Ông VN Nhận Tội Ở Tòa Vì Bán Thuốc Cấm Fentanyl

CONCORD — Một người đàn ông tại thành phố Manchester, tiểu bang New Hampshire đã nhận tội trong tòa án liên bang vào tuần này vì tội bán thuốc fentanyl ngoài căn chung cư Queen City trong năm 2018, theo các công tố viên cho biết.David Nguyen, 37 tuổi, sống tại Manchester, đã nhận tội trong Tòa Địa Hạt Hoa Kỳ tại Concord về việc phân phối thuốc fentanyl, theo Công Tố Hoa Kỳ Scott Murray cho biết trong một thông cáo. Nguyen sẽ được tuyên án vào ngày 17 tháng 12.Theo hồ sơ tòa án và các tuyên bố trong tòa, vào ngày 1 tháng 11 năm 2018, một cá nhân hợp tác với các viên chức thi hành luật pháp được sắp xếp để mua fentanyl tại chung cư ở Manchester của Nguyen. Theo cảnh sát, cá nhân đó sau đó đến chung cư của Nguyen và mua một số ma túy.Vào ngày 4 tháng 12 năm 2018, cảnh sát đã thi hành lệnh khám xét tại căn chung cư của Nguyen, nơi mà họ xác định vị trí 2 cái cân chứa chất dư thừa ma túy.“Việc buôn bán fentanyl làm nguy hại đến sức khỏe công chúng và an toàn tại Manchester và các cộng đồng khác khắp tiểu bang New Hampshire,” theo Murray cho biết.