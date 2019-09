VN Định Quốc Hữu Hóa Tổng Công Ty Cảng Hàng Không VN

Chính quyền CSVN định quốc hữu hóa Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam qua việc mua lại tất cả các cổ phần tư nhân trong công ty này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Năm.Bản tin của RFA viết như sau.Bộ Giao Thông – Vận Tải vừa có đề án nộp lên Thủ tướng chính phủ đề xuất mua lại toàn bộ cổ phần tư nhân trong Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV). Lý do được đưa ra là để đảm bảo an ninh quốc phòng. Truyền thông Việt Nam trích thông tin từ Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hôm 4/9.Theo Reuters, giá thị trường của ACV tính đến ngày 5/9 là khoảng 173 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 7,5 tỷ đô la), trong đó phần vốn tư nhân là hơn 344 triệu đô la.Chính phủ Việt Nam bán một phần nhỏ vốn của ACV cho các nhà đầu tư tư nhân vào năm 2016, trong quá trình đẩy mạnh việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, hiện phần vốn nhà nước ở ACV vẫn chiếm trên 95%.Ông Đông cũng cho biết thêm, nếu đề án được phê duyệt thì lúc đó mới có chủ trương để phê duyệt đề án mua, gom hoặc lấy kinh phí ở đâu để thực hiện.Kinh tế gia Phạm Chi Lan được Reuters trích lời cho biết việc mua lại toàn bộ cổ phần tư nhân của ACV sẽ gây lo ngại cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế là những người đã đầu tư và có kế hoạch đầu tư ở Việt Nam. Theo bà, chính phủ nên bán nhiều hơn các cổ phần từ các công ty nhà nước cho các nhà đầu tư, để các công ty này làm ăn có hiệu quả hơn.