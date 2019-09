Đại Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt 2019 chủ đề “Nụ Hồng Đất Việt”

Hình ảnh trong Đại Hội Nữ Sinh Lê Văn Duyệt.

Hình ảnh trong Đại Hội Nữ Sinh Lê Văn Duyệt.

Hình ảnh trong Đại Hội Nữ Sinh Lê Văn Duyệt.

Hình ảnh trong Đại Hội Nữ Sinh Lê Văn Duyệt.

Hình ảnh trong Đại Hội Nữ Sinh Lê Văn Duyệt.

Hình ảnh trong Đại Hội Nữ Sinh Lê Văn Duyệt.

Gaden Grove (Nguyễn Tâm) - - Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace trên đường Lampson Thành Phố Garden Grove, vào lúc 5:00 chiều Chủ Nhật ngày 08 tháng 9 năm 2019, Đại Hội Thường Niên 2019 cựu học sinh trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt đã diễn ra với sự tham dự của hàng trăm Quan khách, qúy Thầy, Cô và các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt về từ khắp nơi.

Quý Thầy, Cô có: Cô Vũ Ngọc Mai, Cô Lê Thị Thu, Thầy Nguyễn Ngọc Đường, Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung, Cô Nguyễn Thị Thục, Cô Nguyễn Tố Nga, Cô Nguyễn Thanh Hải, Thầy Phó Đức Long… Quan khách có một số quý vị đại diện các hội đoàn bạn, các hội cựu học sinh các trường Trưng Vương, Gia Long, Chu Văn An… các cơ quan truyền thông…

Mở đầu buổi lễ với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, trong phút mặc niệm ban tổ chức đã dành một phút để tưởng nhớ đến cựu hội trưởng Thanh Tâm, người đã sáng lập Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt,

Tiếp theo toàn ban hợp ca cựu Nữ Sinh LVD lên hát bản “Lê Văn Duyệt Hành Khúc”.

Sau đó, cựu học sinh Trần An Hảo, Trưởng ban tổ chức đại hội lên ngỏ lời chào mừng, cám ơn quý Thầy Cô, quý quan khách, các cơ quan truyền thông và toàn thể đồng môn, thân hữu tham dự.

Tiếp theo, cựu học sinh Đinh Mỹ Đà Tân Hội Trưởng nhiệm kỳ 2019-2021 lên ngỏ lời chào mừng, cảm ơn quý quan khách, quý thầy, cô cùng toàn thể các đồng môn thân hữu, trong lúc nầy cô cũng cho biết về chủ đề đại hội : “Nụ hồng đất Việt”, Nụ Hồng Đất Việt là để ca ngợi nét đẹp của phụ nữ Việt Nam và sự can trường chịu đựng trong sự hy sinh từ ngàn xưa đến nay, những nét đẹp ấy đã được thể hiện trong thơ văn qua những gương anh hùng như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, thiếu phụ Nam Xương, trong lúc nầy chị cũng đã đọc lại hai câu thơ của Thi Sĩ Hồ Dzến: “Cô Gái Việt Nam Ơi / Nếu chữ hy sinh có ở đời / Tôi sẽ nạm vàng muôn khổ cực/ Cho lòng cô gái Việt Nam vui.” Tân Hội trưởng cũng bày tỏ lời cảm ơn đến quý vị Giáo sư Cố vấn, và những ngưới đã hết lòng hỗ trợ cho việc tổ chức đại hội 2019 được thành công.

Tiếp theo chị tân hội trưởng cũng đã mời tất cả các chị trong tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2019-2021 lên ra mắt quý Thầy, Cô, quan khách cùng toàn thể đồng môn trong đó có: Hội Trưởng, Đinh Mỹ Đà; Phó Hội Trưởng, Vũ Thị Đan; Tổng Thư Ký, Cao Minh Châu; Thủ Quỹ, Trần An Hảo; Trưởng ban Xã Hội, Nguyễn Kim Oanh; Trưởng Ban Văn nghệ, Hà Lan Anh… Ban Giáo Sư Cố Vấn: GS. Vũ Ngọc Mai, GS. Ngô Thị Vân, GS. Lê Thị Thu.

Tiếp tục với phần tặng hoa và qùa lưu niệm đến qúy Thầy Cô để tỏ lòng “Tôn Sư Trọng Đạo.”

Đại diện thầy cô, Giáo sư Vũ Ngọc Mai, cựu giáo sư Lê Văn Duyệt 1961-1977 lên phát biểu cảm tưởng, Cô nói: “… Đại Hội lần thứ 28 của trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt với chủ đề “Nụ Hồng Đất Việt.” Đây là một đề tài nói lên những nét đẹp của phụ nữ Việt Nam xưa và nay. Những nét đẹp ấy chúng ta đã thấy, đã nghe và đã gặp rất nhiều trong thơ văn, âm nhạc và trong cuộc sống hằng ngày.

