Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ Tổ Chức Hội Tết Trung Thu 2019 Tại Atlantis Play Center

Little Saigon, Nam California (Bình Sa) -- Hội Tết Trung Thu 2019 do các hội đoàn giới trẻ tổ chức tại công viên Atlantis Play Center, địa chỉ - 13630 Atlantis Way, Garden Grove, CA 92844, vào lúc 3 giờ chiều thứ Bảy, ngày 07 tháng 9, 2019.

Hội Tết tưng bừng diễn ra với sự tham dự của hằng trăm quan khách, một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử, Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt, Thành Phố, cộng đồng, qúy hội đoàn, đoàn thể, đặc biệt với sự có mặt của ông Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove và các Nghị Viên trong Hội Đồng Thành Phố, một số viên chức chính quyền, các cơ quan truyền thông và hàng ngàn các em Thiếu Nhi, các em Hướng Đạo sinh, và phụ huynh.

Thành phần ban tổ chức gồm: Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ Việt Nam cùng phối hợp với Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư, LĐ. Hướng Đạo Hùng Vương, LĐ Hướng Đạo Lạc Việt, LĐ. Hướng Đạo Thăng Long, LĐ. Hướng Đạo Trần Hưng Đạo, LĐ. Hướng Đạo Trùng Dương, LĐ. Hướng Đạo Văn Lang, Thiên Ân Performing Arts Union of Vietnamese Student Associations VietRise, Viet Youth Foundation, Vietnamese Young Marines, Vietnamese American High Schools Alliance, WHS Vietnamese American Culture Club, Westminster High School Red Cross, Westminster High School Academic Decathlon, Westminster High School Arts and Crafts…

Được biết hội Tết Trung Thu 2019 dưới sự bảo trợ của các cơ sở gồm có: City of Garden Grove, Sở Cảnh Sát Garden Grove, Garden Grove Community Foundation, CalOptima, AltaMed, Walmart, Hoc Khu Anaheim, Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, 360 Healthcare, 2020 Census (thống kê dân số), Charitable Ventures, Excel Imaging Center, Xóa Tickets, Tony Tài Nguyễn - Luật Sư Giao Dục Đặc Biệt, BPSOS, VietRISE, OC Playful Therapy (Dr. Nancy Nguyen), Santa Ana College, The Cambodian Family, OCAPICA, DTN.Tech, SA School of Continued Education, Healthy Smiles, Thien An Performing Arts, CHIOC, Community Action Partnership of Orange County, Museum of Republic of Vietnam; các cơ quan truyền thông, truyền thanh: Việt Báo, Viễn Đông, Người Việt, Việt Phố TV, SET - TV, CBN - TV, Viet TV24, VNA-TV. Và một số các mạnh thường quân…

Trước giờ khai mạc có phần trình diễn văn nghệ của các em thiếu nhi thuộc các đơn vị tham gia. Đặc biệt có phần trình diễn của các em Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đã được quý phụ huynh và những người tham dự tán thưởng nhiều tràng pháo tay thật lớn. Phần biểu diễn võ thuật Vovi Nam của các em Thiếu nhi thuộc võ đường Nguyễn Bá Học. Trong khi trình diễn văn nghệ các cuộc thi đã diễn ra theo từng bộ môn dành cho các em thiếu nhi dự thi, trong đó có: Thi vẽ với chủ đề về: “Tết Trung Thu”, Thi làm lồng đèn Trung Thu, Thi Hoạt Cảnh Trung Thu, Thi hóa trang Chú Cuội và Chị Hằng, Thi trình diễn Kịch nói về Tết Trung Thu, ngoài ra những em không dự thi còn tham gia vào các trò chơi sinh hoạt dân gian, các xưởng dạy làm thủ công… Không khí trước giờ khai mạc rộn ràng vui như ngày hội lớn. Ngoài các tiết mục trên còn có chương trình văn nghệ đặc sắc, chương trình rước đèn Trung Thu, Ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị sẵn hàng ngàn chiếc lồng đèn để cho các em tham gia rước đèn. Trong khuôn viên tổ chức hội Tết Trung Thu có khoảng 25 gian hàng của các cơ sở bảo trợ, riêng gian hàng của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, tại đây có chích ngừa cúm miễn phí.

Mở đầu chương trình khai mạc, các đoàn Lân trình diễn chào mừng quan khách, qúy phụ huynh và các em tham dự, sau đó, nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do các em Thiếu Nhi Đại Đạo Thanh Niên Cao Đài phụ trách.

Sau phần nghi thức Cô Christy Lê Trưởng ban tổ chức cùng các thành viên trong ban tổ chức lên sân khấu chào mừng quan khách và các cơ sở bảo trợ, các mạnh thường quân cùng đồng hương tham dự. Trong lúc nầy Cô Christy Lê, Phụ Tá Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umbeg, Trưởng ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể đặc biệt cảm ơn ông Thị Trưởng và các Nghị Viên trong Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Trong đó có Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, là một người đã gắn liền trong những sinh hoạt của giới trẻ hiện nay, cảm ơn Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, Dân Biểu Tyler Diệp, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminstter Bà Frances Nguyễn Thế Thủy cùng quý vị dân cử các thành phố, cảm ơn các thành viên trong ban tổ chức đã hết lòng làm việc để có được ngày Tết Trung Thu hôm nay cho các em vui.

Cô cho biết: “Việc tổ chức Tết Trung Thu hằng năm, nhằm mục đích để các em thiếu nhi có cơ hội gặp nhau để cùng chung vui với nhau trong một tập thể cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại. Đây cũng là dịp để nhắc nhở các em về truyền thống văn hóa dân tộc. Nơi đây là lần thứ Hai Lễ hội Tết Trung Thu được tổ chức tại Atlantis Play Center, Garden Grove với số người tham dự đông hơn năm rồi.

Được vậy, cũng nhờ sự hỗ trợ tận tình của các vị mạnh thường quân, các cơ quan chính quyền, các cơ quan truyền thông và cô hy vọng việc tổ chức Lễ Hội Tết Trung Thu mỗi năm mỗi đông hơn.”

Tiếp theo lời phát biểu và trao bằng tưởng lệ cho ban tổ chức của các vị dân cử.

Sau đó, phần phát giải thưởng cho các em Thiếu Nhi trúng giải, phần trình diễn văn nghệ của các đơn vị tham gia hội Tết, chương trình kéo dài đến lúc 7:00 giờ.

Tiếp theo chương trình, các thành viên trong ban tổ chức và các thiện nguyện viên đi phát lồng đàn cho các em, hàng ngàn chiếc lồng được phát tận tay cho các em.

Lễ Rước Đèn Trung Thu bắt đầu, dẫn đầu do đoàn Lân của ban tổ chức, theo sau hàng ngàn em thiếu nhi cùng phụ huynh diễn hành vòng quanh khuôn viên tổ chức. Dưới ánh đèn tỏa sáng đã làm cho những phụ huynh không tránh khỏi cảm xúc bùi ngùi khi nhớ về trăng Trung Thu ngày thơ ấu tại quê nhà.

Trong lúc rước đèn, các em tung tăng hát những bản nhạc Trung Thu mà ai trong chúng ta cũng đã từng hát trong thời tuổi nhỏ.

Mọi chi tiết liên lạc ban tổ chức: Lý Vĩnh Phong (714) 725-8389, Ngô Thiện Đức (714) 487-9764, Tammy Nguyễn (714) 200-4187, Cao Ngọc Điệp (714) 515-0815.