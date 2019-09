Kỷ Niệm 3 Năm Thành Lập Chương Trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ

Như thường lệ, cứ bắt đầu từ tháng Năm hoặc tháng Sáu hàng năm, Ban Điều Hành của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLB TNS) lại tất bật chuẩn bị làm lễ kỷ niệm thành lập Chương Trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ cho các em. Đây cũng là dịp cho các em ôn lại tất cả những màn múa hát mà các em đã được học và trình diễn trong suốt một năm qua trong các chương trình sinh hoạt ở cộng đồng, các hội chợ đa văn hoá cũng như các Đài TV.





Cũng xin nhắc lại chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ nằm trong một trong những mục đích do người sáng lập CLB TNS là Nhạc sĩ Anh Bằng và Nhạc sĩ Cao Minh Hưng đề ra từ những ngày đầu với việc "nâng đỡ và khuyến khích thế hệ trẻ bảo tồn và phát huy nền văn hoá Việt Nam". Với ý tưởng này, trong 3 năm qua, CLB TNS đã bắt tay vào chương trình này với con số ban đầu khoảng 20 em và đến ngày hôm nay, có hơn 50 em tham dự. Mỗi buổi chiều thứ Bảy từ 4:00 pm tại Thư Viện Việt Nam, các em được các phụ huynh đưa đến để tham dự các lớp học múa theo từng nhóm tùy theo lứa tuổi cũng như lớp học hát. Gần đây, Nhạc sĩ Cao Minh Hưng đã có thêm sáng kiến kết hợp với Đài Little Saigon TV để thực hiện chương trình "Em Học Nhạc Việt". Chương trình này được phát hình hàng tuần vào mỗi chiều Chủ Nhật và Thứ Ba, lúc 2:00 pm trên Đaì Little Saigon TV. Các em thiếu nhi ở những tiểu bang xa, không có điều kiện đến những lớp học Việt ngữ, cũng có thể ngồi trước màn ảnh để cùng học với các em thiếu nhi của CLB TNS. Thật vui khi chúng tôi thấy các em giơ những đôi tay nho nhỏ để trả lời khi thầy Cao Minh Hưng hỏi các em về những lời ca trong bài hát học trong lớp trước đó. Sau đó, các em được tập để đọc lời của bài hát được chọn trong mỗi buổi học cũng như được dịch ra tiếng Anh để các em có thể hiểu dễ dàng hơn. Sau phần tập đọc và giải thích ý nghĩa nội dung của bài hát với thầy Cao Minh Hưng, các em được tập hát với thầy Trần Ngọc. Không riêng cá nhân tôi mà các phụ huynh cũng đều thấy sự tiến bộ của các em trong việc học tiếng Việt qua âm nhạc. Đây là phương pháp rất hữu hiệu để các em không những học được tiếng Việt, mà còn hiểu thêm về lịch sử và văn hoá của dân tộc Việt Nam với các bài hát như Việt Nam Hùng Sử Ca, Bạch Đằng Giang, Học Sinh Hành Khúc, v.v.





Trở lại với chương trình kỷ niệm 3 năm thành lập, sau mấy tuần lễ bận rộn chuẩn bị thì cũng đã đến ngày các em trình diễn. Lần này các em được thâu hình ở Đài SBTN với tất cả 16 tiết mục múa và hát. Ngoài các thầy cô giáo và các phụ huynh hướng dẫn, các em cũng được sự điều khiển và chỉ dẫn rất nhiệt tình của cô Diệu Quyên khi thâu hình. Buổi quay hình diễn ra hơn bảy giờ đồng hồ, nhưng ai cũng rất vui vì buổi thâu hình thành công hơn sự mong đợi. Bao mệt mỏi dường như tan biến khi buổi thâu hình kết thúc.





