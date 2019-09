Bị Truy Nã Vì Tham Nhũng, Cựu GĐ Sở Tài Chánh Sài Gòn Bỏ Trốn

SÀI GÒN -- Công an thành phố Sài Gòn đang truy nã một cựu giám đốc sở tài chánh thành phố Sài Gòn đã trốn mất vì liên quan đến vụ án tham nhũng của công ty Diệp Bạch Dương, theo bản tin của báo Tuổi Trẻ Online cho biết hôm 11 tháng 9.Bản tin Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.Bà Đào Thị Hương Lan chỉ đạo, tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương hoán đổi với tài sản nhà nước trái quy định.Ngày 11-9, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác nhận với Tuổi Trẻ Online thông tin trên.Theo đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp cùng ông Nguyễn Thành Tài - cựu phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - và một số nguyên lãnh đạo sở ngành khác bị bắt, Cơ quan điều tra đã khởi tố bà Lan để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.Bà Đào Thị Hương Lan khi đó là giám đốc Sở Tài chính và ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 09 của TP.HCM.Văn bản này còn yêu cầu Công ty Diệp Bạch Dương chịu trách nhiệm xây mới trung tâm ca nhạc tại 57 Cao Thắng với giá trị đầu tư xác định 25 tỉ đồng, và hỗ trợ thêm cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP 5 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị.Sau khi xây xong, Công ty Diệp Bạch Dương thuê đơn vị thẩm định giá hai khu nhà đất hoán đổi theo chức năng đất ở, sau đó Sở Tài chính thẩm định lại và trình UBND TP phê duyệt.Năm 2012, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín, việc hoán đổi hai khu đất nói trên cần được rút kinh nghiệm trong việc đề xuất, trình UBND TP xác định giá nhà, đất để hoán đổi.Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại UBND TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM, Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP.HCM và các cơ quan có liên quan.Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với các ông: Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM; Trần Nam Trang, phó giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thành Rum, cựu giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM; Vy Nhật Tảo, nguyên giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM.Cả bốn bị can này đều bị khởi tố điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.Đồng thời Cơ quan CSĐT khởi tố bà Dương Thị Bạch Diệp, giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP.HCM với Công ty Diệp Bạch Dương, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.Trong quyết định truy nã bà Lan, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo: bất kỳ người nào khi phát hiện thấy đối tượng như trong ảnh, có số CMND 020588970 được Công an TP.HCM cấp ngày 11-9-2016 và hộ chiếu C3342887 đều có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất.