Thương Hiệu, Hàng Lậu, Vạn Phật, Trung Thu

Sản phẩm giả mạo là chuyện bình thường trên thị trường, bắt nhiều rồi cũng sẽ gặp nữa…

Bản tin VOV kể chuyện Sài Gòn: Cơ quan chức năng vừa phát hiện gần 1.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu lớn tại TP.SG…. Tổng cục Quản lý thị trường vừa phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường TP.SG kiểm tra 15 điểm kinh doanh có dấu hiệu bán hàng giả mạo nhiều thương hiệu lớn như Lacoste, Uniqlo, The North Face, Sensodyne… qua đó đã phát hiện gần 1.000 sản phẩm giả.

Giáo Dục & Thời Đại kể chuyện bánh trung thu nhập lậu: ngày 24/8/2019, Đội Quản lý thị trường số 7 ( Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường- Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và tiến hành tịch thu, chờ tiêu hủy hơn 2000 chiếc bánh trung thu 'nhập lậu' từ Trung Quốc và 190 chai rượu, 40 bao thuốc lá điếu ở của hàng Tiện Lợi ( thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Đồng thời tiến hành xử phạt vi phạm hành chính hơn 37 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết; hiện tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn Bắc Ninh vẫn diễn biến phức tạp.

Bản tin VnExpress kể chuyện ngôi chùa quận 5 Sài Gòn: Nằm trong khu phố vàng bạc trên đường Nghĩa Thục (quận 5), chùa Vạn Phật lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng. Chùa được xây dựng vào năm 1959 bởi hai vị hòa thượng là Đức Bổn và Diệu Hoa, với mục đích làm nơi tu học, lễ bái cho các tăng ni, phật tử người Hoa ở thành phố và các tỉnh lân cận.

Khởi đầu, chùa khá đơn sơ và tạm bợ, chỉ sau đợt đại trùng tu kéo dài 10 năm (1998 - 2008), ngôi chùa mới có diện mạo như ngày nay với 5 tầng, diện tích 200 m2. Xung quanh những tượng Phật lớn là 10.000 tượng nhỏ, được đặt tương ứng trên tường của Đại điện Quang Minh.

Báo CAND kể chuyện khu phố trung thu Sài Gòn: Đồ chơi Trung thu hiện đại lấn át hàng truyền thống… Chỉ còn khoảng nửa tháng là đến Tết Trung thu, đây là thời điểm Phố đèn lồng nằm trên đường Lương Nhữ Học, phường 11, quân 5, TP SG bắt đầu nhộn nhịp giao thương với hàng chục gian hàng mua bán các loại đèn lồng, đồ chơi cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu.

Tại đây có khoảng 30 gian hàng lớn nhỏ, nhưng những gian hàng mua bán sản đèn lồng truyền thống chỉ chiếm phần nhỏ, phần còn lại thì rất nhiều gian hàng trưng bày mua bán đèn lồng hiện đại, đồ chơi trẻ em đa số được sản xuất từ Trung Quốc.

Báo Lao Động kể: Thành phố Sài Gòn xin được khai thác gầm cầu cạn của các tuyến đường cao tốc để làm nơi đỗ xe nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh rất lớn của thành phố. Sở Giao thông vận tải thành phố Sài Gòn vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải kiến nghị chấp thuận chủ trương cho phép sử dụng phần đất trong hành lang an toàn đường cao tốc để xây dựng đường đô thị tại thành phố. Theo Sở Giao thông vận tải, hiện nay tỉ lệ đất dành cho giao thông tại thành phố SG rất thấp chỉ đạt 9,19%. Còn mật độ đường giao thông chỉ ở mức 2,09km/km2.

VietnamNet kể chuyện gái Hà Nội đắt giá: Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Hải Dương triệt phá đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức gái gọi cao cấp.

Má mì bị bắt là Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, quê Hà Nam) trú tại một căn hộ trong khu đô thị cao cấp Home City, số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Giá bán dâm của các cô gái trong đường dây của Cúc từ 7-15 triệu đồng, đi các tỉnh, khu du lịch thì giá lên tới chục nghìn USD. Đáng chú ý, Cúc còn tổ chức sex tour dài ngày cho các đại gia có nhu cầu, sẵn sàng điều "hàng" đi các tỉnh phía Nam…

Báo SGGP kể chuyện bố ráp tân dược: trị giá 2 tỷ đồng ở TP.SG… Khoảng 10 giờ 30 ngày 29-8, trinh sát của Đội 6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (PC03), Công an TP.SG phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 26 tiến hành đột kích kiểm tra căn nhà nằm nằm trên đường Quân Sự, quận 11, TP.SG, phát hiện 1 lô tân dược nhập lậu "khủng".

