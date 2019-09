Texas: Luật Mới Nới Lỏng Kiểm Soát Súng Gây Bất Bình

AUSTIN - Chỉ 1 ngày sau vụ nổ súng tàn sát chiều Thứ Bảy gây thiệt mạng 7 người và hơn 20 người bị thương, các nhà hoạt động tỏ ý phẫn nộ với luật mới của Texas cho nới lỏng kiểm soát súng, có hiệu lực từ Chủ Nhật 1-9.

Luật này do thống đốc Greg Abbot ký ban hành từ Tháng 6, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho cư dân mang súng tới trường, vào nhà thờ, vào viện dục anh và chúng cư. Luật này bắt đầu có hiệu lực chưa tới 24 giờ sau khi 7 người bị tàn sát và hơn 20 người bị thương trong vụ nổ súng tại Odessa hôm Thứ Bảy.

Giám đốc sáng lập Shannon Watts của Moms Demand Action nói “4 vụ nổ súng tàn sát đẫm máu diễn ra trong 1 thập niên qua tại Texas”. Bà lên án thống đốc và lập pháp tiểu bang cho phép nới lỏng luật súng thay vì làm luật cứu mạng bằng cách kiểm tra lý lịch an ninh của người mua súng. Theo lời bà Watts, nếu súng nhiều hơn và luật súng giảm giúp Texas an toàn hơn, thì hẳn là Texas trở nên an toàn nhất nước, nhưng thực tế không là vậy.

Ứng viên TT của đảng DC Julian Castro, nguyên là bộ trưởng gia cư, là dân Texas, phát biểu “Luật này là sai lầm”.