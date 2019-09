Thành Phố Westminster Cứu Xét Nghị Quyết Lên Án Các Thành Phần Gây Rối Loạn Trong Thành Phố Theo Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam

(Westminster, CA) - Thị Trưởng Tạ Đức Trí sẽ đệ trình một nghị quyết nhằm lên án các thành phần có liên hệ với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đang đội lốt báo chí hay các thành phần khác đang ra mặt tham gia gây rối trong cộng đồng để hỗ trợ cho Nghị Quyết 36 của Đảng CSVN. Nghị quyết sẽ được chính thức đệ trình tại buổi họp Hội Đồng Thành Phố vào tối ngày thứ tư, 11 tháng 9, vào lúc 7 giờ tối tại Phòng Họp Hội Đồng Thành Phố Westminster.





Nghị quyết được đưa ra để lên tiếng cảnh giác cộng đồng trước hiện tượng một số các thành phần đội lốt truyền thông hay các thành phần khác trong cộng đồng đã có liên hệ công khai với nhà cầm quyền CSVN nay ra mặt tích cực tham gia các hoạt động đánh phá, gây rối loạn và chia rẽ trong cộng đồng và các thành phần cư dân trong thành phố. Nghị quyết liệt kê đích danh các thành phần như 1) tiếp đón hay chấp chứa các viên chức cao cấp cộng sản Việt Nam hay đại diện của họ tại tư gia; 2) mang trên người hay trưng bày lá cờ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên các chương trình TV hay mạng xã hội, 3) đi Việt Nam và gặp các viên chức cộng sản cao cấp theo lời mời của nhà cầm quyền Hà Nội, 4) tham dự phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông do chính quyền kiểm soát để khen ngợi chính quyền cộng sản hiện nay; 5) được ban trao giải thưởng hay tuyên dương từ nhà cầm quyền Hà Nội để vinh danh các công trạng “phục vụ cộng đồng” của họ; 6) truyền tải những trang nhà và các hình thức mạng xã hội để chỉ trích và tấn công các vị lãnh đạo trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt và một số dân cử, và 7) loan truyền những tin tức sai lạc hay nửa sự thật trên lưới điện toán qua các mạng xã hội hay trên các chương trình TV về các vị lãnh đạo và sinh hoạt để gây rối loạn và bất an trong cộng đồng.





Nghị Quyết còn kêu gọi các thành phần này hãy ngưng ngay các hành động đánh phá cũng như kêu gọi các cộng đồng cư dân hãy đề cao cảnh giác sự tiếp tay đánh phá của các thành phần này, đặc biệt là trong các tranh chấp trong cộng đồng hiện nay. Mặc dầu Nghị Quyết không có tác dụng thi hành các biện pháp chế tài, nhưng chỉ nhằm mục đích lên tiếng cảnh báo cho các cộng đồng cư dân, trong đó có số đông cư dân gốc Việt, để nói lên tiếng nói và quan điểm của Hội Đồng Thành Phố thay mặt cho các cư dân trong thành phố Westminster.





Nghị Quyết sẽ được đưa ra thảo luận tại buổi họp thường kỳ của Hội Đồng Thành Phố vào tối ngày thứ tư, 11 tháng 9, bắt đầu từ lúc 7 giờ tối. Xin mời các đồng hương và quí cơ quan truyền thông báo chí đến tham dự đông đủ để trình bày quan điểm của mình trước khi Nghị Quyết được đưa ra bỏ phiếu trước toàn thể Hội Đồng Thành Phố.



***

NGHỊ QUYẾT SỐ ________

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER LÊN ÁN CHIẾN DỊCH XUYÊN TẠC VÀ ĐÁNH PHÁ CHÍNH TRỊ ĐỂ GÂY RỐI LOẠN TRONG THÀNH PHỐ VÀ TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ





XÉT RẰNG, Thành Phố Westminster, nơi có hơn 45% cư dân gốc Việt, là nơi có tỉ lệ cư dân người Việt Nam đông hơn bất cứ thành phố nào ngoài Việt Nam, và là nơi được coi là “thủ đô chính trị và văn hóa” của người Việt Nam tại hải ngoại.





XÉT RẰNG, hàng hàng ngàn cư dân Westminster đã liều mạng sống để trốn chạy cộng sản từ khi miền Nam Việt Nam sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho tới ngày hôm nay, đã từ chối sự cai trị độc tài của Cộng Sản Việt Nam tại Hà Nội.





XÉT RẰNG, nhà cầm quyền Hà Nội đã xem cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại là nguồn tài nguyên kinh tế to lớn từ đó họ có thể moi móc hàng tỉ dollar tiền đầu tư trực tiếp từ ngoại quốc và tiền thân nhân gởi về nước, trong khi đối xử với cộng đồng yêu chuộng tự do này như là một mối đe doạ chính trị to lớn cho sự bám víu quyền hành của họ.





XÉT RẰNG, các cư dân gốc Việt tại Westminster là một thành phần không thể tách rời của Hoa Kỳ, với một căn cước và truyền thống độc đáo, trực tiếp chống đối nhà cầm quyền Hà Nội và âm mưu không ngừng thao túng về chính trị các cư dân đã ổn định cuộc sống yên bình trong thành phố và hiện là những công dân hữu ích cho quê hương thứ hai này.





XÉT RẰNG, nhà cầm quyền Hà Nội đã thi hành một kế hoạch tuyên truyền từ năm 2004, gọi là Nghị Quyết 36, mà trong đó có phần kêu gọi trực tiếp đối đầu với và gây mâu thuẫn chống lại mọi thế lực tại hải ngoại mà có thể đe dọa sự nắm giữ quyền hành của Đảng Cộng Sản Việt Nam.





