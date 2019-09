Cựu Thượng Úy Công An Âm Mưu Tống Bạn Trai Vào Tù Bằng Ma Túy

HÀ NỘI -- Một nữ cựu thượng úy công an CSVN có máu lạnh của tay anh chị khi định dùng người để “ném ma túy vào xe để tống bạn trai vào tù,” theo bản tin của báo Tuổi Trẻ Online cho biết hôm 6 tháng 9.Bản tin Báo Tuổi Trẻ cho biết chi tiết sau đây.Mặc dù công tác trong ngành công an nhưng nguyên thượng úy Nguyễn Thị Vững lại đi bàn bạc, giúp sức cho đối tượng khác tống bạn trai vào tù để trục lợi.Liên quan đến vụ án "ném ma túy vào xe để tống bạn trai vào tù", bị can Nguyễn Thị Vững (nguyên thượng úy công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu Bộ Công an) đang bị Công an TP. Hà Nội đề nghị truy tố về hai tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (khoản 2 điều 249) và vu khống (khoản 2 điều 156) Bộ luật hình sự.Mặc dù trước đó Vững không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng kết quả điều tra cho thấy Vững có vai trò là đồng phạm giúp sức tích cực trong vụ án vì động cơ vụ lợiKết quả điều tra cho thấy Nguyễn Thị Vân và anh Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, ngụ tại quận Tây Hồ) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Vân thường ghen tuông và có mâu thuẫn với anh Thiện về tài sản nên thường gặp Nguyễn Thị Vững để tâm sự.Vân hỏi Vững nếu đưa ma túy vào ôtô của anh Thiện thì có bắt được không. Vững bảo được. Vân tiếp tục hỏi: "Em mua ma túy bỏ vào ôtô có được không?". Vững bảo "Ok".Hai bên thỏa thuận sau khi Vân bỏ ma túy vào xe anh Thiện thì sẽ báo cho Vững để Vững báo công an bắt giữ Thiện. Đổi lại, Vân phải trả công cho Vững 1 tỉ đồng. Việc thỏa thuận này được hợp thức bằng cách Vân và Vững viết thỏa thuận vay tiền ngày 17-10-2016 với nội dung: Vân vay Vững 1 tỉ đồng; Vân thế chấp sổ đỏ căn hộ chung cư tại khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội cho Vững.Trên thực tế, Vân đã chuyển trước cho Vững 200 triệu đồng để thực hiện thỏa thuận.Thực hiện thỏa thuận, ngày 21-10-2016, Vân viết thông tin, đặc điểm ôtô của Thiện vào phong bì và đưa cho Vững8h sáng 28-10-2016, Vững gọi điện thoại cho Vân bảo Vân gọi điện thoại cho một người thì "sẽ có người đưa cho một thứ". Do đã bàn bạc từ trước nên Vân hiểu cứ gọi đến số điện thoại của Vững cung cấp thì sẽ có người đưa ma túy đến để Vân lấy bỏ vào xe anh Thiện.Tối cùng ngày, anh Thiện đưa Vân đi gặp khách hàng thì bị lực lượng cảnh sát cơ động Công an TP. Hà Nội dừng xe kiểm tra. Sau khi công an phát hiện có ma túy trên xe, anh Thiện rất kinh ngạc và nói "sao các anh bỏ ma túy vào xe tôi" chứ không mảy may nghi ngờ Vân và Vững.Ngày 4-11-2016, do không chứng minh được hành vi phạm tội của anh Thiện nên cơ quan điều tra thả anh ra về. Sau khi tự mình thu thập chứng cứ, anh Thiện đã cung cấp cho cơ quan điều tra các fie ghi âm cuộc nói chuyện giữa Vân với Thiện, ghi âm nói chuyện Vân với Vững, các tin nhắn Zalo giữa Vân và Vững bàn bạc về việc đẩy anh Thiện vào tù bằng ma túy.Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã giám định nhiều cuộc điện thoại dài hàng trăm phút giữa Vân và Vững. Các file ghi âm này không bị cắt ghép, xác định được đúng là giọng nói của Vân và Vững.Tại bản ghi âm, Vững nói: "Với từng đấy lượng hàng như thế thì bắt là chết…chỉ cần 2 gram, bọn chị bắt vẫn chết…"Cơ quan điều tra nhận định trong vụ án này, Vân là người chủ mưu, khởi xướng việc bỏ ma túy vào ôtô để vu khống anh Thiện. Vững có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Vân phạm tội.Nguyễn Thị Vững nguyên là cán bộ công an, là đảng viên, từng công tác trong lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, rất am hiểu pháp luật, biết rõ tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội nhưng vẫn vì động cơ vụ lợi, vì lợi ích cá nhân mà giúp sức tích cực cho Vân để vu khống cho Thiện.Cơ quan điều tra cho rằng mặc dù chưa chứng minh được việc tổ Cảnh sát cơ động bắt giữ xe ô tô của anh Thiện từ tin báo của Vững. Tuy nhiên đã có đủ cơ sở kết luận Vững báo tin cho lực lượng công an là để thực hiện thỏa thuận giữa Vững với Vân.Bị can Vân là người bỏ ma túy vào ôtô của anh Thiện chưa cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để kết luận ai là người cung cấp ma túy cho Vân thực hiện hành vi phạm tội.Nguyễn Thị Vững đã bị kỷ luật tước quân tịch và hiện đang bị tạm giam.