TC: Thủ Hiệu Tượng Hình OK Hiểu Là Khẩn Cấp Với Công An

CHENGDU - Video ghi lại cảnh 1 phụ nữ tạo thủ hiệu gợi ý “cần giúp” được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội TikTok, gây quan ngại nhà cầm quyền Hoa Lục, theo tường thuật của BBC hôm 5 tháng 9.

Trong video, phụ nữ bị 1 người đàn ông lạ áp giải tại phi trường đã làm thủ hiệu có hình tượng giống OK, cũng giống 110 là tín hiệu khẩn cấp với công an. 1 người qua đường can thiệp, cô gái được giao cho cha mẹ.

Các nhà hoạt động bắt đầu phổ biến thủ hiệu này, với hướng dẫn và hô hào quảng bá để tránh nguy cơ bắt cóc. Nhưng nhà chức trách không thích. Báo Chengdu viết: không rõ nguồn gốc của video về thủ hiệu OK.

Với cộng đồng mạng xã hội, thủ hiệu như trên là hữu ích, nhất là tại xã hội bị chế độ CS kiểm soát chặt chẽ. Nhà báo Phương Tây ghi nhận: số có nhiều ý nghĩa với người Tàu, như 46 là thảm kịch Tianamen ngày 4-6-1989.

Tại Hong Kong, 777 là số hiệu ám chỉ đặc khu trưởng Carrie Lam. Với người tiền nhiệm CY Leung, số hiệu là 689. Trong phong trào chống chính quyền Hong Kong, thủ hiệu DIY được xử dụng rộng rãi.