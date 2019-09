Bão Kajiki vào miền Trung 11 Người Mất Tích

Trận bão Kajiki đã thổi vào miền Trung Việt Nam làm ít nhất 11 người mất tích và nhiều thiệt hại vật chất, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 4 tháng 9.

Bản tin RFA viết như sau.

11 người mất tích khi áp thấp nhiệt đới Kajiki tiến vào Biển Đông và đổ bộ vào khu vực miền Trung Việt Nam vào chiều ngày 3/9/2019.

Trong đó, có ba ngư dân khu vực tỉnh Quảng Nam đã mất tích khi đang đi câu mực, 7 người dân tại Hà Tĩnh mất tích khi nhóm người này vào rừng tìm lá, cùng với 1 người phụ nữ bị lũ quét cuốn trôi tại Quảng Bình đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Khoảng 2 ngàn hecta hoa màu bị ngập và hàng chục ngôi nhà bị thiệt hại ở Hà Tĩnh do mưa nặng và gió mạnh ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới Kajiki.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới Kajiki đã đổ bộ vào miền Trung từ Thừa Thiên huế đến Tỉnh Quảng Nam với tốc độ gió từ 40-50 km/h.

Do áp thấp nhiệt đới, miền Trung Việt Nam đã trải qua nhiều trận mưa lớn và kéo dài nhiều ngày. Một số tỉnh gặp nhiều sự cố mất tích, sạt lỡ, nước dâng cao, mất mùa và sụp đổ nhà cửa…Ngoài ra một số địa phương có tuyến đường giao thông chính bị ngập nặng làm tê liệt hệ thống giao thông khiến nhiều nơi bị cô lập trong nước lũ.

Tại khu vực Lâm Đồng ba người đàn ông vào rừng tìm măng khi bơi qua suối Darsal, một người trong nhóm không may bị nước lũ chảy siết cuốn trôi đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Chính quyền địa phương cho rằng do lượng mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về ngày càng mạnh và chảy siết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Thông tin từ tỉnh Yên Bái cho biết, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 4/9 tại xã Phúc Lợi tỉnh Yên Bái khiến 1 người chết và 3 người bị thương nặng. Chính quyền tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng đào bới tìm kiếm nạn nhân tử vong ra ngoài và đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng tỉnh cho biết do mưa lớn kéo dài liên tục, khu đất đồi ngậm nước lâu ngày khiến nền đất địa chất sụt lún gây ra vụ sạt lở và khiến đất đá trên đồi đổ xuống.

Ngoài lũ quét, sạt lở thì nhiều khu vực bị nước lũ dâng cao và lượng mưa chưa có dấu hiệu giảm bớt khiến nhiều nơi bị ngập sâu, thậm chí nhiều làng xã bị cô lập. Tại khu vực xã Tân Hóa tỉnh Quảng Bình có 666 hộ dân do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới lần này chỉ trong 2 ngày toàn bộ xã Tân Hóa đã chìm trong biển nước, 90% hộ dân bị ngập nặng có nơi sâu đến 3m nhưng do có sự chuẩn bị nên người dân vẫn được an toàn.

Ngoài ra, tại Hà Tĩnh có huyện bị ngập đường tỉnh lộ, nước tràn vào nhà dân gồm Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà…. Đã bị cô lập hoàn toàn. Những vùng này nước ngập sâu đến 1m, người dân phải di chuyện vật nuôi đến vùng cao, thu dọn đồ đạc lên mái nhà chờ nước rút. Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông báo lũ trên sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố đã đạt đỉnh và rút chậm nên nhiều xã có nguy cơ ngập lụt kéo dài.

Được biết, mưa lũ, sạt lở đất, bão đã khiến 181 người chết và 37 người mất tích, gây thiệt hại khoảng 20.000 tỉ đồng vào năm 2018.

Trong hình, đường đi của áp thấp nhiệt đới Kajiki đổ bộ vào Việt Nam.