Được Phép Bay Thẳng Từ VN Đến Mỹ, Hãng Vietnam Airlines Quan Tâm Đường Bay Tới Los Angeles

Hãng Hàng Không Vietnam Airlines từ nay được phép bay thẳng từ VN qua các phi trường Mỹ như Los Angeles, San Francisco, New York, Seattle và Dallas-Fort Worth, theo bản tin của báo Người Lao Động Online cho biết hôm 4 tháng 9.Bản tin Người Lao Động Online viết như sau:Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã được Bộ Giao thông vận tải Mỹ cấp giấy phép vận chuyển hàng không nước ngoài.Cổng thông tin điện tử Flightglobal ngày 3-9 (giờ Mỹ) đưa tin Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã được Bộ Giao thông vận tải Mỹ cấp giấy phép vận chuyển hàng không nước ngoài.Vietnam Airlines được phép thực hiện các chuyến bay thẳng giữa Sài Gòn, Hà Nội tới một số điểm đến của Mỹ cũng như các chuyến bay qua một số địa điểm ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) với Osaka và Nagoya ở Nhật Bản.Vietnam Airlines được vận hành các chuyến bay đến Los Angeles, San Francisco, New York, Seattle và Dallas-Fort Worth. Hãng cũng có thể tiếp tục thực hiện các lộ trình đến các thành phố Vancouver, Montreal và Toronto của Canada.Theo Flightglobal, mới đây Vietnam Airlines và Hãng hàng không Delta đã nâng cấp mối quan hệ giữa hai bên. Cụ thể, Hãng Delta sẽ thực hiện lộ trình Hà Nội - Tokyo bắt đầu trong tháng 10 tới.Cục Hàng không Mỹ chính thức trao chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT 1) cho Việt Nam vào tháng 2-2019. Đây là một bước quan trọng trong việc mở các chuyến bay không dừng giữa hai quốc gia. Theo Flightglobal, với việc này, các hãng hàng không Việt Nam nhất là Vietnam Airlines, VietJet Air và Bamboo Airway được phép nộp đơn xin phê duyệt theo quy định cần thiết để bay thẳng đến các thành phố của Mỹ.Cũng theo Flightglobal, Vietnam Airlines đã thể hiện sự quan tâm đến đường bay TP HCM-Los Angeles.