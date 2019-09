Bà Cụ Còng Lưng, Bán Bánh Xèo, Bánh Khọt Kiếm Sống Và Chữa Bệnh, Còn Tặng Bánh Cho Người Nghèo

Bà Nguyễn Thị My (70 tuổi), cột sống đau đã lâu khiến lưng còng, ở góc bếp làm bánh xèo.

Vào buổi chiều, trên con đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh) luôn tấp nập hàng quán, căn nhà nhỏ số 207 cũng thường có khá đông người ra vào tuy chỉ bán cái món thật đơn giản, như tấm bảng để trên vỉa hè ghi: “Bánh xèo miền Tây - Bánh khọt - Kính mời”, theo báo Thanh Niên online (TNO).

Đó là nơi bà cụ Nguyễn Thị My, tuổi đã xấp xỉ 70, cùng ông Hồng, chồng bà (đã ngoài 80 tuổi) tạm trú và mưu sinh khi từ quê nhà ở quận Ô Môn, Cần Thơ lên Sài Gòn chữa bệnh từ cuối năm 2017 đến nay.

Theo TNO, ở dưới quê bà My cũng có gia đình, con cái đầy đủ nhưng vì con cái đều có cuộc sống riêng và cũng nghèo nên bà không muốn trở thành gánh nặng cho con mình. “Tôi đã nói dối các con là lên Sài Gòn đi làm, kiếm sống. Lúc nào con tôi gọi, tôi cũng nói là mình ổn và sống tốt lắm nhưng tôi bị bệnh cột sống lâu rồi. Tôi sợ mấy đứa con phải lo lắng và tốn kém tiền bạc để chữa trị cho mình nên tôi muốn tự đi làm để sớm có tiền mổ lưng Cột sống thường xuyên đau nhức nên tôi không thể ngồi thẳng lưng được. Bởi vậy cái lưng nó còng như vậy luôn”, bà My chia sẻ.

Bà My cho biết, ban đầu ngày nào cũng bán ế, có ngày chỉ bán được vài ba cái bánh, chỉ được 100,000 – 200,000 đồng. Đã dọn hàng từ 8 giờ sáng nhưng đến tầm 4 - 5 giờ chiều vẫn không bán được hết nên sau đó bà phải đẩy xe đạp rong rủi các con đường ở quận Bình Thạnh để bán đến tận khuya.

TNO cho biết, thường trong những lúc đạp xe đi bán bánh ế buổi khuya, hễ gặp người vô gia cư hay học sinh - sinh viên, bà My tặng bánh luôn chứ không lấy tiền. Tuy vậy, thật tiếc là trong lúc đi đêm đi khuya như vậy, có hôm bà My bị người xấu giựt hết số bánh chưa kịp bán. Có hôm, bởi giật mình khi nghe tiếng còi xe, bà ngã ra đường khiến bánh đổ hết ra đường. Khổ nhất là có hôm bán được khá nhiều tiền, bà vừa dừng bên vỉa hè để đếm thì lại bị kẻ xấu chạy xe ngang qua giựt mất.

TNO dẫn thêm lời bà My, kể là vợ chồng bà đã rất bất ngờ khi khách ghé ăn dần hồi đông lên. Và như có người đã cho biết, do tình cờ đọc được bài chia sẻ về hoàn cảnh bà My trên Facebook, họ đã tìm đến ăn bánh để giúp đỡ. Nhờ vậy, nhiều lúc chỉ mới tầm 8 giờ, 8 giờ rưởi đêm, bánh đã hết sạch và ông bà đã có thể dọn quán.

Ngồi trước cái chảo dầu nóng hừng hực, mồ hôi tuôn đầy trán nhưng bà My lúc nào cũng vui vẻ và không quên cảm ơn từng người khách. Hễ cứ bưng dĩa bánh đến bàn ai bà đều nói với họ: “Cảm ơn tụi con đã đến ủng hộ bà. Hôm nay bà mừng đến muốn khóc rồi”.

TNO dẫn lời bạn Nguyễn Hồng Thắm (19 tuổi, khách quen của quán), bày tỏ: “Thấy bà tội nghiệp, già rồi vẫn còn đẩy xe đi bán suốt đêm nên hôm nay mình quyết định đến ủng hộ bà. Bánh của bà làm rất ngon và bà dễ thương, thân thiện, tốt bụng vô cùng”.

Hiện nay, bởi không được chữa chạy liên tục theo yêu cầu nên sức khỏe bà Mi ngày càng kém, nhiều ngày phải nằm nghỉ, may nhờ có một cô cháu đến phụ, thay bà lo phần đúc bánh xèo. Còn ông Hồng, tuy tuổi cao, chân rất yếu nhưng đã ráng chịu đau lưng, ngồi cả 7-8 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đúc bánh khọt… Chia xẽ những khó khăn của đôi vợ chồng già, nhiều người khách ngoài tiền mua bánh ra còn tặng thêm một ít tiền, nói là “cho bà mua thuốc”.