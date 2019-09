Texas: Nổ Súng, 7 Người Chết, 19 Người Bị Thương, Tay Súng Bị Giết

TEXAS -- Vụ nổ súng hung hăng tại West Texas hôm Thứ Bảy đã làm 7 người thiệt mạng, theo cảnh sát cho biết hôm Chủ Nhật.

Phát ngôn nhân của cảnh sát Odessa là Steve LeSueur hôm Chủ Nhật nói rằng ít nhất một người vẫn còn trong tình trạng “mạng sống bị đe doạ,” theo hãng thông tấn Mỹ AP tường trình. Lúc đầu cảnh sát báo cáo có 5 người chết.

19 người khác bị thương trong cuộc nổ súng tại Odessa và Midland bắt đầu sau một vụ ngừng giao thông. Các cảnh sát đã giết chết tay súng bên ngoài một rạp chiếu bóng tại Odessa sau một cuộc rượt đuổi.

Cảnh sát địa phương chỉ nói là tay súng là người đàn ông da trắng ở độ tuổi 30.

Hôm Thứ Bảy, Cảnh Sát Trưởng Thành Phố Odessa là Michael Gerke nói rằng những người bị thương gồm nhiều viên chức an ninh.

Sở An Toàn Công Cộng Texas nói rằng vụ nổ súng của tay súng bắt đầu khi 2 quân nhân cố gắng chận một xe màu vàng trên Xa Lộ 20 thuộc hướng tây vào lúc 3 giờ 13 phút chiều.

Sau khi nổ súng đợt đầu, nghi can tiếp tục đi về phía tây của Odessa và bắn một người khác trên Xa Lộ 20 trước khi lái xe chạy vòng ở khu vực phía đông của thành phố, nơi có nhiều hiện trường tội phạm và nạn nhân, theo cảnh sát cho biết. Có lúc, nghi can ăn cắp xe van giao thư và bắn tiếp, theo cảnh sát cho hay.

Nghi can sau đó lái xe quay về phía đông bằng xe truck giao thư bị ăn cắp chạy tới rạp chiếu phim, nơi có nhiều viên chức an ninh gặp hắn. Tại đây cuộc đấu súng bắt đầu, và nghi can bị bắn chết.