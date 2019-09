Thông cáo báo chí về CUỘC HỘI ĐÀM Với Các Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Lưu Vong Ngày 8/9/2019 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ

Chiều Chúa nhật 8/9/2019, tại Hội Trường Chùa Liên Hoa, tọa lạc tại 6709 Sugarland Howell Rd, Houston, TX 77083, Hoa Kỳ đã diễn ra cuộc Hội Đàm với các Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Lưu Vong cùng Đồng Hương Houston gần 5 tiếng, từ 2g00 đến 6g45. Ban tổ chức cuộc hội đàm này gồm một số nhân sự với tư cách cá nhân do BSNK Chu Văn Cương là trưởng ban. Chương trình được điều hành bởi MC Luật sư Võ Tiến Đạt và 3 Điều hợp viên gồm Nhạc sĩ Nam Lộc, Cô Phan Dụy và BSNK Chu Văn Cương.

Các diễn giả gồm 10 nhà đấu tranh đang lưu vong tại hải ngoại gồm: − Luật sư Nguyễn Văn Đài (thuyết trình online từ Luân Đôn, Anh Quốc), − Mục Sư Nguyễn Công Chính từ North Carolina, − 4 người từ Nam California là Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Thông tín viên Trương Quốc Huy, Nhà đấu tranh Vũ Hoàng Hải và Ca nhạc sĩ Việt Khang,

− 4 người cư ngụ tại Houston, Texas là Linh Mục Bùi Phong, Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh và Giáo sư Nguyễn Chính Kết.

Các đồng hương tham dự đến và đi vào những thời điểm khác nhau suốt gần 5 tiếng gồm khoảng 1000 người, chủ yếu là đồng hương Houston; ngoài ra còn có một số quan khách từ phương xa như Bỉ, Đức, Pháp và một số tiểu bang của Hoa Kỳ đến tham dự. Về truyền thông, có phóng viên các cơ quan quốc tế như RFA, VOA, BBC, SBTN, Đài Đáp Lời Sông Núi, và phóng viên các Đài truyền thanh, truyền hình địa phương như VieTV, SGN-TV, AB-TV, Saigon-Houston Radio 900AM và Viet- Houston Radio 1560AM. Phóng viên báo chí gồm có Thời Báo, Báo Trẻ, Báo Mõ San Francisco. Ngoài ra, chương trình còn được live-stream do Thông tín viên Trương Quốc Huy thực hiện và Đài VieTV truyền hình trực tiếp. Thêm vào đó, cử tọa cũng có nhiều người live-stream qua các trang mạng xã hội và đã được share đi rộng rãi khắp thế giới.

Sau Nghi thức Khai mạc là Diễn văn Chào Mừng Quan Khách của BSNK Chu Văn Cương, Trưởng Ban Tổ chức.

Trong diễn văn khai mạc, BSNK Chu Văn Cương đã nói lên 4 mục đích của cuộc Hội đàm là: 1) Để các Cựu Tù nhân Lương tâm chia sẻ những kinh nghiệm và quan điểm đấu tranh; 2) Để các Cựu Tù nhân Lương tâm có dịp ôn lại những kỷ niệm tù tội sau một thời gian xa Quê

hương; 3) Để xóa tan dư luận cho rằng các nhà hoạt động dân chủ một khi ra được nước ngoài thì không

còn đấu tranh nữa; 4) Để gửi một thông điệp đến CSVN đừng mong vô hiệu hóa được hoạt động đấu tranh của các

Cựu Tù nhân Lương tâm khi tống xuất họ ra nước ngoài;

Kế đến là phần Giới thiệu các Quan khách, và lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Vị Trụ Trì Chùa Liên Hoa.

– 1 –

Mở màn cho phần thuyết trình là Vũ điệu "Khóc Mẹ Dân Oan" do Vũ Đoàn Âu Cơ Houston trình diễn, gây nhiều xúc động cho cử tọa.

Kế tiếp, các Diễn giả, tức các Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Lưu Vong, lần lượt trình bày đề tài của mình. Các đề tài gồm:

1) «Nhận định tình hình đấu tranh trong nước và phương thức đấu tranh hữu hiệu» do Luật sư Nguyễn Văn Đài (qua Internet);

2) «Mặt trận truyền thông trên mạng xã hội» do Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải; 3) «Gọng kìm của Trung cộng qua chiến lược Nhất Đới Nhất Lộ» do Giáo sư Nguyễn Chính Kết;

4) «Hiểm họa Bắc Thuộc» do Thông tín viên Trương Quốc Huy; 5) «Hậu quả chính sách lũng đoạn tôn giáo của CSVN» do Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh; 6) «Tổ quốc lâm nguy» do Linh mục Bùi Phong; 7) «Chính sách Dân tộc & Tôn giáo» do Mục sư Nguyễn Công Chính; 8) «Tình hình đấu tranh ở hải ngoại» do Nhà đấu tranh Vũ Hoàng Hải; 9) «Nhìn lại Mục tiêu chống Cộng» do Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

10) Ca nhạc sĩ Việt Khang cũng góp phần bằng việc chia sẻ những khó khăn về cuộc sống của những Cựu Tù nhân Lương tâm khi phải lưu vong tại hải ngoại.

Xen kẽ giữa các bài thuyết trình là những video được chiếu trên màn hình gồm những phát biểu cảm tưởng về cuộc Hội Đàm của Chánh trị sự Hứa Phi, Hòa Thượng Thích Không Tánh, Nhà báo Phạm Đoan Trang, và Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Ngoài ra, có phần văn nghệ đấu tranh do Ban Hợp ca Cộng Đồng Houston, ca sĩ Hoàng Quân và đặc biệt do Ca nhạc sĩ Việt Khang với những tác phẩm mới của anh.

Giữa phần thuyết trình, Ban tổ chức đã dành cho các diễn giả một ngạc nhiên, là đã trao tặng mỗi vị hai món quà lưu niệm gồm một bằng tưởng lục do Bác sĩ Steve Le, Nghị viên Thành phố Houston, ký tên, được ông Huỳnh Quốc Văn, Chánh Văn phòng, trao tặng; và một cà vạt vàng của Ban Tổ chức có 3 sọc đỏ biểu tượng cho lá cờ VNCH được những quan khách VIP trao tặng. Trong mục này, Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Điều hành của Mạng Lưới Nhân quyền Việt Nam, và Ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Ban Phối hợp của Tổ chức Họp Mặt Dân Chủ, có lời phát biểu khích lệ các Cựu tù nhân lưu vong tiếp tục đấu tranh bất chấp những khó khăn nhiều bề.

Sau phần thuyết trình là phần Hỏi Đáp: các diễn giả trả lời những câu hỏi từ các Điều hợp viên và các Đồng hương tham dự. Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng đã trả lời một số câu hỏi qua Internet được chiếu trên 2 màn hình lớn hai bên sân khấu.

Cuộc Hội Đàm kết thúc lúc 6g45 bằng một bài hợp ca «Trả lại cho dân» của toàn thể Đồng hương tham dự và các Diễn giả do Ca sĩ Hoàng Quân và Ca nhạc sĩ Việt Khang điều khiển. Sau đó là phần chụp hình lưu niệm tùy nghi của Đồng hương cùng các diễn giả kéo dài cả một tiếng sau đó.

Mọi người ra về đều chúc mừng cho cuộc Hội đàm đã thành công tốt đẹp.