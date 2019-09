Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương

Cuộc chiến vì tự do dân chủ tại Hồng Kông vẫn dằng dai, và đầy nỗi lo âu nơi này sẽ trở thành một trung tâm cải tạo khổng lồ y hệt như Tân Cương và Tây Tạng hiện nay.

Hôm Chủ Nhật 8 tháng 9/2019, khoảng 100,000 dân xuống đường, biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hồng Kông, phất cờ Hoa Kỳ và kêu gọi Tổng Thống Trump hãy giúp nơi này thoát khỏi ách cai trị của Hoa Lục.

Hai khẩu hiệu được người biểu tình hô liên tục là "Resist Beijing, Liberate Hong Kong" (Chống Bắc Kinh, Giải Phóng Hồng Kông) và "Stand with Hong Kong, fight for freedom" (Hãy Đứng Với Hồng Kông, Chiến Đấu Vì Tự Do) – phần nhiều người biểu tình mặc áo đen và mang mặt nạ ngừa khói cay. Một số biểu ngữ viết "President Trump, please liberate Hong Kong” (Tổng Thống Trump, Xin Hãy Giải Phóng Hồng Kông). TT Trump gần đây có nói rằng chuyện Hồng Kông là bạo loạn nội bộ trong Hoa Lục, và ông nói đã thấy Tập Cận Bình trước giờ vẫn “hành động có trách nhiệm” trong vấn đề Hồng Kông.

Trong khi đó, nhà hoạt động dân chủ Joshua Wong Chi-fung (Hoàng Chí Phong) sáng Chủ Nhật đã bị cảnh sát bắt ở phi trường Hong Kong International Airport vì vi phạm các điều kiện tại ngoại vì xuất ngoại sang một số quốc gia du thuyết và vận động. Hoàng sẽ ra tòa vào sáng Thứ Hai 9/9/2019 và dự kiến sẽ được tự do tạm, theo một bản văn do luật sư của Hoàng phổ biến.

Một bản tin ABC News kể rằng những cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã vang dội tới trái tim của những sắc dân bị chính phủ Hoa Lục đàn áp. Trên một khu phố rực nắng giữa thành phố Melbourne, Úc châu, một phụ nữ sắc dân Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) mang khăn mạng Hồi giáo nói chuyện với một người đàn ông Việt Nam mang khăn quấn trên tráng với màu cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH – họ có cùng một chính nghĩa, đó là liên minh với người biểu tình Hồng Kông.

Nhiều sắc dân tỵ nạn tại Uc Châu sôi sục vì chính nghĩa tự do của các cuộc biểu tình Hồng Kông. Họ nhìn thấy một thái độ rất bạo chúa từ Bắc Kinh: trấn áp và Hán hóa sắc dân Tây Tạng, đẩy nhiều triệu dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương vào trại cải tạo, xâm lấn hung hăng ở Biển Đông, và từ từ xóa sổ định chế dân chủ tại Hồng Kông.

Nhưng liên minh giữa các sắc dân tỵ nạn đó vẫn mang theo nhiều ngờ vực. Nhiều người Hồng Kông tại Úc châu do dự, không muốn 5 điều đòi hỏi của họ liên kết với các đòi hỏi của các sắc dân khác. Tuy nhiên, phần lớn các nhà hoạt động vẫn tránh các tranh cãi làm suy giảm sức phản kháng Bắc Kinh của họ trên đường phố Úc châu.

Alim Osman, một người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, nói rằng hoàn cảnh bị áp bức của Hồng Kông y hệt như kinh nghiệm của sắc tộc Duy Ngô Nhĩ – anh nhìn thấy y hệt nhau chuyện TQ sáp nhập Tân Cương năm 1949 và Tây Tạng năm 1950. Anh nói, “Bây giờ họ làm như thế ơ Hồng Kông.”

TQ bị tố cáo đã khoanh vùng tập trung một triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các “trại tập trung” theo lời dân Hồi giáo, nhưng TQ nói đó chỉ là các “trường nội trú” cần thiết để chống khủng bố.

