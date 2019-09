Văn Phòng Chánh Lục Sự tại Santa Ana chuyển sang toà nhà mới “County Administration South”

Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn hân hạnh thông báo: Văn Phòng Chánh Lục Sự sẽ phục vụ công chúng trong toà nhà mới, County Administration South tại Santa Ana, Trung Tâm Dịch Vụ của Hạt (County Service Center). Lễ cắt băng khánh thành cho toà nhà mới đã được tổ chức vào thứ Tư vừa qua bởi Hội Đồng Giám Sát Quận Cam. Văn Phòng Chánh Lục Sự toạ lạc tại 601 N. Ross Street, Santa Ana, 92701. Văn phòng sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều vào ngày 3 Tháng 9, năm 2019.

Văn phòng sẽ có các dịch vụ như: giấy khai sanh và khai tử, giấy chứng nhận kết hôn, xác nhận tên các thương hiệu, chứng nhận các hồ sơ đất đai, ghi danh / tuyên thệ các công chứng viên và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, khách hàng cũng được các dịch vụ từ các văn phòng khác như Văn Phòng Treasurer-Tax Collector, Assessor, Health Care Agency-Environmental Health và OC Public Works.

“Chúng tôi rất vui mừng chuyển sang toà nhà mới, County Administration South,” Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn nói. “Đây là một toà nhà đẹp và cư dân giờ đây sẽ dễ dàng qua lại để dùng các dịch vụ khác nhau tại một địa điểm thay vì phải đi nhiều nơi. Toà nhà mới này sẽ là một nơi làm việc tốt cho các nhân viên với nhiều ánh sáng tự nhiên và thoải mái.”

Toà nhà County Administration South là giai đoạn đầu tiên của một kế hoạch 20 năm để cải thiện các hoạt động vận hành của Quận một cách hửu hiệu hơn tại Trung Tâm Hành Chính. Toà nhà mới này có diện tích là 250,000 square-foot, có 6 tầng, 2 tầng hầm đậu xe và có một trung tâm hội nghị rộng 7,200 square-foot.

Văn phòng sẽ chuyển từ Hall of Records đã được xây dựng vào năm 1959. Toà nhà ban đầu được đặt tên là Engineering and Finance Building. Văn phòng Chánh Lục Sự dọn vào Hall of Records vào năm 1971. Trong 48 năm, văn phòng đã cung cấp các dịch vụ quan trọng như hồ sơ khai sanh và khai tử, giấy chứng nhận kết hôn chứng nhận các hồ sơ đất đai, xác nhận các thương hiệu, và các hồ sơ quan trọng khác.

Để biết thêm chi tiết về các dịch vụ tại văn phòng Chánh Lục Sự Quận Cam, xin vào trang nhà OCRecorder.com

###