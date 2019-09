Bị Gạt Cả Chục Tỉ Đồng, Nhiều Người Vây Nhà Con Nợ Đòi Tiền

ĐÀ NẴNG, VN -- Một phụ nữ tại thành phố Đà Nẵng, VN, đã lừa gạt nhiều người đầu tư làm ăn để lấy cả chục tỉ đồng VN nhưng cuối cùng đã chạy làng làm nhiều người đến vây nhà bà để đòi nợ, theo bản tin của báo Dân Trí cho biết hôm 11 tháng 9.Bản tin Dân Trí cho biết chi tiết như sau.Ngày 11/9, công an đã túc trực tại nhà bà P.T.T.H. (SN 1987, ngụ tại phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để giữ trật tự khi có nhiều người cùng tìm đến nhà bà H. đòi nợ từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.Theo lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ, từ sáng nay (11/9), nhiều người dân đã kéo đến nhà bà H. đòi nợ. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an địa phương đã đến nhà bà H. túc trực để giữ trật tự; đồng thời tiếp nhận lời khai báo của những người liên quan để thu thập thông tin.Theo những người đến nhà bà H. đòi nợ, bà H. đã vay mượn của mỗi người từ 2 tỷ đến hàng chục tỷ đồng. Trước đó, bà H. đã nhắn tin đến một số người thông báo không có khả năng trả nợ nên các chủ nợ đã tìm đến nhà bà H. đòi nợ, ngăn bà H. bỏ trốn.Theo lời một người cho bà H. vay tiền thì bà này vay của nhiều người với số tiền lớn. Khi vay tiền, bà H. nói vay để đầu tư kinh doanh bất động sản, mở trường học, mở tiệm spa...; đồng thời, hứa trả lãi suất cao hơn ngân hàng.Hiện tại Công an phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.Trong khi đó bản tin của báo Tuổi Trẻ Online đã cho biết tên của người phụ nữ gạt tiền tỉ đồng của nhiều người là bà Phạm Thị Tuyết Hằng (33 tuổi).Bản tin Tuổi Trẻ Online cho biết thêm thông tin như sau.Trước đó trong mấy ngày liên tục, nhiều người tập trung đường Cẩm Nam 4, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ để yêu cầu bà Phạm Thị Tuyết Hằng (33 tuổi) trả tiền như hứa hẹn.Bà T., người cho cho bà Hằng vay tiền nhiều nhất trong nhóm, cho biết đã cho vay 2 năm qua. Số tiền lên tới hơn 30 tỉ đồng. Vì hằng tháng bà Hằng đều chi trả tiền lãi với mức cao và đúng hẹn, mọi người rất tin tưởng.Cách đây vài ngày, bà Hằng bất ngờ nhắn tin thông báo không còn khả năng trả nợ, khiến nhiều người hốt hoảng vì số tiền cho vay khá lớn.Do không liên lạc với bà Hằng, hai ngày qua nhiều người đã kéo đến đường Cẩm Nam 4 để gây áp lực với gia đình, đồng thời đề phòng bà Hằng tẩu tán tài sản. Được biết nhóm người cho bà Hằng vay lên tới hơn 10 người, với số tiền cả trăm tỉ đồng.Một nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết bà Hằng đi vay tiền của nhóm người này để cho người khác vay lại, hưởng chênh lệch tiền lãi. Tuy nhiên do người vay không chi trả nên bà Hằng cũng không có tiền trả nợ. Lâu nay, bà Hằng cũng chi trả tiền lãi cho một số chủ nợ hơn 50% số tiền đi vay.Một lãnh đạo UBND phường Hòa Xuân cho biết qua nắm thông tin ban đầu, dù cho vay với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng nhưng nhiều người chỉ viết tay sơ sài. Do vậy đến sáng 11-9, một số người đã ập vào nhà bà Hằng yêu cầu viết giấy cam kết trả tiền cụ thể, nhưng bà Hằng không đồng ý.Đến chiều 11-9, bà Hằng đã được cơ quan chức năng mời lên làm việc, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục túc trực tại đường Cẩm Nam 4.