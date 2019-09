Lá Thư từ Đức Quốc: 40 năm Cap Anamur, 40 năm cứu sống (40 Jahre Cap Anamur, 40 Jahre Leben retten)

Để tránh trở ngại cho ban tổ chức, trước đây tôi đã đề cập sơ trên Faceboook là lễ kỷ niêm 40 năm Cap Anamur sẽ được tổ chức vào cuối tháng Tám 2019. Và việc gì đến phải đến, lễ kỷ niệm 40 năm Cap Anamur do chính Cap Anamur đứng ra tổ chức được thực hiện tại Rautenstrauch-Joest-Museum của thành phố Koeln với sự tham dự của chính giới tiểu bang NRW và các vị khách mời Đức tên tuổi, nói riêng.

Với chủ đề "40 Jahre Cap Anamur, 40 Jahre Leben retten" (tạm dịch: 40 năm Cap Anamur, 40 năm cứu mạng (sống) / 40 years of Cap Anamur, 40 years save lives), một lễ kỷ niệm công cộng đã được tổ chức tại thành phố Koeln (ghi chú thêm: để người Việt Nam dễ hiểu, Koeln là thành phố nổi tiếng mà chúng ta thường nghe qua thương hiệu nước hoa "Eau de Cologne") hôm thứ Bảy 31.08.2019 vừa qua, bắt đầu từ 16 giờ và chấm dứt lúc 18 giờ.





Thú thật, tôi là một người Việt Nam tị nạn chính trị vì cộng sản tại Đức - không phải là Thuyền nhân được Cap Anamur cứu mạng sống trên biển Đông - may mắn, hân hạnh được mời và đã bay lên tham dự Lễ Kỷ Niệm 40 năm Cap Anamur tại thành phố Köln (Cologne) nên "phó thường dân tôi" cố gắng dàn xếp công việc để đi tham dự, đi và về vừa đúng 32 giờ đồng hồ.

Khởi hành từ sáng sớm 31.08 và sáng chúa Nhật hôm sau trước 06h phải ra nhà ga đón xe điện lên phi trường để về lại Munich nên người mệt lã vì vậy cần nghỉ ngơi chút xíu và hôm nay tôi mới có thể ghi lại vài diễn tiến liên quan đến buổi sinh hoạt và trân trọng giới thiệu cùng độc giả trong và ngoài nước Đức. Vì đây chỉ là bài tóm lược, trích dẫn ngắn gọn như có thể lời phát biểu của Ban Tổ Chức là Cap Anamur và chính giới Đức nên nếu có sơ sót mong quý tham dự viên đồng hương hoan hỷ cho. Xa hơn nữa khả năng tiếng Việt của người viết có giới hạn, để độc giả hiểu rõ ràng, sát nghĩa hơn tôi mạn phép ghi nguyên văn tiếng Đức vài câu phát biểu của diễn giả, phóng dịch ra Việt ngữ với khả năng hạn hẹp cũng như nhờ internet dịch sang Anh ngữ đi kèm theo sau. Chân thành cám ơn cho sự thông cảm.





Như đã nói, hân hạnh được Ban Tổ Chức (BTC) là người Đức mời tham dự và vì bay từ Munich đến sớm hơn giờ khai mạc ấn định lúc 16 giờ nên tôi đi một vòng khu vực Bảo Tàng Viện và đã có dịp nói chuyện với một vị đại diện của BTC cũng như với một bà đặc trách việc tổ chức buổi lễ. Cũng ghé vào hội trường khi người ta đang lo chuẩn bị kỹ thuật, âm thanh, trang trí … thì thấy ghế để quan khách ngồi được sắp xếp đàng hoàng, tính nhanh dành cho 300 vị khách.





Ngoài hội trường là quày bày bán giới thiệu sách, huy hiệu, quà kỷ niệm nhằm gây quỹ cho Cap Anamur. Cũng ở đây ngoài hội trường, đài truyền hình đã phỏng vấn Dr. Strahl (Chủ tịch Cap Anamur) và bà Neudeck (đồng sáng lập Cap Anamur). Anh Huấn (thành viên Cap Anamur) có nói nhỏ là đài cũng sẽ phỏng vấn 1 người Việt (Ts Thành Nguyễn-Brem đến từ Augsburg) nhưng lúc đó tôi đang vào hội trường quan sát, nói chuyện với hai họa sĩ nên không chụp hình được). Sau đó gặp anh Thành được cho biết là đài phỏng vấn anh rất ngắn, chỉ có 2 phút.