Ngược dòng lịch sử, chúng ta có cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng, 2 vị anh thư đầu tiên của Việt Nam, mặc dù chỉ làm vua được 3 năm, nhưng nhờ tài trí và lòng can đảm, đã để lại tiếng thơm đến muôn đời sau.

Chúng ta cũng có vị nữ anh hùng Triệu Thị Trinh tức Bà Triệu, đã khởi binh đánh nhà Ngô vào năm 248. Bà nổi tiếng với những lời lẽ bất khuất :” Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp đường sóng dữ, chém cá tràng kình ở bể đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chớ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng để làm tì thiếp người ta.” Sau vì thua trận bà tự tử khi tuổi đời mới được 23.”

“Trong lãnh vực văn chương, chúng ta có Bà Đoàn Thị Diểm, dịch giả quyển Chinh Phụ Ngâm. Trong một văn phong trữ tình, Bà đã đề cao sự thủy chung và những đức tính của người đàn bà thời chiến. Bà Huyện Thanh Quan cũng đã để lại những bài thơ đường luật thanh cao.

Trong quá khứ, phụ nữ Việt Nam phần lớn theo tứ đức công, dung, ngôn, hạnh, lo cho gia đình, gánh vác việc nhà, nuôi con ăn học, một nắng hai sương vì chồng con và cả gia đình nhà chồng, cho dù sống trong hoàn cảnh hòa bình hay chiến tranh, giàu sang hay túng thiếu.

Đất nước chúng ta đã có nhiều phụ nữ nổi tiếng dự phần lớn lao trong sự thành công của đấng phu quân. Trong khi nhà ái quốc Phan Bội Châu sống phần lớn thời gian ở Nhật thì bà vợ nơi quê nhà thường xuyên nhắc nhở Ông bổn phận đối với đất nước, và luôn hứa sẽ thay ông chăm sóc các con. Bà Tú Xương đã đảm đang trong ngoài để lo cho chồng con và đã được ông Tú ghi nhận qua lời ca tụng:

“Quanh năm buôn bán ở ven sông / Nuôi đủ năm con với một chồng”

Gần đây nhất là biến cố 30/4/1975 khi người chồng bị giam cầm trong trong trại cải tạo, rất nhiều phụ nữ đã chứng tỏ khả năng chịu đựng, tần tiện chắt bóp từng đồng, thay chồng nuôi con, dù trước đây họ chỉ là nội trợ, chưa hề biết đến việc buôn bán hay làm lụng vất vả. Họ cũng thăm nom, tiếp tế cho các đấng trượng phu và mãi chờ đợi cho dù thời gian xa cách có thể kéo dài vô hạn định.

Và rồi sau khi được định cư ở một đất nước tự do, một cuộc đổi đời rất lớn về phương diện văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị … lại đến với phụ nữ Việt Nam. Họ vừa phải khó khăn trong việc hội nhập, vừa phải đi làm vất vả, khi về nhà còn tiếp tục lo cho chồng con đến tận khuya.

Vậy mà những gương thành công, những cống hiến cho đất nước mới, những lo lắng vuông tròn cho gia đình vẫn không sao kể hết…”

“Giờ đây xin cho tôi được đặc biệt nói đến những “Nụ hồng” trong căn phòng đêm nay, nơi có tình bè bạn, tình tri âm, nghĩa tri kỷ, sự yêu thương gắn bó của bạn đồng môn chung lớp chung trường, và tình nghĩa thầy trò mà nghề dạy học đã cho chúng tôi. Đây là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý mà chúng ta không thể tìm kiếm nơi đâu ngoài ngôi trường thời trước năm 1975, khi mà nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa được đặt trên 3 nguyên tắc căn bản Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng.

Tình thương các em dành cho chúng tôi thật rất thanh cao, mang theo sự biết ơn và quý trọng, đong đầy nghĩa “tôn sư trọng đạo.” Đó là những đóa hoa, những món quà tinh thần và vật chất, những lời thăm hỏi, những câu chúc mừng, những lần đến bên nhau để chia sẻ vui buồn…”

Tiếp đến Ban tổ chức tặng hoa cho cựu Hội Trưởng Đặng Kim Kiểm vừa mản nhiệm.

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ, mở màn với bản, “Mẹ Trùng Dương” và “Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con vẫn Còn Đây” tiếp theo với những bản nhạc như: “Hà N ội Ngày Tháng Cũ” “Giòng An Giang” “Ngày Xưa” “Cánh Hoa Th ời Loạn” “Thiếu phụ Nam Xương” “Bà Rằng, Bà Rí (Dân ca), “Cô Gái Việt,” “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi”… tất cả những bản nhạc đều do các cựu nữ sinh LVD và các vị GS hát thật xuất sắc, đây là một chương trinh văn nghệ thật phong phú.

Kết thức chương trình với phần dạ vũ trước khi chia tay nhau và cùng hẹn gặp nhau cho ngày đại hội năm tới.

Mọi chi tiết liên lạc: (408) 888-6494 hoặc Email: levanduyethahbch@gmail.com