãy cho tôi một phút huy hoàng khi tôi chạy đua với số mạng Rồi chính trong phút huy hoàng đó ...rồi tôi sẻ cảm thấy... tôi sẽ cảm thấy mãi vĩnh cửu về sau ... Tôi sống là để thể hiện tối đa con người của mình. Tôi muốn được tất cả điều hay, không có thì giờ dành cho sự kém cỏi. Tôi đã đặt ra chương trình và giờ đây đặt cái phần may rũi vào tay mình... Hãy cho tôi một phút huy hoàng...

Bạn là kẻ thắng cuộc cho suốt cả đời mình nếu bạn nắm bắt được phút huy hoàng đó... hãy làm cho nó sáng ngời lên. Tôi cảm nhận được là ...tôi sẽ được... tôi sẽ được tự do cất cánh bay cao.

Bài ca này đã đem lại cho người nghe ý hướng vượt lên khỏi con người tầm thường của mình, để không ‘sống mà như đã chết từ lâu.’ Nói lên nổ lực hết sức mình để thực hiện lẽ sống của đời mình, dù phải trả bất cứ giá nào để có được sự an bình trong tâm vì mình đã không làm uổng phí đời mình. “Hãy làm một con đom đóm vỗ cánh chiếu sáng đêm đen thay vì là con bướm nhởn nhơ để rồi chết rã đi trong một cuộc đời ngắn ngủi. Hãy làm chủ định mệnh của mình.”

Ba bài ca/nhạc mà mình nghe mỗi sáng dậy là: The Impossible Dream, My Way và bài A Moment in Time này để tự nhắc mình sống cho mục tiêu tích cực và sống sinh động để khỏi lãng phí cuộc đời và thì giờ quý báu. Ba bài ca/nhạc này đều hội đủ những yếu tố có tính cách quyết định như: nhạc hay, lời có ý nghĩa và được người ca - dù là nhà nghề hay tài tử - diễn tả hết được tinh thần của tác giả bài ca. Nghe những bài này ngừơi ta thấy phần tinh thần và tình cảm của mình được hướng lên cao, được thúc đẩy mình sống sao ‘cho ra sống’. Người ta không nghe ở đây lời than van của những tình cảm uỷ mỵ, những thúc đẩy tìm kiếm về vật chất hay sự kích thích thể xác phàm tục, mà là để thể hiện được thiên chức “Người.”

Tôi tự nghỉ là mình phải cảm ơn những ca, nhạc sĩ như vầy, họ đã đem lại cho tôi một ý nghĩa về cuộc sống trong một xã hội bát nháo, trọng vật chất, thiếu tình thương, ích kỷ và lắm khi vô liêm sỉ này.

ttt