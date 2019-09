Lá Thư từ Đức Quốc: Nước máy: Ở nhiều nước nghỉ phép, người ta nên từ bỏ nó

Lời phi lộ: Trong bảng kể tên 57 quốc gia ở cuối bản tin mà nước máy được coi là an toàn và nước máy cũng là nước uống không thấy Việt Nam. Điều này cho thấy VN, Trung cộng và đa số các nước thuộc Châu Á nằm trong số 130 nước còn lại mà phẩm chất nước máy không an toàn. Quý độc giả/ đồng hương nên lưu ý !.





Ở Đức bạn có thể làm dịu cơn khát của bạn ở hầu hết mọi nơi bằng nước máy. Phẩm chất thậm chí còn tốt hơn nhiều nước khoáng đóng chai (Mineralwasser/ Mineral water), nhưng ở nhiều nước có vẻ khác nhau. Do đó, trước khi đi du lịch, bạn nên biết chính xác nơi nước máy được coi là an toàn và nơi nào có thể là một căn bệnh tiềm ẩn.





Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 80 phần trăm tất cả các bệnh du lịch là do uống nước máy bị ô nhiễm, điều này không hoặc không được làm đủ sạch ở nhiều quốc gia. Do đó, Bộ Ngoại giao Liên bang Đức luôn khuyên du khách trên căn bản luôn nên kiêng nước máy và đá viên "trong trường hợp vệ sinh nước không rõ ràng". Nếu bạn không muốn hoặc không thể, bạn nên đun sôi, lọc hoặc khử trùng nước bằng hóa chất. Phương pháp an toàn nhất là kết hợp lọc và khử trùng, nếu cần, với sự bảo quản (Konservierung/ preservation) tiếp theo.





Với sự vui vẻ liên quan đến kỳ nghỉ phép thực sự không phù hợp với nhau. Khi nghi ngờ, khách du lịch nên dùng đến chai nước đóng chai và bịt kín, tốt nhất, cũng không đánh răng bằng nước máy và, ví dụ, tránh sử dụng xà lách đã được rửa bằng nước máy nơi đó. Ngay cả với trái cây rửa bằng nước máy, cũng nên thận trọng! Trái cây rửa sạch nên gọt vỏ trước khi ăn.





- Bộ Y tế Hoa Kỳ cung cấp hướng dẫn





Để được hướng dẫn, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thường xuyên vẽ các bản đồ thế giới làm nổi bật các quốc gia về phẩm chất nước máy của họ. Điều đáng chú ý là 57 quốc gia và đảo có nước uống tốt trong số tất cả 187 nước, mà trong các quốc gia đó người ta nên từ bỏ không cần dùng nước máy.





Ở châu Âu, nước uống sạch ở nhiều nước nhưng không phải ở tất cả các quốc gia.

Do các chỉ thị nghiêm ngặt của EU, nước có thể được tiêu thụ an toàn ở nhiều nước châu Âu giống như ở Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Hàn Quốc và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Ở Trung và Nam Mỹ thì nước chỉ đủ sạch ở Costa Rica và Chile, và không nên uống nước (ý nói nước máy/ tap water) ở Thái Lan hay Nam Phi, hoặc ở các quốc gia tương đối gần Bulgaria, Albania và Thổ Nhĩ Kỳ.





Ở những nước này nước máy cũng là nước uống. Vì sự an toàn của bạn, đây là danh sách đầy đủ của tất cả các quốc gia, nơi mà nước máy được xếp hạng coi là an toàn:



Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ (American Virgin Islands), Andorra, Aruba, Úc, Bahrain, Bỉ, Bermuda, Chile, Quần đảo Cook, Costa Rica, Curacao, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Greenland, Guadeloupe, Iceland, Israel, Ý, Nhật Bản, Canada, Croatia, Kuwait, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Martinique, Monaco, Hà Lan, New Caledonia, New Zealand, Na Uy, Áo, Palau, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Ireland, Réunion, St. Helena, San Marino, Ả Rập Saudi, Singapore, Slovakia, Slovenia, Nam Hàn, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Hungary, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.







© Lê Ngọc Châu chuyển ngữ – (Nam Đức, 11.09.2019)

Url: Theo Ann-Catherin Karg, Yahoo Style Deutschland Di., 10. Sept. 2019



Ghi chú: để độc giả hiểu rõ xin ghi nguyên văn tít bằng tiếng Đức & phóng dịch sang Anh ngữ: (Leitungswasser: In vielen Urlaubslaendern sollte man darauf verzichten / Tap water: In many holiday countries one (you) should do without it).