Đúng giờ, ban tổ chức tuyên bố khai mạc buổi sinh hoạt. Trong số hơn 300 quan khách hiện diện, đa số là người Đức gồm nhiều chính khách và theo sự ghi nhận của tôi (được biết vì mời giới hạn) thì có khoảng 20 người Việt Nam tỵ nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức tham dự. Cá nhân tôi có lần mời ông bà Neudeck về Munich và vài lần gặp bà Neudeck và đại diện Ủy ban Cap Anamur trước đây nên chỉ bắt tay chào hỏi xong rồi để họ yên tâm làm việc.

MC (Moderatorin) của buổi lễ là Andrea Moos, Autorin und Reporterin WDR (Tác giả và phóng viên của WDR).

Trong khuôn khổ của "buổi lễ kỷ niệm 40 năm tổ chức cứu trợ Cap Anamur", hầu hết trong bài phát biểu của mình, các diễn giả đều ngợi khen Cap Anamur, cám ơn người sáng lập Tiến Sĩ Neudeck qua những đóng góp cụ thể của ông ta. Ts Neudeck được biết đến bởi sự giải cứu hơn 11 ngàn thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn trốn cộng sản vượt biển đi tìm Tự Do vào cuối thập niên 80 và thập niên 90. Cũng xin nói thêm, người viết ghi nhận qua sự giới thiệu của Cap Anamur là ở tiểu bang NRW đã có ba trường học được đặt tên Rupert Neudeck để vinh danh ông.





Diễn giả gồm có:

Dr. Werner Strahl, Chủ tịch Cap Anamur

Bà Henriette Reker, Thị trưởng thanh phố Koeln (OB der Stadt Koeln)

Ông Armin Laschet, Thống đốc tiểu bang Nordrhein-Westfalen

Bà Christel Neudeck, đồng sáng lập Cap Anamur (Cap Anamur-Mitgruenderin)

Ký giả Guenther Wallraff, Enthuellungsjournalist (investigative journalist)

Ông Bernd Goeken, Giám đốc điều hành Cap Anamur (Cap Anamur-Geschaeftsfuehrer/ Executive Director Cap Anamur)

Dr. Nellie Bell, Bác sĩ trưởng từ Sierra Leone (Chefaerztin aus Sierra Leone/ head doctor from Sierra Leone).





Tôi mạn phép chỉ ghi lại dưới đây vài lời phát biểu tiêu biểu của một số diễn giả.





MC Andrea Moos đã nói : "eine kleine Organistion leistet groß, Tausende Menschen verdanken ihr Leben!" (Tạm dịch: một tổ chức nhỏ làm nên chuyện lớn, hằng ngàn người "nợ" mạng sống của họ! / a small organization makes a big difference, thousands of people owe their lives!").





Dr. Strahl nói: "Liebe Frau Reker, Cap Anamur passt so recht in Ihre Stadt Koeln; 40 Jahre, Liebe Christel, ohne Dich gaebe es uns nicht; Heute ist ein schoener Tag, Cap Anamur gehoert noch nicht ins Museum (sic)!" (Tạm dịch: Thưa bà Reker, Cap Anamur phù hợp khá tốt trong thành phố của bạn, Koeln; 40 năm, Christel thân yêu, không có bạn, chúng tôi sẽ không có nó; Hôm nay là một ngày đẹp trời, Cap Anamur vẫn chưa phải vào bảo tàng viện).





Bà Reker, Thị trưởng thành phố Koeln đã nói trong bài phát biểu: " Die Arbeit am naechsten in Not. Wer vom Ertrinken bedroht ist, den frage ich nicht nach seiner politischen Meinung (sic)!" (tạm dịch: Gần nhất làm việc với đau khổ. Bất cứ ai bị đe dọa chết đuối, tôi không hỏi ý kiến chính trị của họ).





Ông Laschet, Thống đốc tiểu bang NRW đã nói trong bài phát biểu của ông: " Fluechtlinge im suedchinesischen Meer? Man dachte der Krieg ist vobei!. Es kamen die falschen Fluechtlinge?, die Kommunisten? " (tạm dịch: Người tị nạn ở Biển Đông? Người ta nghĩ rằng chiến tranh đã kết thúc. Những người tị nạn "giả mạo (nhị tâm)" đã đến?, những người cộng sản?).