Osman nói với đài ABC rằng trong cộng đồng của anh, người ta sợ xuất hiện biểu tình chống TQ vì họ còn “gia đình và bạn hữu ở Tân Cương có thể bị công an TQ trả thù. Tôi cũng lo như thế, nhưng phải có người ra công khai lên án TQ.”

Anh nói liên minh này có 2 chiều, rằng trong một sự kiện người Duy Ngô Nhĩ hồi tháng 7/2019 tại Úc châu, nhiều người Hồng Kông đã cùng biểu tình và hỗ trợ nhóm tỵ nạn Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo nơi đây. Osman hiện là chủ tịch hội Uyghur Association of Victoria, nói rằng cuộc chiến của Hồng Kông vẫn khác với người Duy Ngô Nhĩ, vì dân Hong Kong chỉ đòi tự do dân chủ, trong khi công an TQ chủ tâm xóa sổ căn cước sắc tộc và tôn giáo ở Tân Cương.

Cô Zahira Teliwaldy, một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ, nói rằng xô xát xảy ra giữa người biểu tình thân CSTQ kình với người Hồng Kông dân chủ tại khuôn viên đại học University of Queensland làm cô chấn động.

Cô nói về những cuộc biểu tình ở Hồng Kông hiện nay “là những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ, nhưng quá trễ rồi.”

Nhiều nhà hoạt động Tây Tạng nói rằng Hồng Kông hôm nay chính là “Tây Tạng ngày mai”…

Nhà hoạt động gốc Tây Tạng Tenzin Khangsar nói rằng dân Hồng Kông, dân Tân Cương và dân Tây Tạng chia sẻ cùng nỗi đau. Chính phủ CSTQ vào Tây Tạng “nhân danh hòa bình và thịnh vượng” nhưng tận cùng là chiếm đóng bằng súng và xe tăng, và “những gì đang xảy ra ở Hông Kông là những gì đã xảy ra cho Tây Tạng. Dân Tây Tạng đang sống trong sợ hãi. Và mỗi lần Tây Tạng biểu tình và đòi tự do, liền bị đẩy vào tù, tra tấn và biến mất ra khỏi đời này… Đó là lý do vì sao nhiều người Tây Tạng tự thiêu.”

Anh nói anh cảm nhận “cùng nỗi đau” và thấy cùng chính nghĩa với dân Duy Ngô Nhĩ, Việt Nam, Đài Loan và Hồng Kông: “Quý bạn Hồng Kông cần đứng cho vững, chúng tôi cần chiến đấu cho tự do của quý bạn. Nếu quý bạn không đứng vững hôm nay, rồi sẽ trở thành một Tây Tạng ngày mai.”

Khangsar nói rằng Tây Tạng là một dân tộc yêu hòa bình, “Chúng tôi không chống lại dân tộc Trung Hoa. Chúng tôi chống lại chính sách đàn áp cứng rắn của nhà nước CSTQ. Tôi có thể thấy dân Hoa Lục bị tẩy não [phần nhiều]. Thực ra họ ngây thơ.”

Trong những người biểu tình tích cực ủng hộ có niều tỵ nạn gốc Việt, họ hô khẩu hiệu: “Người cộng sản tốt duy nhất chính là người cộng sản đã chết.”

Bon Nguyen, chủ tịch hội Vietnamese Community in Australia (Cộng Đồng VN tại Úc châu), nói rằng ông không ngạc nhiên khi những cảm xúc đó đồng điệu với các nạn nhân khác của các chế độ CS: “Dĩ nhiên, tôi không ước muốn cho ai tắt thở… Nhưng tôi ước muốn chế độ CS phải chết đi, để khai sanh ra nền dân chủ.”

Nguyen kể rằng khi anh là cậu bé 11 tuổi, lên một chiếc ghe chật chội, không có ba mẹ theo, để thoát khỏi chế độ CS VN: “Chúng tôi chạy thoát khỏi chế độ, chúng tôi tới Úc châu và hưởng nền tư do chúng tôi có bây giờ.”

