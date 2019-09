Hôn Nhân Giúp Giảm Mất Trí Nhớ

Hôn nhân đã được nói là để làm giảm trầm cảm, giảm căng thẳng, và ngay cả giúp người ta sống lâu hơn.

Một nghiên cứu hiện nay nói rằng hôn nhân cũng làm giảm cơ hội của bạn đối với sự phát triển bệnh mất trí nhớ.

Mất trí nhớ là thuật ngữ chung để chỉ sự sút giảm khả năng tinh thần đủ nghiêm trọng để can dự vào cuộc sống hàng hàng.

Người có gia đình có ít cơ hội hơn để bị chẩn đoán bệnh rối loạn đáng sợ này hơn những người ly dị hay ly thân, ở góa, hay không lập gia đình, theo nghiên cứu cho biết. Và hôn nhân còn bảo vệ nhiều hơn sống chung với nhau, cũng theo nghiên cứu cho thấy.

Những người ly dị có gấp đôi bất ổn đối với việc sút giảm tinh thần so với những người có gia đình, theo nghiên cứu được thực hiện 14 năm cho biết.

Và những người đàn ông ly dị thì: có 2.6 lần cao hơn cơ hội của việc phát triển bệnh mất trí nhớ h7n những đàn ông có gia đình, trong khi những người phụ nữ ly dị thì có 30% nguy cơ gia tăng so với những người phụ nữ có gia đình.