Nhìn các em vui vẻ trong từng điệu múa lời ca bằng tiếng Mẹ đẻ, thướt tha trong những trang phục truyền thống Việt Nam như áo dài, áo bà ba, áo tứ thân, v.v. làm tất cả những người lớn có mặt hôm đó đều cảm thấy ấm lòng như chạm được vào phần hồn của quê hương Việt Nam mặc dầu đang sống trên đất Mỹ.





Nhớ lại những ngày đầu khi chị Ngọc Bích thuyết phục tôi giúp các em, tôi cứ sợ vốn tiếng Anh ít ỏi của mình không thể giải thích hết những gì tôi muốn hướng dẫn. Tuy nhiên, chị đã nói với tôi: "Em cứ nói bằng tiếng Việt vì các em đến đây là để học tiếng Việt". Và rồi những ánh mắt mở tròn cố hiểu những gì tôi nói đã cuốn lấy tôi. Nhớ lần tập bài hát "Việt Nam Hùng Sử Ca", khi tôi hướng dẫn cho bé Evelyn đọc bài thơ "Nam Quốc Sơn Hà", tôi đã dùng câu chuyện"Tiếng Trống Mê Linh" để kể cho em nghe. Tôi muốn truyền cho em cái "thần khí" của bà Trưng Trắc quyết thắng trong trận đánh Mê Linh để em đọc bài thơ này. Tôi cũng không nhớ là tôi đã kể gì, nhưng khi tôi kể xong thì thấy mắt của em đỏ hoe, ngấn lệ. Rồi sau đó em đến thư viện tìm sách viết về Hai Bà Trưng để đọc.Tôi đã khóc khi biết về điều này.







Dịp kỷ niệm ba năm thành lập Chương Trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cũng đánh dấu một năm ngày tôi chính thức tham gia hướng dẫn các em cùng với các anh chị em trong Ban Điều Hành của chương trình. Có tham gia vào Ban Hướng Dẫn, tôi mới hiểu nhiều hơn tâm huyết giữ tiếng Việt cho các em mà thầy Cao Minh Hưng và các anh chị đang cố gắng thực hiện mặc dầu đây là một công việc làm không dễ dàng gì. Có rất nhiều khó khăn từ việc chọn bài hát nào phù hợp cho các em, đến việc tổ chức tập luyện và trình diễn như thế nào cho thuận tiện với giờ giấc sinh hoạt của các em và của phụ huynh. Chi phí cho trang phục biểu diễn và rất nhiều những chi phí khác như tiền thuê chỗ, mua bảo hiểm, v.v. đã và sẽ là những gánh nặng trên đôi vai của các anh chị em trong Ban Điều Hành hầu có thể tiếp tục duy trì một nơi sinh hoạt và một chương trình rất có ý nghĩa cho các em.





Rất mong sao chủ nhân các cơ sở thương mại, các cơ quan chính phủ, các tổ chức cũng như những vị ân nhân, những ai còn quan tâm đến việc giữ gìn văn hóa và tiếng Việt cho các em thiếu nhi sinh ra và lớn lên ở đây, xin bỏ chút thời gian, sức lực và tài lực để hỗ trợ cho các anh chị trong Ban Điều Hành của CLB TNS có thể tiếp tục duy trì những hoạt động có nghĩa này và để các em sẽ có thật nhiều và rất nhiều lần kỷ niệm ngày thành lập như hôm nay. Với những điều các em học từ chương trình này, các em sẽ không mất đi cội nguồn và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta





Chương trình Kỷ Niệm 3 Năm sẽ được phát hình vào ngày thứ Bảy, 7 tháng 9 qua hệ thống của Đài SBTN từ 7:30 pm, 1:30 pm và 9:00 pm (giờ California). Xin quý vị nhớ đón xem chương trình với nhiều tiết mục rất đặc biệt này. Muốn biết thêm về chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ, quý vị có thể liên lạc với Nhạc sĩ Cao Minh Hưng ở số 714-403-9315.





Quyên Trần