Nguyen nói rằng anh đánh giá cao những cuộc biểu tình ngoài phố, vì cần bênh vực những người tại TQ hay tại VN bị bắt, bị giam và bị công an bạo hành. Anh nói anh tự nhiên thấy gần với người dân Tây Tạng và tín đồ Pháp Luân Công, những người bị áp bức dữ dội nhất và một số tín đồ còn bị giết để thu họach nội tạng, một cáo buộc mà Bắc Kinh chối bỏ.

Trong khi đó, Zion Lo, gốc từ Hồng Kông vào Úc từ khi 10 tuổi, nói rằng anh cảm xúc lẫn lộn khi thấy biểu tình Hong Kong được nhiều cộng đồng tỵ nạn ủng hộ. Lo nói rằng anh mang ơn sự hỗ trợ người biểu tình Hong Kong, nhưng anh sợ một thành phần cực đoan muốn thúc giục Hồng Kông tuyên bố độc lập để ly khai hẳn ra khỏi Hoa Lục, một vận động cũng gây tranh cãi ngay trong dân Hồng Kông.

Lo nói anh là nhân viên xã hội, làm việc gần những người tỵ nạn, anh hiểu hoàn cảnh nhiều người từ nhiều cộng đồng khác nhau đang tỵ nạn tại Úc châu. Anh nói rằng dân Hồng Kông “trước giờ chưa bao giớ tới mức độ này, khi nhiều người tìm cách rời bỏ Hồng Kông để sang tỵ nạn tại Đức quốc. Bây giờ họ biết người tỵ nạn là gì.”

Charlie Liu, một công dân Trung Quốc, sang Úc du học ngành thiết kế được ba năm nay, nói rằng anh nhận định khi nhìn thấy người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ tham dự các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ Hong Kong tại Úc: “Không phải chuyện của họ, nhưng khi họ tham dự nơi đây, họ có lý do riêng. Có thể họ muốn thêm lý luận vào chính nghĩa của họ. Chính phủ CSTQ đang nói rằng chuyện Hồng Kông là do những đứa trẻ bướng bĩnh. Người ta cứ nói tự do dân chủ là con đường duy nhất tới hiện đại, nhưng không phải luôn luôn thế.”

Một hạt giống đỏ khác là cô Susan Zhang – cô không vui khi thấy biểu tình chống Hoa Lục, cô bắt đầu hô khẩu hiệu: “Tôi yêu TQ! TQ là mẹ tôi.” Cô nói với phóng viên ABC News rằng chuyện tín đồ Pháp Luân Công bị tra tấn là sai sự thực” Mẹ tôi, chị tôi, bạn tôi là tín đồ Pháp Luân Công. Khi TQ cấm các tổ chức bất họp pháp, tất cả họ đều ngưng tập Pháp Luân Công, và họ đều bình an. Tương tự, nếu chính phủ Úc nói điều gì là bất hợp pháp, bạn không nên làm điều đó, nếu không cảnh sát sẽ tới bắt bạn vào tù. Không có gì ngờ vực như thế… Cả thế giới đều biết là chỉ ó một Trung Hoa. Và Đài Loan, Hong Kong và Macau đều là một phần TQ.”

Trong khi đó, tại Hồng Kông, cuộc chiến dân chủ đã tới mức toàn diện: bánh Trung Thu cũng là một mặt trận: một tuần lễ sau khi giám đốc một công ty bánh Trung Thu Hong Kong bị chỉ trích vì bày tỏ ủng hộ người biểu tình, một hiệu bánh đối thủ trở thành con cưng nhà nước TQ.

Garic Kwok, con trai nhà sáng lập hiệu bánh Taipan Bread and Cake, bị nhật báo Nhân Dân của Đảng CSTQ chỉ trích về một bày tỏ trên Facebook rằng anh ủng hộ hoạt động của “những người áo đen” kèm theo hình ảnh bị cho là “bôi xấu nhà nước và cảnh sát.”

Lập tức bánh trung thu hiệu Taipan bị gỡ ra khỏi các tiệm bánh khắp Hoa Lục, cũng như ra khỏi các trang web thương mại lớn nhất TQ – như Tmall.com và JD.com.