Thanh Niên kể chuyện bánh Bình Phước: Ngày 28 và 29.8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước phối hợp với Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Phước tổ chức kiểm tra nhiều điểm kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn TP.Đồng Xoài. Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện 3 cơ sở kinh doanh bánh trung thu, bánh các loại nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng hoá trên đều là hàng nhập lậu, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Zing kể chuyện nhà báo: Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 2, đang làm rõ nguyên nhân cái chết của nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc (44 tuổi, ngụ Đồng Nai). Theo cảnh sát, thi thể nhà báo Phúc được người dân phát hiện trên sông Đồng Nai, tại khu vực bến phà Cát Lái, quận 2, TP.SG, vào sáng hôm trước. Tối 26/8, ông Phúc gọi điện thoại dặn vợ chờ cửa và sẽ về nhà trong đêm. Nhưng đến sáng 27/8, ông Phúc vẫn chưa về nhà và mất liên lạc hoàn toàn.

Báo Kiến Thức kể chuyện cháy: Ngay sau khi xảy ra vụ cháy ở Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, UBND Hạ Đình đã ra thông báo về việc xử lý vệ sinh môi trường sau cháy. Sau khi vụ cháy xảy ra, khói bụi còn tồn dư nhiều, không khí trong khu vực bị nhiễm bẩn, làm ảnh hưởng đến các hộ dân cũng như cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường Hạ Đình. Theo đó, UBND phường Hạ Đình khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 2.

Báo Tổ Quốc kể chuyện Bình Thuận: Qua truy xét, công an đã bắt giữ gã chồng hờ hành hạ dã man thai phụ khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tối 29/8, Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận vừa mới bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc An (28 tuổi, ngụ xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh). Đối tượng An chính là người đã hành hạ dã man thai phụ khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo đó, đối tượng An bị bắt giữ cách nhà khoảng 20km vào chiều cùng ngày.

Lao Động Thủ Đô kể chuyện Nam Định: Giữ lửa làng nghề truyền thống làm đèn ông sao Báo Đáp… Khi không khí tết Trung thu tràn về khắp mọi nơi cũng là lúc làng nghề truyền thống làm đèn ông sao Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) thêm nhộn nhịp, tất bật. Trải qua bao thăng trầm, nhưng nghề làm đèn ông sao làng Báo Đáp không hề bị mai một mà ngày càng phát triển và đến nay đã trở thành nghề mang lại thu nhập cao cho người dân.

Theo những người lớn tuổi làng nghề Báo Đáp, nghề làm đèn ông sao đã có từ những năm 50 - 60 của thế kỷ trước. Thời điểm đó, các loại hoa giấy, hoa ni-lon, đèn ông sao của làng đã có mặt tại các phiên chợ ở các tỉnh, thành phố phía Bắc. Do nghề xuất hiện sớm nên đến nay hầu hết người dân trong làng, từ những người lớn tuổi cho đến các cháu thiếu nhi đều có thể nắm chắc các bước để hoàn thiện một chiếc đèn ông sao với kích thước khác nhau.

Báo Công An Nhân Dân kể: Đâm trọng thương khách ăn cưới vì bị chê tóc xấu… Vụ án xảy ra vào ngày 27-8, tại một đám cưới trong xã, anh Lý Văn Tình đã chê tóc của Lương Văn Biển xấu trước mặt nhiều người nên xảy ra xích mích…

Ngày 29-8, Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Biển, SN 1988, trú ở xã Tân Quang (Lục Ngạn) để phục vụ điều tra vụ án cố ý gây thương tích. Biển là đối tượng đã đâm trọng thương anh Lý Văn Tình, SN 1997, trú cùng xã vì bị anh Tình chê tóc xấu.

Tiền Phong kể: Công an TT-Huế cho biết, hai xe tải chuyên dụng “chuyển phát nhanh thư báo” bị lực lượng CSGT tỉnh này phát hiện chở một số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trị giá nửa tỷ đồng là phương tiện của Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong.

CSGT phát hiện trên hai xe tải chở một lượng lớn hàng hóa gồm điện thoại và linh kiện điện thoại di động, áo quần, mỹ phẩm, linh kiện điện tử, đồng hồ đeo tay, bình xịt hơi xay… do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Tổng trị giá hàng hóa trên hai xe tải hơn 500 triệu đồng. Được biết cả hai xe kể trên đều là phương tiện của Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong.

VOV kể chuyện Đắk Nông: Qua thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong, năm học 2019-2020, toàn huyện có 5.632 trẻ trong độ tuổi đến trường. Những năm học trước, chỉ tăng khoảng 1.000 trẻ nhưng năm nay tăng gấp đôi. Vì thiếu cơ sở vật chất và giáo viên nên địa phương chỉ có thể huy động được khoảng 4.000 trẻ đến trường. Như vậy sẽ có khoảng hơn 1.600 trẻ trong độ tuổi sẽ không được đến trường. Toàn huyện Đăk Glong hiện thiếu 450 giáo viên ở các bậc học. Trong đó, bậc mầm non thiếu nhiều nhất với hơn 306 giáo viên.