XÉT RẰNG, các cơ quan công lực, kể cả Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI), đã xác nhận trong nhiều năm qua với cộng đồng người Mỹ gốc Việt rằng đã có nhiều nỗ lực tích cực bởi chính quyền Hà Nội để xâm nhập và gây rối với bất cứ nỗ lực quốc tế nào chống lại quyền độc đảng tại Việt Nam.





XÉT RẰNG, Hội Đồng Thành Phố Westminster đã đối phó với sự quan tâm thực sự này bằng cách tuyệt đối thông qua Nghị Quyết Số 3858 vào ngày 28 tháng 5 năm 2008 để lên án một âm mưu chính trị mờ ám của nhà cầm quyền Hà Nội nhằm gây rối trong cộng đồng vì chống đối Nghị Quyết 36 và các mục tiêu chống lại người Việt yêu chuộng tự do tại hải ngoại.





XÉT RẰNG, Thành phố Westminster kể từ cuộc bầu cử năm 2018 đã chứng kiến một sự gia tăng đáng kể các sự kiện nhằm gây rối loạn chính trị và khủng hoảng hầu hỗ trợ Nghị Quyết 36, thường nhắm vào Hội Đồng Thành Phố hiện có đa số các thành viên gốc Việt với sự xâm nhập của các cá nhân gốc Việt thường tự nhận là “ký giả độc lập” hay “những người quan tâm đến cộng đồng.”





XÉT RẰNG, các cư dân Westminster đã nhận diện được những thành phần “tiếp tay và cấu kết” với nhà cầm quyền Hà Nội có mang những đặc điểm có liên hệ hay xác định được với nhà cầm quyền cộng sản hiện nay tại Việt Nam như 1) tiếp đón hay chấp chứa các viên chức cao cấp cộng sản Việt Nam hay đại diện của họ tại tư gia; 2) mang trên người hay trưng bày lá cờ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên các chương trình TV hay mạng xã hội, 3) đi Việt Nam và gặp các viên chức cộng sản cao cấp theo lời mời của nhà cầm quyền Hà Nội, 4) tham dự phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông do chính quyền kiểm soát để khen ngợi chính quyền cộng sản hiện nay; 5) được ban trao giải thưởng hay tuyên dương từ nhà cầm quyền Hà Nội để vinh danh các công trạng “phục vụ cộng đồng” của họ; 6) truyền tải những trang nhà và các hình thức mạng xã hội để chỉ trích và tấn công các vị lãnh đạo trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt và một số dân cử, và 7) loan truyền những tin tức sai lạc hay nửa sự thật trên lưới điện toán qua các mạng xã hội hay trên các chương trình TV về các vị lãnh đạo và sinh hoạt để gây rối loạn và bất an trong cộng đồng.





XÉT RẰNG, những cá nhân này có những quan hệ có thể xác nhận được với nhà cầm quyền Hà Nội và công khai khoe khoang sự liên hệ của họ với chính quyền này như đã giải thích ở đoạn trên nhằm phá rối chính nghĩa của nền dân chủ và tự do và cùng lúc gây tại hại nghiêm trọng cho sự đoàn kết của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.





XÉT RẰNG, mặc dầu mang quy chế di trú là người tỵ nạn chính trị trốn chạy sự truy bức của cộng sản, những cá nhân này đã vi phạm những tội danh chính trị là đã phản bội chính mình, gia đình và cộng đồng mà họ đáng hỗ thẹn vì quan điểm phản bội này.





XÉT RẰNG, nhà cầm quyền Hà Nội hiểu rõ những “nhà báo độc lập” tự nhận này và “những người quan tâm đến cộng đồng”, là những người vô tình hay cố ý phục vụ vai trò hỗ trợ hoặc tiếp tay với Nghị Quyết 36 không được sự hỗ trợ hay có uy tín trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói chung, nhưng lợi dụng cộng đồng để đẩy mạnh chiến dịch gây chia rẻ và hỗn loạn cộng đồng tại địa phương, trong khi đánh lừa dư luận người Việt tại quê nhà về sự hỗ trợ của họ tại hải ngoại.





DO ĐÓ, NAY QUYẾT NGHỊ RẰNG, Hội Đồng Thành Phố và Thành Phố Westminster vào ngày này chính thức thông qua Nghị Quyết này để mạnh mẽ lên án chiến dịch phá rối và xuyên tạc chính trị trong thành phố gây ra bởi những cá nhân có quan hệ mật thiết với nhà cầm quyền Hà Nội; kêu gọi các cá nhân này ngay lập tức từ bỏ các quan điểm chính trị không biện minh được và đã vượt ra khỏi mức độ chấp nhận của cộng đồng, và kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội chấm dứt và từ bỏ mọi hành động lén lút phá hoại quyết tâm chính trị của cư dân Westminster qua Nghị Quyết 36.





DO ĐÓ, NAY QUYẾT NGHỊ RẰNG, Hội Đồng Thành Phố khuyến khích tất cả cư dân hãy lên tiếng nói chống lại các cá nhân có những đặc điểm “tiếp tay và hỗ trợ” như đã nêu trên và khuyến khích họ trở về với chính nghĩa của tự do và dân chủ, thay vì tiếp tục gây hỗn loạn và mất trật tự chỉ để tiếp tay duy trì chính quyền cộng sản tại Việt Nam.