VN Đứng Thứ 6 Trong Các Quốc Gia Kiểm Duyệt Báo Chí Khắt Khe Nhất

Trong khi tiếp tục bất lực trước sự khiêu khích, xâm phạm chủ quyền trắng trợn của Trung Cộng tại Biển Đông trong vài tháng qua, chính quyền CSVN tiếp tục dồn sức mạnh độc tài của mình vào việc đàn áp các tiếng nói bất đồng trong nước.

Trong một phúc trình hàng năm công bố vào ngày 10/9/2019 của Uỷ Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ), Việt Nam được xếp thứ 6 trong nhóm 10 quốc gia kiểm duyệt báo chí khắt khe nhất thế giới.

Thứ tự của 10 quốc gia “kẻ thù của báo chí” này là: Eritrea, Bắc Hàn, Turmenistan, Saudi Arab, Trung Cộng, Việt Nam, Iran, Equatorial Guinea, Belarus và Cuba. Ở các quốc gia này, nhà cầm quyền áp dụng chiến thuật sách nhiễu và bắt giữ độc đoán, kết hợp với việc theo dõi một cách tinh vi, xâm nhập mạng với mục tiêu dập tắt giới truyền thông độc lập.

Trong phần phúc trình nói về Việt Nam, CPJ nói việc kiểm duyệt báo chí tại Việt Nam được thông qua chỉ thị trực tiếp từ chính quyền CSVN. Họ cho phép chủ đề nào phải được nhắc đến, và chủ đề nào bị cấm. Luật báo chí năm 2016 nói rõ rằng báo chí phải phục vụ cho đảng cầm quyền, các tổ chức của đảng và chính phủ. Không có bất cứ một cơ quan báo chí nào độc lập với nhà nước. Phóng viên nước ngoài có visa báo chí bị bắt phải thuê người của chính phủ đi kèm khi làm việc.

Luật an ninh mạng có hiệu lực từ tháng 1/2019, có những qui định tùy tiện và mơ hồ giới hạn quyền tự do biểu đạt của người dân, cho phép giới chức chính quyền kiểm duyệt chặt chẽ hơn các nội dung trên mạng. Rất nhiều nhà báo tự do, những nhà hoạt động trên mạng xã hội đã bị bắt bớ, đàn áp trong năm 2019 vì bộ luật này.

CPJ có nhắc đến trường hợp của nhà báo-blogger Trương Duy Nhất, người bị an ninh Việt Nam bắt cóc ở Thái Lan và đưa về Việt Nam trong tháng 1 vừa qua.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trong tháng Tư 2019, Tổ Chức Ký giả Không Biên giới (RSF) đã xếp Việt Nam thứ 176 trong tổng số 180 quốc gia về tự do báo chí.