Bà Neudeck phát biểu: "Rupert hoerte nur auf Helmut Boell. Wir dachten damals, dass alles 3 Monate dauert; Hilfsschiffe aus Reihenhauskueche heraus koordinieren und dabei für đie Kinder Moehrentopf für Kinder kochen, 14 Jahre lang (sic)!" (tạm dịch: Rupert chỉ nghe Helmut Boell. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ kéo dài 3 tháng; Phối hợp các tàu từ thiện từ bếp nhà và nấu nồi cà rốt ở đó cho con cái, trong 14 năm / At that time we thought that everything would last 3 months; Coordinate auxiliary ships out of the rowhouse kitchen and cook for them the children's pot for 14 years).





Người viết xin được ghi lại đây thêm một câu nói liên quan đến thành phố Koeln và Cap Anamur: "Es gibt eine Globalisierung der Gleichgueltigkeit. Wir in Koeln wollen Haltung zeigen, ueber die Grenze unserer Stadt hinaus !" (tạm dịch: " Có một sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ. Chúng tôi ở Koeln muốn cho thấy thái độ của mình, vượt ra khỏi biên giới thành phố của chúng tôi! / There is a globalization of equanimity. We in Koeln want to show our attitude, beyond the border of our city! ".





Và theo thiển ý người viết, các thuyền nhân được Cap Anamur cứu sống đặc biệt đừng quên điều căn bản tối thiểu: "CAP ANAMUR RETTET LEBEN, SAGT … DANKE !"( CAP ANAMUR CỨU MẠNG (hãy) , NÓI ... CẢM ƠN / CAP ANAMUR SAVES LIFE, SAYS ... THANKS).





Ngoài ra, nữ Thủ tướng Đức, Merkel đã có gởi văn thư chào mừng và lời chào mừng Cap Anamur của bà Merkel đã được Moderatorin Andrea Moos "đại diện" đọc cho tất cả khán thính giả hiện diện tại hội trường nghe.





Xen kẽ là phần trình diễn vài bản nhạc của Schulorchester des Rupert Neudeck Gymnasiums aus Nottuln (Dàn nhạc của trường Trung học Rupert Neudeck từ Nottuln) và Deutsch-Marokkanische Band Kenitra (Ban nhạc Kenitra Đức-Maroc).





Điều đáng lưu ý là khi người bản xứ tổ chức thì họ thực hiện khá đơn giản, rất đúng giờ (họ tránh và rất kỵ chuyện giờ giây thun!) và thường không kéo dài hơn 2 (hay cao lắm 3) tiếng đồng hồ. Với diễn giả quan trọng thì bài phát biểu cao lắm dài 10 phút, ngoài ra thông thường diễn giả chỉ phát biểu 3 đến 4 phút là hết, không có chuyện "cà kê dê ngỗng", (cho tôi được mở ngoặc ở đây tí xíu để chứng minh: từng trách nhiệm đối ngoại cho một sinh hoạt khá lớn ở Munich cách đây 10 năm nên đề nghị với chính khách Đức của 4 đảng dân chủ Đức tôi mời được và họ đã đồng ý phát biểu ngắn gọn trong 3-4 phút và họ luôn tôn trọng quy luật này, không phiền trách gì cả vì vậy có thể nói rất thoải mái khi sinh hoạt / làm việc với người Đức !).





Buổi sinh hoạt chấm dứt lúc 18h cùng ngày. Sau lễ kỷ niệm nói trên của Cap Anamur kéo dài 2h đồng hồ là phần khoản đãi quan khách của BTC với Livemusik, Catering tổ chức ngay tại Foyer của Rautenstrauch-Joest-Museum/Koeln. Tham dự viên vừa có dịp thưởng thức nhạc sống, trò chuyện, tâm sự, uống nước ngọt, nước suối và thưởng thức các món ăn Đức nhẹ.





Phóng viên truyền hình thu toàn bộ buổi sinh hoạt, phóng viên báo chí Đức, nhiều tham dự viên cũng như cá nhân tôi có chụp với máy thường một số hình ảnh, trân trọng giới thiệu cùng độc giả xa gần để biết tổng quát quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm 40 năm Cap Anamur, dễ dàng nhìn thấy là hội trường khách mời ngồi chật hết chỗ.







© Tham dự viên Lê Ngọc Châu tóm lược – (Nam Đức, 31.08. & 01.09.2019)





# Vài hình ảnh của buổi sinh hoạt "40 Jahre Cap Anamur, 40 Jahre Leben retten" do người viết chụp, ghép lại và minh họa. Xin ghi rõ nguồn khi phổ biến tiếp. Cám ơn (Châu6168).

