Hôm Chủ Nhật, báo Nhân Dân có bài viết ca ngợi Annie Wu Suk-ching, con gái của James Tak Wu, người sáng lập hiệu bánh và hệ thống tiệm ăn Maxim’s. Theo bài báo nhà nước, Annie Wu “minh bạch gắn bó với nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ” – một quan hệ giữa Hoa Lục và Hồng Kông. Bài báo còn viết: “Bà Wu Suk-ching quan ngại về thế hệ giới trẻ Hong Kong hiện nay. Bà đã trở thành được yêu chuộng ở lục địa và bánh trung thu hiệu Maxim’s được công chúng ủng hộ nồng nhiệt. Ngược lại, hiệu bánh Hong Kong Taipan đang bị lên án và tẩy chay ở Hoa Lục vì ủng hộ những người biểu tình cực đoan, bạo lực và các công ty thương mại điện tử đã ngưng bán hiệu bánh này.”

Báo nhà nước tung hô bà Wu sau khi bà nói chuyện với các giáo viên và học sinh trung học cơ sở The Chinese Foundation Secondary School tại Hong Kong và kêu gọi đừng tham dự biểu tình. Bà Wu, 71 tuổi, người sáng lập trường này và là cựu giám thị ở đây, nói là bà không muốn có hoạt động chính trị nào trong trường và sẽ sa thải bất kỳ giáo viên hay học sinh nào tham dự biểu tình.

Theo chương trình, vào Thứ Ba 10 tháng 9/2019, bà Wu cùng với Pansy Ho Chiu-king, một nữ doanh gia thừa kế công ty sòng bài lớn ở Macau, sẽ ra trước Hội Đồng Nhân Quyền LHQ để bênh vực chính quyền Hong Kong trong việc đàn áp biểu tình.

Một bài báo trước đó của nhà nước CSTQ cũng đã chỉ trích thái độ ủng hộ dân chủ của Kwok: “Là daonh gia, ông có thể nói về kinh doanh, nhưng đừng thách thức quyền lợi tổ quốc. Mắt nhân dân rất sáng và chúng ta có thể thấy rõ xấu và tốt. Bất kỳ ai gây hại quan hệ máu thịt giữa Hồng Kông và quê mẹ sẽ phả trả giá.”

Trong một băng hình trên đài CCTV hôm Thứ Bảy 7 tháng 9/2019, người dẫn chương trình Guo Zhijian nói” “Một số bánh trung thu có chất độc gây hại ở Hồng Kông, và một số bánh trung thu có nhân trái tim tuyệt đẹp.”

Hiệu bánh Maxim’s trong tiếng Hoa có nghĩa là “mei xin” và dịch nghĩa ra là “mỹ tâm” – tức là trái tim đẹp.”

Trong khi đó, một bản tin AP hôm 9/9/2019 ghi rằng chính quyền Hong Kong đang tìm cách dập tắt tin đồn rằng có ít nhất 3 người bị đánh chết trong các cuộc biểu tình cuối tuần vừa qua.

Một điểm rất khác biệt đã và đang xảy ra ở Hông Kông: rất nhiều người trước giờ thờ ơ với chính trị, bây giờ thức tỉnh và tình nguyện bước ra tuyến đầu biểu tình. Giới trẻ Hồng Kông gọi những người ra tuyến đầu là 'frontline heroes' (anh hùng tuyến đầu) vì họ là những người gánh chịu bạo lực trực tiếp từ cảnh sát, ngừi hơi cay trước nhất và bị cảnh sát đánh đập trước nhất. Họ không nghĩ là họ anh hùng, họ chỉ nghĩ rằng họ đơn giản là tự bảo vệ nền dân chủ Hồng Kông, họ không dùng bạo lực đối với cảnh sát nhưng chỉ là xông tới, dựng các rào cản, đôi khi ném chai xăng, ném đá để bảo vệ những nơi người biểu tình muốn trấn giữ để gây tiếng vang… và tận cùng là muốn bầu cử tự do, để tất cả người dân có tiếng nói chính trị.

Hồng Kông… đang trở thành gân gà cho Tập Cận Bình.