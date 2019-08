Ứng Viên TT: Cần Xem Bạo Động Độc Tôn Da Trắng Như Khủng Bố

WASHINGTON - Hàng ngũ ứng viên TT của đảng DC cảm thấy bạo động của độc tôn da trắng phải được ứng phó như là khủng bố nội địa.

Hồ sơ xác nhận bạo động của độc tôn da trắng đang leo thang. Trước 2 vụ nổ súng đẫu máu tại El Paso và Dayton đầu Tháng 8, FBI ghi sổ 90 nghi can khủng bố nội địa bị bắt trong 9 tháng trước so với 100 tình nghi khủng bố quốc tế bị bắt. Nhưng số 90 nghi can này không chắc bị xếp hạng là “khủng bố nội địa”, hay đối diện tố gíac có liên quan với khủng bố tại tòa liên bang.

Trước vụ El Paso (Texas), súng nổ tại 1 đền Hồi Giáo California hồi Tháng 4, sau vụ tàn sát 11 khách hành hương tại 1 đền Pittsburg trong năm qua. Tại Charlottesville (Virginia) năm 2017, đụng độ tại 1 cuộc tập trung độc tôn da trắng gây thiệt mạng 1 phụ nữ. Trước đó, vụ nổ súng tàn sát phát sinh tại 1 thánh lễ ở Chaleston (South Carolina) năm 2015 ….

Luật Patriot Act ban hành sau biến cố 11-9 định nghĩa khủng bố nội địa là hành động nguy hiểm với đời sống con người, vi phạm luật liên bang và tiểu bang, là ý định hù dọa, o ép thường dân, gây ảnh hưởng chính sách của chính phủ bằng cac hình thức phá hoại, ám sát, bắt cóc. Nhưng, Patriot Act đòi hỏi có sự liên quan với tổ chức khủng bố quốc tế, vũ khí hủy diệt hàng loạt, mục tiêu nhắm đến là viên chức hay công sở - súng hay xe dùng trong tấn công không được tính.

1 phân tích gần đây của Intercept ghi: 268 đối tượng cực hữu bị truy tố tại tòa liên bang từ 11-9-2001 có thể bị xếp hạng là “khủng bố nội địa”, nhưng Bộ Tư Pháp chỉ áp dụng luật chống khủng bố với 34 nghi can so với trên 500 nghi can là khủng bố quốc tế. Giới quan sát nhận xét: không có quy chế cấm ai đó hậu thuẫn vật chất cho bạo động của độc tôn da trắng trong nước.

Trong 5, 6 năm qua, với các tội ác hiềm thù phát sinh bên cạnh các bạo động của độc tôn da trắng, Lập Pháp yêu cầu FBI và Bộ Tư Pháp theo dõi, thẩm định và truy tố khủng bố nội địa.

Ngay sau vụ El Pasos, các ứng viên tranh cử TT của đảng DC nhanh chóng lên án độc tôn da trắng, và đề nghị các phòng ngừa, phần lớn dựa trên các đề nghị về kiểm soát súng đạn.

Sau biến cố 11-9, chống khủng bố là ưu tiên thật không chỉ với FBI mà cả toàn dân, theo thẩm định của Pew. Nhưng các thảo luận về chống khủng bố nội địa bị tràn ngập bởi các tranh luận về tự do dân sự, các chính sách giám sát và trong sáng. Quan ngại của các hội đoàn công dân là về các hoạt động theo dõi quy mô và xâm nhập của FBI, là cách thông thường nhất để khám phá khủng bố. Họ báo động: luật kiểm soát bạo động độc tôn da trắng cũng có thể được vận dụng chống lại các cộng đồng thiểu số.

Bà Hina Shamsi, giám đốc National Security Project thuộc liên đoàn dân quyền ACLU, có ý lo về các sai lầm trong quá khứ, gồm kỳ thị, điều tra không công bằng, về giam giữ lâu ngày, có thể đã được thực hành tương tự hoạt động theo dõi người Hồi Giáo của cảnh sát New Yiork từ Tháng 9-2001.

Giám đốc Shamsi nhấn mạnh: bạo động của độc tôn da trắng có thể giải quyết và phải giải quyết. Nhưng bằng các chính sách có trách nhiệm về tôn trọng dân quyền để bảo vệ các cộng đồng da màu thường không hài lòng với các chính sách của chính quyền.